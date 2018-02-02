Семь вещей, что мы узнали в 25-м туре

Оглушительное домашнее поражение "Челси", неудачный дебют Алексиса Санчеса, очередная сенсация в исполнении "Суонси", — эти и другие вещи случились в 25-м туре Премьер-Лиги, игравшемся перед трансферным дедлайном.





"Хаддерсфилд" снова под угрозой вылета



Номинально команда Дэвида Вагнера изначально выглядела слабейшей в Премьер-Лиге и на длинном осеннем отрезка выглядела таковой по содержанию. Тем не менее, хороший старт, а также пара отличных результатов в декабре, вкупе с более ранней победой над "Манчестер Юнайтед", позволили считать, что в своем первом сезоне "Хаддерсфилд" избежит обратного понижения в классе.



"Терьерам" прежде удавалось реагировать на серию плохих результатов, и приблизительно того же можно было ожидать в игре с "Ливерпулем". Но на этот раз от аутсайдера не последовало никакого ответа. Проиграть команде Юргена Клоппа, при всей ее нестабильности, не стыдно, но сам подход "терьеров" к игре выглядел обреченным со старта. Хозяева часто играют таким образом в матчах с сильными оппонентами, но теперь они не дождались ошибок противника и также не спровоцировали их своими действиями.



Когда команда Вагнера обыграла "Брайтон" и "Уотфорд", казалось, что именно она среди всех новичков имеет наилучшие шансы на спасение, но сейчас "Хаддерсфилд" находится ниже других, а также продолжает свой самый слабый период на протяжении всего сезона. В игре с "Ливерпулем" подопечные Вагнера потерпели четвертое подряд поражение с общей разницей мячей 1:12.



Карвальял замахнулся на чудо



В отличие от Алана Пардью в "Вест Бромвиче", Карлуш Карвальял мгновенно повлиял на "Суонси", испытывавший ту же проблему — недостаток голов и качества атакующей игры как такового. Назначение экс-наставника "Шеффилд Уэнсдей" могло показаться сюрпризом, но председатель правления "Суонси" Хью Дженкинс, наверняка, оценил то, как часто Карвальялу удавалось быстро влиять на свои прежние команды.



В пяти первых матчах чемпионата с Карвальялом "Суонси", до того имевший 13 очков, уже набрал 10 баллов. Последние два успеха "лебедей" — особенно впечатляющие. За победой над "Ливерпулем" последовал триумф в игре с "Арсеналом", где валлийцы не только здорово обороняли ворота, но были агрессивны без мяча, полностью заслужив свою победу и с точки зрения количества созданных моментов. Команда Карлуша Карвальяла по-прежнему находится в зоне вылета, но с таким стартом португалец делает серьезную заявку на чудо — вроде того, что в прошлом году едва не покорилось его соотечественнику Марку Силве в "Халле".



"Саутгемптону" никак не даются победы



Казалось, домашняя встреча с "Брайтоном" — тот самый момент, когда команда Мануэля Пеллегрино, наконец, сумеет взять три очка в чемпионате. "Саутгемптон" в последний раз побеждал в Премьер-Лиге еще в конце ноября, но последние встречи дали какой-то повод для оптимизма. "Святые" взяли очко в противостоянии с "Тоттенхэмом", а затем в Кубке Англии оказались сильнее "Уотфорда". "Брайтон" в то же время выиграл только раз в последних 13 поединках, а свой последний выездной гол забил более двух месяцев назад.



Выиграть "Саутгемптону" снова не удалось — и, похоже, это ситуация, когда команда, лишенная уверенности в себе, способна периодически удивлять грандов, но не способна побеждать там, где от нее этого ждут. Гол Джека Стивенса позволил "святым" избежать поражения, но это было слабое утешение для коллектива, который встречает февраль в зоне вылета. Постепенно болельщикам "Саутгемптона" приходится мириться с мыслью о том, что впервые с момента возвращения в Премьер-Лигу их команда вынуждена всерьез бороться за сохранение в ней места.



Коулмен и Уолкотт могут оживить игру "Эвертона"



Еще на старте сезона, когда "ирисками" руководил Рональд Куман, была определена главная проблема команды — недостаток скорости в атакующих действиях. Несмотря на эффект, который сходу произвел Сэм Эллардайс, решить этот вопрос он тоже не мог. Новый менеджер заставил команду обороняться, а в атаке "Эвертона" полагался на конкретные ситуации, где все решал индивидуальный класс его исполнителей. В последнее время с защитой снова возникли проблемы, а команда пошла по наклонной с безвыигрышной серией.



