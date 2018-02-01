Махрез отказывается тренироваться с "Лестером"
Вингер "Лестера" Рияд Махрез пропустил тренировку команды в четверг и теперь, вероятно, будет наказан максимально разрешенным штрафом.
Напомним, сутками ранее переговоры о приобретении Рияда вел "Манчестер Сити". Лидеры Премьер-Лиги были готовы заплатить 65 миллионов фунтов за игрока сборной Алжира, тогда как "лисы" затребовали астрономическую сумму в 95 млн.
Отдельно стоит выделить поведение самого Махреза. 26-летний игрок подал прошение о трансфере и затем, как предполагает пресса, устроил забастовку. В результате главный тренер "Лестера" Клод Пюэль не смог задействовать Рияда во вчерашнем матче Премьер-Лиги против "Эвертона".
Как утверждает Daily Mail, в четверг Махрез третий день подряд не явился на тренировку и теперь будет наказан двухнедельным штрафом в размере 200 тыс. фунтов.
Ранее издание Sky Sports сообщало, что Рияд находится "в депрессии" после сорвавшегося перехода своей мечты. Махрез отчаянно хотел присоединиться к команде Хосепа Гвардиолы, но теперь лишь может надеяться, что "Сити" вернется за ним летом.
01.02.2018 22:00
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Нужно контракты только с клаусуллой подписывать. Протупил после чемпионского сезона и на волне эйфории сделал ошибку
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Лестер пидары, некрасиво поступают.
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Есть конечно такое, что игроков очень сильно избаловали, и что они перестают уважать свой контракт. Но здесь я на стороне Мареза, лестер подло поступил, слишком загнули цену.
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Педик сам за какой клуб болееш
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алжирский кофтинья
только лестер лохи и хуй им кто летом даст даже 60 за него
долбаебы как щолсей
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Вообще ахуел Лестер.
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И при этом работника "Вест Хэма" гнобят за его слова о том, что африканцы непрофессиональны.
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И это профессионал?
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Пусть хер сосет, наемник
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