Махрез отказывается тренироваться с "Лестером"

Рияд Махрез Вингер "Лестера" Рияд Махрез пропустил тренировку команды в четверг и теперь, вероятно, будет наказан максимально разрешенным штрафом.

Напомним, сутками ранее переговоры о приобретении Рияда вел "Манчестер Сити". Лидеры Премьер-Лиги были готовы заплатить 65 миллионов фунтов за игрока сборной Алжира, тогда как "лисы" затребовали астрономическую сумму в 95 млн.

Отдельно стоит выделить поведение самого Махреза. 26-летний игрок подал прошение о трансфере и затем, как предполагает пресса, устроил забастовку. В результате главный тренер "Лестера" Клод Пюэль не смог задействовать Рияда во вчерашнем матче Премьер-Лиги против "Эвертона".

Как утверждает Daily Mail, в четверг Махрез третий день подряд не явился на тренировку и теперь будет наказан двухнедельным штрафом в размере 200 тыс. фунтов.

Ранее издание Sky Sports сообщало, что Рияд находится "в депрессии" после сорвавшегося перехода своей мечты. Махрез отчаянно хотел присоединиться к команде Хосепа Гвардиолы, но теперь лишь может надеяться, что "Сити" вернется за ним летом.



Метки Лестер, Манчестер Сити, Махрез

Автор mihajlo   

Дата 01.02.2018 22:00

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Последние комментарии:




  1. link90 01.02.2018 23:29 # link90
    Нужно контракты только с клаусуллой подписывать. Протупил после чемпионского сезона и на волне эйфории сделал ошибку

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  2. windranger 01.02.2018 23:09 # windranger
    Лестер пидары, некрасиво поступают.

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  3. gerrard08 01.02.2018 22:51 # gerrard08
    Есть конечно такое, что игроков очень сильно избаловали, и что они перестают уважать свой контракт. Но здесь я на стороне Мареза, лестер подло поступил, слишком загнули цену.

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  4. esen10 01.02.2018 22:37 # esen10
    Педик сам за какой клуб болееш

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  5. blackdreamer 01.02.2018 22:23 # blackdreamer
    алжирский кофтинья
    только лестер лохи и хуй им кто летом даст даже 60 за него
    долбаебы как щолсей

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  6. toha-bludsikir 01.02.2018 22:18 # toha-bludsikir
    Вообще ахуел Лестер.

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  7. leysan 01.02.2018 22:16 # leysan
    И при этом работника "Вест Хэма" гнобят за его слова о том, что африканцы непрофессиональны.

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  8. redwhitegun 01.02.2018 22:10 # redwhitegun
    И это профессионал?

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  9. dred 01.02.2018 22:02 # dred
    Пусть хер сосет, наемник

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