Пардью: "Арсенал" сам виноват, что не смог купить Эванса"

Главный тренер "Вест Бромвича" Алан Пардью заявил, что "Арсенал" сам виноват в сорвавшемся трансфере защитника Джонни Эванса.

Будущее Эванса, отказавшегося от нового контракта с "дроздами", было предметом спекуляций на протяжении всего января, однако единственное предложение о покупке Джонни "Вест Бромвич" получил только в последний день месяца.



Это предложение выдвинули "канониры", выразив готовность заплатить за 30-летнего североирландца лишь 12 миллионов фунтов. Пардью считает, что последовавший в ответ отказ не стал сюрпризом для "Арсенала".



"Не нужно говорить, что их, "Арсенал" и другие клубы, не предупреждали. Сидя здесь, я каждую неделю твердил: "Не откладывайте предложение на последний день, потому что иначе вы не добьетесь желаемого".



"Только сногсшибательное предложение заставило бы нас отпустить его в последний момент. Поэтому "Арсенал", наверное, получит тот ответ, который и ожидал получить на свое предложение".



"Джонни очень, очень важный игрок. Он великолепный игрок. Он часть стержня команды, который я пытался укрепить в это окно", — цитирует Пардью Evening Standard.