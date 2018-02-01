"Арсенал" подтвердил новый контракт с Озилом

Месут Озил "Арсенал" официально подтвердил, что полузащитник Месут Озил заключил новый долгосрочный контракт с клубом.

Напомним, предыдущее соглашение игрока сборной Германии истекало уже в конце этого сезона. Однако главный тренер "канониров" Арсен Венгер даже не рассматривал вариант с продажей Озила в январе, в отличие от находившегося в аналогичной ситуации Алексиса Санчеса.

Вера и риск, которые продемонстрировал Венгер, были вознаграждены. Еще утром в заключительный день зимнего трансферного окна появилась информация, что Месут согласовал новую сделку, и вот теперь это было официально подтверждено.

Предполагается, что новый контракт Озила рассчитан до лета 2021 и предусматривает зарплату в 350 тысяч фунтов в неделю. Таким образом, Месут становится самым высокооплачиваемым игроком в истории "Арсенала".

"Горд объявить: я подписал новый контракт. Еще три года в "Арсенале"! Это было одно из самых важных решений в моей футбольной карьере, и поэтому мне пришлось крепко подумать и поговорить с каждым, кто важен для меня".

"Хорошие вещи требуют времени! В конце концов я позволил решить своему сердцу. Как я всегда говорил, я чувствую себя здесь как дома, и я предельно мотивирован, чтобы добиться больших целей в предстоящие годы. Однажды "канонир", навсегда "канонир"! — сообщил Озил.

Добавим, что Озил выступает за лондонский клуб после своего перехода из "Реала" в 2013 году. За это время 28-летний немец сыграл 182 матча, забив 36 голов и отдав 61 результативную передачу. В этом сезоне Месут провел 21 поединок с учетом всех соревнований, отличившись четырежды и еще семь раз ассистируя партнерам.



Метки Арсенал, контракты, Озил

Автор mihajlo   

Дата 01.02.2018 20:35

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Последние комментарии:




  1. knvlay 02.02.2018 00:11 # knvlay
    Нравился как игрок только на чм в юар и вообще в сб. Германии годов 2010-13 и в реале 2010-13. Потом чет резко перестал.

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  2. hammersmith 02.02.2018 00:06 # hammersmith
    свыш, пацаны, а чо, где ставите? в ппс или онлайн? если онлайн то в каких конторах - офишл (с налогами) или нелегальных?

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  3. lahmatyj 01.02.2018 23:24 # lahmatyj
    Люблю фапл: когда хочется не просто подеградировать, а опустится на самое дно - фапл выручает. спс.збс. искрометные шутки про мамок до сих пор в тренде.

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  4. lahmatyj 01.02.2018 23:20 # lahmatyj
    Директор академии "Кристал Пэлас" Гари Иссот временно отстранён от работы.

    Причиной такого решения руководства клуба стало неподобающее поведение Иссота на работе. Он несколько раз пытался принять душ вместе с игроками молодёжной команды, сообщает The Times.

    "Кристал Пэлас" проведёт по этому поводу внутреннее расследование.

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  5. windranger 01.02.2018 23:10 # windranger
    Че по щленще.

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  6. gerrard08 01.02.2018 23:05 # gerrard08
    Доставляет ситуация)
    Старик пошел наперекор всем своим принципам, прогнулся на 360 градусов, что в плане трат на зп(боже 350 и зачмыренному ецилу) что за покупки игроков. И особенно драмотично, что это все перестало приносить ему тот единственный результат, которым он прикрывался в последние лет 10)

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  7. khazret 01.02.2018 23:02 # khazret
    Барса Валенсия тотал жк Валенсии больше 3.5. коэффициент равняется 2.10. очень перспективное событие

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  8. royal-arsenal 01.02.2018 22:55 # royal-arsenal
    Озил красавчик! Правильное решение!
    Озил > Мата, Эриксен, Азар, Сильва (вместе взятые). Только Мхитарян может поспорить по тонкости игры в пас!

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  9. mamkoved-pro 01.02.2018 22:27 # mamkoved-pro
    Этот игрок гомосексуального клуба "Арсенал" теперь может испаряться, растворяться, исчезать на поле не только с сильными соперниками, но и середняками вроде Ливерпуля или Челси. Он один из лучших в этих навыках в Апл.

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  10. karandash 01.02.2018 22:24 # karandash
    Кейн
    Суарес
    Левандовски

    Как бы расставили этих топариков по жуткости?

