Пардью: "Арсенал" сам виноват, что не смог купить Эванса"

Джонни Эванс Главный тренер "Вест Бромвича" Алан Пардью заявил, что "Арсенал" сам виноват в сорвавшемся трансфере защитника Джонни Эванса.

Будущее Эванса, отказавшегося от нового контракта с "дроздами", было предметом спекуляций на протяжении всего января, однако единственное предложение о покупке Джонни "Вест Бромвич" получил только в последний день месяца.

Это предложение выдвинули "канониры", выразив готовность заплатить за 30-летнего североирландца лишь 12 миллионов фунтов. Пардью считает, что последовавший в ответ отказ не стал сюрпризом для "Арсенала".

"Не нужно говорить, что их, "Арсенал" и другие клубы, не предупреждали. Сидя здесь, я каждую неделю твердил: "Не откладывайте предложение на последний день, потому что иначе вы не добьетесь желаемого".

"Только сногсшибательное предложение заставило бы нас отпустить его в последний момент. Поэтому "Арсенал", наверное, получит тот ответ, который и ожидал получить на свое предложение".

"Джонни очень, очень важный игрок. Он великолепный игрок. Он часть стержня команды, который я пытался укрепить в это окно", — цитирует Пардью Evening Standard.



Метки Арсенал, Вест Бромвич, Пардью, Эванс

Автор mihajlo   

Дата 02.02.2018 06:00

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  1. denk 02.02.2018 11:16 # denk
    ждем за 3 ляма летом

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  2. archi13 02.02.2018 08:02 # archi13
    Зачем это дно вообще кому то нужно, хуже только колбасные цзшники.

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  3. mr-tsoy 02.02.2018 06:16 # mr-tsoy
    Надо было 25 предложить:)

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