Мерфи: "Погба усложняет жизнь защитникам МЮ"

Эксперт BBC Данни Мерфи считает, что полузащитник Поль Погба создает большие проблемы для своих защитников.

Накануне рулевой "красных дьяволов" Жозе Моуриньо досрочно снял Погба в поединке с "Тоттенхэмом", которому МЮ без особых шансов проиграл 2:0.



Мерфи уверен, что француз заслужил к себе такое отношение тренера: недисциплинированностью без мяча Поль регулярно оголял тылы и усложнял жизнь Крису Смоллингу и Филу Джонсу.



"Погба один из лучших атакующих полузащитников мира, но с точки зрения игры в обороне он далеко не лучший".



"Джонсу и Смоллингу приходилось покидать свои позиции, чтобы подстраховать Погба. Он оставлял слишком много свободных зон, что привело к большим неприятностям для МЮ".



"В целом Погба великолепно выступает за "Юнайтед", но я предпочел бы видеть его не в опорной зоне, а впереди. Ему не хватает оборонительной дисциплины", - сообщил Мерфи.