Гвардиола потратит 100 миллионов фунтов только на особенного игрока
Наставник "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола заявил, что потратит 100 миллионов фунтов только на особенного игрока.
В заключительный день января "горожане" отказались от покупки Рияда Махреза, поскольку "Лестер" потребовал за свою звезду 95 миллионов фунтов. Такие деньги Гвардиола готов выложить только за исключительного игрока.
"Возможно, в будущем мы сможем покупать игроков за 100 миллионов фунтов, но это должен быть особенный футболист. В данный момент мы не можем позволить себе такие траты".
"Когда игрок не приходит к нам, то причина ясна: осуществить трансфер невозможно. Я понимаю это и принимаю. Но я не согласен с тем, что "Сити" добивается успеха только благодаря деньгам. Во-первых, мы не самый богатый клуб в мире. Во-вторых, собранные нами игроки показывают удивительный характер, а в клубе трудится первоклассный персонал".
"Все игроки, которых мы купили, обошлись нам в 40, 50 или 55 миллионов фунтов. Да, это большие деньги, но правда в том, что нам были нужны все эти игроки", - приводит слова Гвардиолы Daily Mail.
02.02.2018 07:00
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давай уже покупай ) кто этот фрукт за 100ку
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Всё по делу сказал, заодно окропил помоучных с их погбами
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На Азара цену скидывает
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Чуть накинуть и ещё два защя
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Не прав.
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Прав.
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