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  11. egor-kreed 01.02.2018 22:21 # egor-kreed
    Мю проебались. Топового апз не хватает

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  12. al-faarabi 01.02.2018 22:10 # al-faarabi
    летом свингер уходит, приходит Йоахим Лев, клуб покупает еще пару тройку топов, пенсы трахаются в жеку, все довольны, все счастливы

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  13. wmrpkvhzeflbrmo 01.02.2018 22:05 # wmrpkvhzeflbrmo
    Пздц вчера Пенсов выпотрошили. Думал после Норвича хуже играть нельзя, а оказывается вполне можно и этот днище-уровень переплюнуть.

    Бакайоко - слабее некуда. Пока что провальный трансфер по всем параметрам.

    Кейхиллу пора в Сша.

    Канте просел, видно что устал. Азар пару матчей постарался, а потом ожидаемо скис.

    Сил нет смотреть на: Бакайоко, слабого Фабрегаса, тварь Кейхилла, аморфного Азара и неуверенного Баркли.

    ps пенальти на Аке был. Кстати, показал свое гнилое нутро и отпраздновал гол. Арбитр судил в пользу Вишнявых дуболомов

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  14. reams 01.02.2018 21:56 # reams
    FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
    Арсен Венгер может покинуть "Арсенал" в конце сезона

    http://fapl.ru/posts/14286

    был же шанс, эх ))

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  15. melwood-lfc 01.02.2018 21:34 # melwood-lfc
    Преподавателя, обратившегося к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с жалобой на отсутствие индексации зарплат педагогов донского края, уволила директор Таганрогского металлургического техникума, сообщает источник агентства Красная Весна, знакомый с ситуацией в организации.

    Как сообщается на сайте организации, преподаватель высшей категории, заслуженный учитель РФ Макаренко В.Б. проработал в техникуме 40 лет.

    По словам собеседника Красной Весны, директор, уволившая преподавателя, пришла в техникум в 2016 году. До своего перевода в ТМТ она возглавляла таганрогский детский дом № 17, который сейчас находится в стадии ликвидации.

    «Став директором, она привела и поставила на ключевые должности своих подчиненных с прошлой работы, назначив им ставки и надбавки за счет сокращения нагрузки и зарплаты преподавателей и сотрудников техникума», — отметил источник. Собеседник подчеркнул, что приход нового директора привел к оттоку из организации квалифицированных преподавательских кадров.

    Напомним, что ранее председатель совета Таганрогского металлургического техникума, заслуженный учитель РФ Виктор Макаренко обратился к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с просьбой выяснить, почему Министерство образования Ростовской области не индексирует зарплаты преподавателей на уровень инфляции с 2012 года.

    Тем самым, по словам педагога, должностные лица донского края систематически нарушают трудовое законодательство России, в частности, статью № 134 ТК РФ.

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  16. irbis85 01.02.2018 21:33 # irbis85
    Всё оказалось проще...весь процесс упирался в зарплату...команду покинули уолкотт, санчез и жиру...пришли мхитарян и Обама...получается минус один пункт в зарплатной ведомости...за счёт того зарплаты жиру смогли предоставить озилу требуемую им сумму...и то что контракт подписал именно после продажи жиру это лишний раз подтверждает

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  17. lfc-in-my-heart 01.02.2018 21:31 # lfc-in-my-heart
    План Вени - Ляказет и Абама в нападении, Озил их снабжает пасами, они забивают. Учитывая, что раз в 2-3 матча (особенно с топами) Озил исчезает, значит надеется он на максимумм 5-6 место и ЛЕ. Мда, а когда то был хороший клуб.

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  18. suarezov 01.02.2018 21:29 # suarezov
    немец сыграл 182 матча, забив 36 голов и отдав 61 результативную передачу

    В каждом втором матче полезен, норм

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  19. highneken 01.02.2018 21:27 # highneken
    Пушкари. А сколько получает второй самый высокооплачиваемый игрок арсенала ? И какая у вас средняя зп?)

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  20. mixmaster 01.02.2018 21:27 # mixmaster
    Mesut &#214;zil turned down offers from Barcelona, Paris Saint-Germain and Manchester United before agreeing a new &#163;350,000-a-week contract at Arsenal. (Source: Bild) #FCB #PSG #MUFC #AFC
    как то так
    перевести кому?

    (ответить)

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