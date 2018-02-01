Махрез отказывается тренироваться с "Лестером"

Вингер "Лестера" Рияд Махрез пропустил тренировку команды в четверг и теперь, вероятно, будет наказан максимально разрешенным штрафом.

Напомним, сутками ранее переговоры о приобретении Рияда вел "Манчестер Сити". Лидеры Премьер-Лиги были готовы заплатить 65 миллионов фунтов за игрока сборной Алжира, тогда как "лисы" затребовали астрономическую сумму в 95 млн.



Отдельно стоит выделить поведение самого Махреза. 26-летний игрок подал прошение о трансфере и затем, как предполагает пресса, устроил забастовку. В результате главный тренер "Лестера" Клод Пюэль не смог задействовать Рияда во вчерашнем матче Премьер-Лиги против "Эвертона".



Как утверждает Daily Mail, в четверг Махрез третий день подряд не явился на тренировку и теперь будет наказан двухнедельным штрафом в размере 200 тыс. фунтов.



Ранее издание Sky Sports сообщало, что Рияд находится "в депрессии" после сорвавшегося перехода своей мечты. Махрез отчаянно хотел присоединиться к команде Хосепа Гвардиолы, но теперь лишь может надеяться, что "Сити" вернется за ним летом.