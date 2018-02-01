Фердинанд: "Кейн доказал, что сильнее Лукаку"

Харри Кейн Эксперт BT Sport Рио Фердинанд заявил, что очный поединок на "Уэмбли" показал, почему нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн сильнее своего визави из "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку.

Кейн не смог поразить ворота "дьяволов" накануне, но поучаствовал в обоих голах, тогда как Лукаку продемонстрировал невыразительную игру, пробив по воротам соперника всего один раз. Фердинанд считает, что в противостоянии нападающих баланс сил очевиден: Харри остается лучшим на своей позиции в Премьер-Лиге.

"Кейн показал, почему он остается лучшим нападающим Премьер-Лиги и одним из лучших на континенте. Он буквально запугал защитников МЮ и доминировал над ними на втором этаже".

"Контраст между Кейном и Лукаку был очевиден всем, разница в их игре была невероятной. Харри сыграл как настоящая девятка: он удерживал мяч корпусом, комбинировал с партнерами. Именно это требуется от первоклассного страйкера", - сообщил Фердинанд.




Метки Кейн, Лукаку, Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм

Автор foxmcfc   

Дата 01.02.2018 21:00

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Последние комментарии:




  1. cruise877 01.02.2018 23:24 # cruise877
    Ничего не очевидно . Хуйня это все. Не кейн сильнее лукаку а моруринью обоссали в очередной раз его оборонительной игрой. Печчетино сильнее Маура .
    Как лукаку забивать если мяч у соперника у ворот МЮ? Надо доставлять мяч лукаку чтобы он забивал

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  2. van-der-slav 01.02.2018 23:23 # van-der-slav
    лол, это было и так очевидно

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  3. osivori 01.02.2018 23:19 # osivori
    ясен перец, даже сравнивать преступление, кейн топ , а мукаков типичный переоцененный середняк

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  4. gerrard08 01.02.2018 23:01 # gerrard08
    Степень тупости и высокомерности скама аж поражает, что они изначально смеют сравнить свое тупое животное с Кейном.

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  5. suarezov 01.02.2018 21:30 # suarezov
    а ведь МЮ интересовался Кейном

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  6. danny949494 01.02.2018 21:27 # danny949494
    Капитан очевидность.

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  7. lfc-in-my-heart 01.02.2018 21:27 # lfc-in-my-heart
    Кейна в реал, Эриксена в барсу!

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  8. cristean2 01.02.2018 21:10 # cristean2
    Разву это не очевидно? лол

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  9. rap-woiska 01.02.2018 21:10 # rap-woiska
    кек,как будто до матча со шпорами это было не ясно.

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