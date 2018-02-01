Фердинанд: "Кейн доказал, что сильнее Лукаку"

Эксперт BT Sport Рио Фердинанд заявил, что очный поединок на "Уэмбли" показал, почему нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн сильнее своего визави из "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку.

Кейн не смог поразить ворота "дьяволов" накануне, но поучаствовал в обоих голах, тогда как Лукаку продемонстрировал невыразительную игру, пробив по воротам соперника всего один раз. Фердинанд считает, что в противостоянии нападающих баланс сил очевиден: Харри остается лучшим на своей позиции в Премьер-Лиге.



"Кейн показал, почему он остается лучшим нападающим Премьер-Лиги и одним из лучших на континенте. Он буквально запугал защитников МЮ и доминировал над ними на втором этаже".



"Контраст между Кейном и Лукаку был очевиден всем, разница в их игре была невероятной. Харри сыграл как настоящая девятка: он удерживал мяч корпусом, комбинировал с партнерами. Именно это требуется от первоклассного страйкера", - сообщил Фердинанд.