Гвардиола потратит 100 миллионов фунтов только на особенного игрока

Наставник "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола заявил, что потратит 100 миллионов фунтов только на особенного игрока.

В заключительный день января "горожане" отказались от покупки Рияда Махреза, поскольку "Лестер" потребовал за свою звезду 95 миллионов фунтов. Такие деньги Гвардиола готов выложить только за исключительного игрока.



"Возможно, в будущем мы сможем покупать игроков за 100 миллионов фунтов, но это должен быть особенный футболист. В данный момент мы не можем позволить себе такие траты".



"Когда игрок не приходит к нам, то причина ясна: осуществить трансфер невозможно. Я понимаю это и принимаю. Но я не согласен с тем, что "Сити" добивается успеха только благодаря деньгам. Во-первых, мы не самый богатый клуб в мире. Во-вторых, собранные нами игроки показывают удивительный характер, а в клубе трудится первоклассный персонал".



"Все игроки, которых мы купили, обошлись нам в 40, 50 или 55 миллионов фунтов. Да, это большие деньги, но правда в том, что нам были нужны все эти игроки", - приводит слова Гвардиолы Daily Mail.