Джеко не печалится по поводу сорвавшегося перехода в "Челси"
Нападающий "Ромы" Эдин Джеко заявил, что ничуть не расстроен по поводу сорвавшегося перехода в "Челси".
Как известно, до приобретения Оливье Жиру из "Арсенала" 31 января именно Джеко был целью номер один "синих". "Челси" удалось переманить из Рима защитника Эмерсона Палмери, но переговоры с его боснийским одноклубником получились гораздо более тяжелыми.
По слухам, Эдин затребовал себе гарантий игрового времени, а также долгосрочный контракт, что идет в разрез с политикой "Челси" в отношении возрастных футболистов. Так или иначе, но экс-нападающий "Манчестер Сити" не печалится, что не смог вернуться в Премьер-Лигу.
"Это правда, что мы вели переговоры, но я не могу раскрыть никаких подробностей. Было много спекуляций, фальшивой информации, а некоторые предположения были вполне комичными".
"Интерес "Челси" был честью для меня, потому что я испытываю огромное уважение к их клубу. На протяжении последних недель было так много историй о моем уходе из "Ромы", но я все еще здесь".
"Я счастлив остаться в "Роме", потому что Рим стал моим домом и очень важной частью моей жизни. "Рома" — моя семья, и я счастлив продолжать выступать за этот клуб", — цитирует Джеко Sky Sports.
02.02.2018 09:00
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А че вы так расдухарились то? После борнмута все забились в конуру зализывая пиз,ду...Вы реально думаете что чем Жирунее писта, тем баще?)))
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Жиру баче но и Джеко неплох
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не нужен был ващето
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"Это правда, что мы вели переговоры, но я не могу раскрыть никаких подробностей. Было много спекуляций, фальшивой информации, а некоторые предположения были вполне комичными".
"Интерес "Челси" был честью для меня, потому что я испытываю огромное уважение к их клубу. На протяжении последних недель было так много историй о моем уходе из "Ромы", но я все еще здесь".
"Я счастлив остаться в "Роме", потому что Рим стал моим домом и очень важной частью моей жизни. "Рома" — моя семья, и я счастлив продолжать выступать за этот клуб", — цитирует Джеко Sky Sports.
Источник: http://fapl.ru/posts/60309/?c=1
Как обычно заголовок не соответствует содержанию, но местным одноклеточным всё равно, у них в башке моча и кал, только это они могут изливать в комментариях.
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Жиру > джеко.
ни нужен был.
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А ведь ху,ясосы челсидоры уже раскатали губу, мамой клялись, ставили свою жо,пу, что Джокер уже их. Ахах ахахха, опять провели шершавым мухомором по фейсу.
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Ясен красен. Кому хочется сосать 0-3 на своем поле середняку?
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