Против "Лестера" мерсисайдцы одержали долгожданную победу, и Большой Сэм сам указал на разницу. Возвращение в состав после длительного лечения правого защитника Шеймуса Коулмена, а также появление купленного Тео Уолкотта на тот же фланг, могут снова сделать "Эвертон" силой в передней линии. Тео был главной звездой матча, забив оба мяча в ворота "лис", но отметить можно и общее командное движение, на которое повлиял выздоровевший и голодный Коулмен.



"Челси" продолжает лихорадить



В 2018 команда Антонио Конте довольно долго не могла одержать свою первую победу, хотя ее проблемы всегда выглядели несколько преувеличенными. Несмотря на вылет от "Арсенала" в полуфинале Кубка Лиги, "синие" сохраняли стабильные позиции в чемпионате, где также имели длительную беспроигрышную серию. В Кубке Англии "Челси" на "Стэмфорд Бридж" разгромил "Ньюкасл", напомнив и том, что остается грозной силой на собственном поле, где вряд ли на что-то могут рассчитывать соперники средней руки.



У "Борнмута" было другое мнение на этот счет, и команда Эдди Хау выдала свое, наверное, лучшее выступление в сезоне. Решительность против сильного соперника, за которую "вишенок" нередко ругали прежде, теперь окупилась сполна — и это объяснимо. "Челси" по привычке страдал от недостатка креатива в передней линии, а также проявил неготовность в обороне — скорее всего, футболисты Конте просто не настраивались увидеть такие действия оппонента у своей штрафной. Новичок Оливье Жиру наблюдал за игрой со стороны, но, вероятно, на него уже в ближайшее время будет сделана серьезная ставка. 0:3 от "Борнмута" на своем поле — это очень болезненный удар. Он также не сильно влияет на турнирную ситуацию, но подтверждает, что "Челси" по-прежнему лихорадит — и ситуация требует конкретных изменений.



Дебют Санчеса за "Юнайтед" в Премьер-Лиге не удался



Алексис Санчес выглядел здорово в первом матче за новую команду, но уровень кубкового соперника ("Йовил Таун") не позволял считать тот день серьезной проверкой. Совсем другое испытание предложил "Тоттенхэм", и можно честно сказать, что дебют Санчеса за "Манчестер Юнайтед" в Премьер-Лиге вышел неудачным — как и игра для его команды в целом.



Очень быстрый гол Кристиан Эриксена сломал все планы "Юнайтед", после чего качество игры самого Санчеса было уже не принципиальным. За исключением некоторых отрезков, хозяева "Уэмбли" доминировали во встрече — МЮ проигрывал центральную линию поля, не выдерживая темпа соперника, и чилиец, как и его партнеры по атаке, выглядел изолированным. Алексису Санчесу в любом случае необходимо время для того, чтобы адаптироваться к игре команды в атаке, но такие встречи оставляют и глобальные вопросы — например, о том, готовая ли пара центрхавов Матич-Погба качественно провести вторую половину сезона. Серб в Лондоне показался измотанным, а Погба и вовсе был заменен Моуриньо, никак не справляясь с игрой без мяча и при постоянном прессинге соперника.



Кадровые проблемы пока не мешают "Манчестер Сити"



Травма Лероя Сане заставила лидеров чемпионата атаковать "Лестер" с предложением о покупке Рияда Махреза, которое в итоге оказалось безуспешными. Сане вылетел на шесть недель, а уже в матче с "Вест Бромвичем" в среду лазарет манкунианцев, где пока еще находится Габриэль Жезус, пополнился Давидом Силвой.



Правда, кадровые проблемы пока никак не сказываются на качестве игры "Сити". По крайней мере, в матче с проходными соперниками — "Вест Бромвич" команда Пепа Гвардиолы обыграла без всяких проблем, сохранив традицию с минимумом трех забитых мячей на своем поле. У Гвардиолы достаточно кадров, чтобы справиться с любой ситуацией, но менеджер, безусловно, взволнован будущими встречами с более классными оппонентами и возвращением Лиги чемпионов. Пока что кадровые проблемы "Сити" никак не мешают — тем более что их отдаленные преследователи продолжают допускать свои ошибки.



Иван Громиков специально для FAPL.ru