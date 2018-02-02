Де Брюйне: "Сити" способен на покер"
Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне считает, что его команда достаточно хороша для победы на всех четырех фронтах, и ей лишь важно избегать травм.
Посреди этой недели "горожане" нарастили свое преимущество во главе Премьер-Лиги до 15 очков. Кроме того, команда Хосепа Гвардиолы уже пробилась в финал Кубка Лиги, продвигается в Кубке Англии и готовится стартовать в плей-офф Лиги Чемпионов.
Де Брюйне считает, что класс имеющихся игроков позволяет "Сити" надеяться на победу в каждом из этих турниров, и лишь травмы с дисквалификациями могут помешать "горожанам" сделать покер.
"Думаю, в плане мастерства мы способы попытаться выиграть все четыре турнира. Всегда тяжело сражаться на четырех фронтах, сколь бы хороша ни была твоя команда, сколь бы многими игроками ты ни обладал".
"По ходу сезона возможны дисквалификации и травмы, как у нас в данный момент. Но в плане мастерства мы способны на это, так что посмотрим", — цитирует Де Брюйне ESPN.
02.02.2018 08:40
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Ведь ничего не сказал обидного. Просто сказал что будет унижать всех и везде. Разве ж рыжий не прав?
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Да..Пепан работает только на свое безумие и тщеславие. Если парень в таком полжении не заявляет о своем величии, значит оно псдс безгранично. Через двп года он будет в псж, потом в милане... де брюйн перепродастся 4 раза и комиссионые пойдут на развитие футбола в кении, но не потому что сочуствие, а потому что величие тотально.... конец
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Макс чемпик возьмут и усе, в след.сезоне везде соснут, бавария 2 только чемпик посильнее
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Лч ЛФК забирает. Не надо тут дезинформации.
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и как эта лысая пидрила Гвардиола умудряется такие боевые коллективы создавать.
неужели все дело в его тупой тики таки
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