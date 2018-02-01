"Арсенал" подтвердил новый контракт с Озилом

"Арсенал" официально подтвердил, что полузащитник Месут Озил заключил новый долгосрочный контракт с клубом.

Напомним, предыдущее соглашение игрока сборной Германии истекало уже в конце этого сезона. Однако главный тренер "канониров" Арсен Венгер даже не рассматривал вариант с продажей Озила в январе, в отличие от находившегося в аналогичной ситуации Алексиса Санчеса.



Вера и риск, которые продемонстрировал Венгер, были вознаграждены. Еще утром в заключительный день зимнего трансферного окна появилась информация, что Месут согласовал новую сделку, и вот теперь это было официально подтверждено.



Предполагается, что новый контракт Озила рассчитан до лета 2021 и предусматривает зарплату в 350 тысяч фунтов в неделю. Таким образом, Месут становится самым высокооплачиваемым игроком в истории "Арсенала".



"Горд объявить: я подписал новый контракт. Еще три года в "Арсенале"! Это было одно из самых важных решений в моей футбольной карьере, и поэтому мне пришлось крепко подумать и поговорить с каждым, кто важен для меня".



"Хорошие вещи требуют времени! В конце концов я позволил решить своему сердцу. Как я всегда говорил, я чувствую себя здесь как дома, и я предельно мотивирован, чтобы добиться больших целей в предстоящие годы. Однажды "канонир", навсегда "канонир"! — сообщил Озил.



Добавим, что Озил выступает за лондонский клуб после своего перехода из "Реала" в 2013 году. За это время 28-летний немец сыграл 182 матча, забив 36 голов и отдав 61 результативную передачу. В этом сезоне Месут провел 21 поединок с учетом всех соревнований, отличившись четырежды и еще семь раз ассистируя партнерам.