Джеко не печалится по поводу сорвавшегося перехода в "Челси"

Эдин Джеко Нападающий "Ромы" Эдин Джеко заявил, что ничуть не расстроен по поводу сорвавшегося перехода в "Челси".

Как известно, до приобретения Оливье Жиру из "Арсенала" 31 января именно Джеко был целью номер один "синих". "Челси" удалось переманить из Рима защитника Эмерсона Палмери, но переговоры с его боснийским одноклубником получились гораздо более тяжелыми.

По слухам, Эдин затребовал себе гарантий игрового времени, а также долгосрочный контракт, что идет в разрез с политикой "Челси" в отношении возрастных футболистов. Так или иначе, но экс-нападающий "Манчестер Сити" не печалится, что не смог вернуться в Премьер-Лигу.

"Это правда, что мы вели переговоры, но я не могу раскрыть никаких подробностей. Было много спекуляций, фальшивой информации, а некоторые предположения были вполне комичными".

"Интерес "Челси" был честью для меня, потому что я испытываю огромное уважение к их клубу. На протяжении последних недель было так много историй о моем уходе из "Ромы", но я все еще здесь".

"Я счастлив остаться в "Роме", потому что Рим стал моим домом и очень важной частью моей жизни. "Рома" — моя семья, и я счастлив продолжать выступать за этот клуб", — цитирует Джеко Sky Sports.



Метки Джеко, Рома, Челси

Автор mihajlo   

Дата 02.02.2018 09:00

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Последние комментарии:




  1. mcfc-fantactic 02.02.2018 11:58 # mcfc-fantactic
    А че вы так расдухарились то? После борнмута все забились в конуру зализывая пиз,ду...Вы реально думаете что чем Жирунее писта, тем баще?)))

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  2. chelsea-super 02.02.2018 09:46 # chelsea-super
    Жиру баче но и Джеко неплох

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  3. j-silver 02.02.2018 09:33 # j-silver
    не нужен был ващето

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  4. admet 02.02.2018 09:21 # admet
    "Это правда, что мы вели переговоры, но я не могу раскрыть никаких подробностей. Было много спекуляций, фальшивой информации, а некоторые предположения были вполне комичными".

    "Интерес "Челси" был честью для меня, потому что я испытываю огромное уважение к их клубу. На протяжении последних недель было так много историй о моем уходе из "Ромы", но я все еще здесь".

    "Я счастлив остаться в "Роме", потому что Рим стал моим домом и очень важной частью моей жизни. "Рома" — моя семья, и я счастлив продолжать выступать за этот клуб", — цитирует Джеко Sky Sports.

    Источник: http://fapl.ru/posts/60309/?c=1

    Как обычно заголовок не соответствует содержанию, но местным одноклеточным всё равно, у них в башке моча и кал, только это они могут изливать в комментариях.

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  5. fc-zenit 02.02.2018 09:20 # fc-zenit
    Жиру > джеко.
    ни нужен был.

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  6. mcfc-fantactic 02.02.2018 09:15 # mcfc-fantactic
    А ведь ху,ясосы челсидоры уже раскатали губу, мамой клялись, ставили свою жо,пу, что Джокер уже их. Ахах ахахха, опять провели шершавым мухомором по фейсу.

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  7. electric 02.02.2018 09:07 # electric
    Ясен красен. Кому хочется сосать 0-3 на своем поле середняку?

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