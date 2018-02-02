Гвардиола потратит 100 миллионов фунтов только на особенного игрока

Пеп Гвардиола Наставник "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола заявил, что потратит 100 миллионов фунтов только на особенного игрока.

В заключительный день января "горожане" отказались от покупки Рияда Махреза, поскольку "Лестер" потребовал за свою звезду 95 миллионов фунтов. Такие деньги Гвардиола готов выложить только за исключительного игрока.

"Возможно, в будущем мы сможем покупать игроков за 100 миллионов фунтов, но это должен быть особенный футболист. В данный момент мы не можем позволить себе такие траты".

"Когда игрок не приходит к нам, то причина ясна: осуществить трансфер невозможно. Я понимаю это и принимаю. Но я не согласен с тем, что "Сити" добивается успеха только благодаря деньгам. Во-первых, мы не самый богатый клуб в мире. Во-вторых, собранные нами игроки показывают удивительный характер, а в клубе трудится первоклассный персонал".

"Все игроки, которых мы купили, обошлись нам в 40, 50 или 55 миллионов фунтов. Да, это большие деньги, но правда в том, что нам были нужны все эти игроки", - приводит слова Гвардиолы Daily Mail.




Метки Гвардиола, Манчестер Сити

Автор foxmcfc   

Дата 02.02.2018 07:00

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  1. vals1702 02.02.2018 11:09 # vals1702
    давай уже покупай ) кто этот фрукт за 100ку

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  2. mrjingles 02.02.2018 09:37 # mrjingles
    Всё по делу сказал, заодно окропил помоучных с их погбами

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  3. kara-balapan 02.02.2018 08:26 # kara-balapan
    На Азара цену скидывает

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  4. chelsea-69 02.02.2018 08:12 # chelsea-69
    Чуть накинуть и ещё два защя

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  5. cfc000000 02.02.2018 07:54 # cfc000000
    Не прав.

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  6. deathshot19 02.02.2018 07:16 # deathshot19
    Прав.

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