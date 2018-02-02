Джеко не печалится по поводу сорвавшегося перехода в "Челси"

Нападающий "Ромы" Эдин Джеко заявил, что ничуть не расстроен по поводу сорвавшегося перехода в "Челси".

Как известно, до приобретения Оливье Жиру из "Арсенала" 31 января именно Джеко был целью номер один "синих". "Челси" удалось переманить из Рима защитника Эмерсона Палмери, но переговоры с его боснийским одноклубником получились гораздо более тяжелыми.



По слухам, Эдин затребовал себе гарантий игрового времени, а также долгосрочный контракт, что идет в разрез с политикой "Челси" в отношении возрастных футболистов. Так или иначе, но экс-нападающий "Манчестер Сити" не печалится, что не смог вернуться в Премьер-Лигу.



"Это правда, что мы вели переговоры, но я не могу раскрыть никаких подробностей. Было много спекуляций, фальшивой информации, а некоторые предположения были вполне комичными".



"Интерес "Челси" был честью для меня, потому что я испытываю огромное уважение к их клубу. На протяжении последних недель было так много историй о моем уходе из "Ромы", но я все еще здесь".



"Я счастлив остаться в "Роме", потому что Рим стал моим домом и очень важной частью моей жизни. "Рома" — моя семья, и я счастлив продолжать выступать за этот клуб", — цитирует Джеко Sky Sports.