Конте "снова жаждет" тренировать сборную Италии
Новоиспеченный глава Федерации футбола Италии Роберто Фаббричини заявил, что наставник "Челси" Антонио Конте желает вернуться на свое предыдущее место работы.
Как известно, Конте тренировал сборную Италии с 2014 по 2016 год, до своего назначения в "Челси". Уже в своем первом сезоне с "синими" Антонио завоевал чемпионский титул Премьер-Лиги и добрался до финала Кубка Англии.
Однако эта кампания складывается гораздо тяжелее для Конте. Сокрушительное домашнее поражение 0:3 от "Борнмута" отбросило "синих" на четвертую позицию в Премьер-Лиге и оставило в 18 очках позади лидирующего "Манчестер Сити".
Кроме того, существуют подозрения, что у Конте не все ладится в отношениях с руководством клуба. На протяжении последних месяцев Антонио открыто демонстрирует недовольство трансферной политикой "Челси".
Фаббричини, назначенный комиссионером Федерации футбола Италии, видит в этом шанс для Конте вернуться к работе с национальной командой. Антонио включен в шорт-лист кандидатов на пост, остающийся вакантным после невыхода итальянской сборной на Чемпионат Мира в России.
"Вы и сами знаете имена. (Роберто) Манчини был в Риме, но мы не контактировали с ним. Конте, как кажется, снова жаждет носить футболку национальной команды. (Карло) Анчелотти периодически открывает и закрывает дверь. (Клаудио) Раньери тоже исключать нельзя. У нас нет четкого фаворита", — цитирует Фаббричини Sky Sports.
02.02.2018 08:00
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Последние комментарии:
Еще бы он не хотел вернуться, единственное место работы, с которого он официально ушел сам. Предыдущие 6 увольнений - скандалы с игроками, договорные матчи, откаты с трансферов, ссоры с руководством, вылеты в серию Б, развал команды и так далее. Только пенсы могли притащить в АПЛ такого дегенерата и проходимца, чтобы позориться против Бёрнлей и Борнмутов.
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Интересно теперь по мнению фанатов Челси, в чем был залог успеха прошлогоднего чемпионства: Конте ТОП, Маур оставил хороший багаж игроков, сами игроки вывезли на классе.
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Гражданин сибаста
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Хоть бы, хоть бы. А то его тупая философия, ведёт Челси в никуда.
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Спёкся итальянец, пора домой
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Конечный человек мразь
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Отдохнуть бы ему надо
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