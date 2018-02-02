Конте "снова жаждет" тренировать сборную Италии

Новоиспеченный глава Федерации футбола Италии Роберто Фаббричини заявил, что наставник "Челси" Антонио Конте желает вернуться на свое предыдущее место работы.

Как известно, Конте тренировал сборную Италии с 2014 по 2016 год, до своего назначения в "Челси". Уже в своем первом сезоне с "синими" Антонио завоевал чемпионский титул Премьер-Лиги и добрался до финала Кубка Англии.



Однако эта кампания складывается гораздо тяжелее для Конте. Сокрушительное домашнее поражение 0:3 от "Борнмута" отбросило "синих" на четвертую позицию в Премьер-Лиге и оставило в 18 очках позади лидирующего "Манчестер Сити".



Кроме того, существуют подозрения, что у Конте не все ладится в отношениях с руководством клуба. На протяжении последних месяцев Антонио открыто демонстрирует недовольство трансферной политикой "Челси".



Фаббричини, назначенный комиссионером Федерации футбола Италии, видит в этом шанс для Конте вернуться к работе с национальной командой. Антонио включен в шорт-лист кандидатов на пост, остающийся вакантным после невыхода итальянской сборной на Чемпионат Мира в России.



"Вы и сами знаете имена. (Роберто) Манчини был в Риме, но мы не контактировали с ним. Конте, как кажется, снова жаждет носить футболку национальной команды. (Карло) Анчелотти периодически открывает и закрывает дверь. (Клаудио) Раньери тоже исключать нельзя. У нас нет четкого фаворита", — цитирует Фаббричини Sky Sports.