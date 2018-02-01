"Арсенал" подтвердил новый контракт с Озилом
"Арсенал" официально подтвердил, что полузащитник Месут Озил заключил новый долгосрочный контракт с клубом.
Напомним, предыдущее соглашение игрока сборной Германии истекало уже в конце этого сезона. Однако главный тренер "канониров" Арсен Венгер даже не рассматривал вариант с продажей Озила в январе, в отличие от находившегося в аналогичной ситуации Алексиса Санчеса.
Вера и риск, которые продемонстрировал Венгер, были вознаграждены. Еще утром в заключительный день зимнего трансферного окна появилась информация, что Месут согласовал новую сделку, и вот теперь это было официально подтверждено.
Предполагается, что новый контракт Озила рассчитан до лета 2021 и предусматривает зарплату в 350 тысяч фунтов в неделю. Таким образом, Месут становится самым высокооплачиваемым игроком в истории "Арсенала".
"Горд объявить: я подписал новый контракт. Еще три года в "Арсенале"! Это было одно из самых важных решений в моей футбольной карьере, и поэтому мне пришлось крепко подумать и поговорить с каждым, кто важен для меня".
"Хорошие вещи требуют времени! В конце концов я позволил решить своему сердцу. Как я всегда говорил, я чувствую себя здесь как дома, и я предельно мотивирован, чтобы добиться больших целей в предстоящие годы. Однажды "канонир", навсегда "канонир"! — сообщил Озил.
Добавим, что Озил выступает за лондонский клуб после своего перехода из "Реала" в 2013 году. За это время 28-летний немец сыграл 182 матча, забив 36 голов и отдав 61 результативную передачу. В этом сезоне Месут провел 21 поединок с учетом всех соревнований, отличившись четырежды и еще семь раз ассистируя партнерам.
01.02.2018 20:35
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Последние комментарии:
Нравился как игрок только на чм в юар и вообще в сб. Германии годов 2010-13 и в реале 2010-13. Потом чет резко перестал.
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свыш, пацаны, а чо, где ставите? в ппс или онлайн? если онлайн то в каких конторах - офишл (с налогами) или нелегальных?
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Люблю фапл: когда хочется не просто подеградировать, а опустится на самое дно - фапл выручает. спс.збс. искрометные шутки про мамок до сих пор в тренде.
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Директор академии "Кристал Пэлас" Гари Иссот временно отстранён от работы.
Причиной такого решения руководства клуба стало неподобающее поведение Иссота на работе. Он несколько раз пытался принять душ вместе с игроками молодёжной команды, сообщает The Times.
"Кристал Пэлас" проведёт по этому поводу внутреннее расследование.
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Че по щленще.
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Доставляет ситуация)
Старик пошел наперекор всем своим принципам, прогнулся на 360 градусов, что в плане трат на зп(боже 350 и зачмыренному ецилу) что за покупки игроков. И особенно драмотично, что это все перестало приносить ему тот единственный результат, которым он прикрывался в последние лет 10)
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Барса Валенсия тотал жк Валенсии больше 3.5. коэффициент равняется 2.10. очень перспективное событие
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Озил красавчик! Правильное решение!
Озил > Мата, Эриксен, Азар, Сильва (вместе взятые). Только Мхитарян может поспорить по тонкости игры в пас!
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Этот игрок гомосексуального клуба "Арсенал" теперь может испаряться, растворяться, исчезать на поле не только с сильными соперниками, но и середняками вроде Ливерпуля или Челси. Он один из лучших в этих навыках в Апл.
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Кейн
Суарес
Левандовски
Как бы расставили этих топариков по жуткости?
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Мю проебались. Топового апз не хватает
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летом свингер уходит, приходит Йоахим Лев, клуб покупает еще пару тройку топов, пенсы трахаются в жеку, все довольны, все счастливы
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Пздц вчера Пенсов выпотрошили. Думал после Норвича хуже играть нельзя, а оказывается вполне можно и этот днище-уровень переплюнуть.
Бакайоко - слабее некуда. Пока что провальный трансфер по всем параметрам.
Кейхиллу пора в Сша.
Канте просел, видно что устал. Азар пару матчей постарался, а потом ожидаемо скис.
Сил нет смотреть на: Бакайоко, слабого Фабрегаса, тварь Кейхилла, аморфного Азара и неуверенного Баркли.
ps пенальти на Аке был. Кстати, показал свое гнилое нутро и отпраздновал гол. Арбитр судил в пользу Вишнявых дуболомов
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FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
Арсен Венгер может покинуть "Арсенал" в конце сезона
http://fapl.ru/posts/14286
был же шанс, эх ))
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Преподавателя, обратившегося к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с жалобой на отсутствие индексации зарплат педагогов донского края, уволила директор Таганрогского металлургического техникума, сообщает источник агентства Красная Весна, знакомый с ситуацией в организации.
Как сообщается на сайте организации, преподаватель высшей категории, заслуженный учитель РФ Макаренко В.Б. проработал в техникуме 40 лет.
По словам собеседника Красной Весны, директор, уволившая преподавателя, пришла в техникум в 2016 году. До своего перевода в ТМТ она возглавляла таганрогский детский дом № 17, который сейчас находится в стадии ликвидации.
«Став директором, она привела и поставила на ключевые должности своих подчиненных с прошлой работы, назначив им ставки и надбавки за счет сокращения нагрузки и зарплаты преподавателей и сотрудников техникума», — отметил источник. Собеседник подчеркнул, что приход нового директора привел к оттоку из организации квалифицированных преподавательских кадров.
Напомним, что ранее председатель совета Таганрогского металлургического техникума, заслуженный учитель РФ Виктор Макаренко обратился к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с просьбой выяснить, почему Министерство образования Ростовской области не индексирует зарплаты преподавателей на уровень инфляции с 2012 года.
Тем самым, по словам педагога, должностные лица донского края систематически нарушают трудовое законодательство России, в частности, статью № 134 ТК РФ.
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Всё оказалось проще...весь процесс упирался в зарплату...команду покинули уолкотт, санчез и жиру...пришли мхитарян и Обама...получается минус один пункт в зарплатной ведомости...за счёт того зарплаты жиру смогли предоставить озилу требуемую им сумму...и то что контракт подписал именно после продажи жиру это лишний раз подтверждает
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План Вени - Ляказет и Абама в нападении, Озил их снабжает пасами, они забивают. Учитывая, что раз в 2-3 матча (особенно с топами) Озил исчезает, значит надеется он на максимумм 5-6 место и ЛЕ. Мда, а когда то был хороший клуб.
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немец сыграл 182 матча, забив 36 голов и отдав 61 результативную передачу
В каждом втором матче полезен, норм
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Пушкари. А сколько получает второй самый высокооплачиваемый игрок арсенала ? И какая у вас средняя зп?)
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Mesut Özil turned down offers from Barcelona, Paris Saint-Germain and Manchester United before agreeing a new £350,000-a-week contract at Arsenal. (Source: Bild) #FCB #PSG #MUFC #AFC
как то так
перевести кому?
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