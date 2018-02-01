Мерфи: "Погба усложняет жизнь защитникам МЮ"

Поль Погба Эксперт BBC Данни Мерфи считает, что полузащитник Поль Погба создает большие проблемы для своих защитников.

Накануне рулевой "красных дьяволов" Жозе Моуриньо досрочно снял Погба в поединке с "Тоттенхэмом", которому МЮ без особых шансов проиграл 2:0.

Мерфи уверен, что француз заслужил к себе такое отношение тренера: недисциплинированностью без мяча Поль регулярно оголял тылы и усложнял жизнь Крису Смоллингу и Филу Джонсу.

"Погба один из лучших атакующих полузащитников мира, но с точки зрения игры в обороне он далеко не лучший".

"Джонсу и Смоллингу приходилось покидать свои позиции, чтобы подстраховать Погба. Он оставлял слишком много свободных зон, что привело к большим неприятностям для МЮ".

"В целом Погба великолепно выступает за "Юнайтед", но я предпочел бы видеть его не в опорной зоне, а впереди. Ему не хватает оборонительной дисциплины", - сообщил Мерфи.




Метки Манчестер Юнайтед, Мерфи, Погба

Автор foxmcfc   

Дата 01.02.2018 20:00

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. gerrard08 01.02.2018 22:45 # gerrard08
    Просто Моуринье слишком слабохарактерен, чтоб сделать замечание своим священным обезьянкам. Пусть лучше Матич, Фелайни да и вся команда надрывается и чистит им попку, чем эти конченные обидятся на папика.

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  2. mamkoved-pro 01.02.2018 22:16 # mamkoved-pro
    МЮ был не готов к быстрой игре Тотенхэма и тотальному общекомандному прессингу, но местным обрыганам покоя не даёт ценник этого нигера.

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  3. kedr 01.02.2018 22:07 # kedr
    Да Погба зазвездил, при чем давно и наглухо... При Фергюсоне давно бы уже за эгоизм и понты на лавку сел...

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  4. wmrpkvhzeflbrmo 01.02.2018 21:36 # wmrpkvhzeflbrmo
    Погба самый слабый полузащитник в Англии уже 2 подряд сезона

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  5. antuanpdf 01.02.2018 21:05 # antuanpdf
    не комфортный состав,быстрый гол,хорошо подготовленная игра ттх сыграла свою роль

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  6. van-der-slav 01.02.2018 21:03 # van-der-slav
    моур надеясь на ничью выпустил атакующую команду. конеш они не умеют защищаться. нужно было просто играть 4-3-3 а не 4-2-3-1 которая была по сути 4-1-4-1 изза погба

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  7. sj606 01.02.2018 21:00 # sj606
    полный бред

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  8. sausage 01.02.2018 20:48 # sausage
    Всё правильно, поэтому Матич и бегает с языком на плече дыша, как лошадь, отрабатывает и за себя, и за дядю.

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  9. manutd-20champ 01.02.2018 20:45 # manutd-20champ
    больше балетом на поле занимается и дешёвыми понтами.

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  10. arctur-mengsk 01.02.2018 20:44 # arctur-mengsk
    Матич/Эррера есть для опорной зоны.
    Вообще бы хорошо попробовать тройку всю в полузащите Матич-Погба-Эррера и сыграть в три дэфа, может что и получится толкового.

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  11. avtoritet 01.02.2018 20:42 # avtoritet
    да это всем давно очевидно

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  12. martingor 01.02.2018 20:40 # martingor
    такого бреда давно не слышал. Это негритянское бревно опасно только для себя

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  13. manutd4life 01.02.2018 20:30 # manutd4life
    Думаю всё таки ошибся Моур с составом. Эта тактика хороша против брайтонов у себя дома, но не против Тоттенхэма в гостях. До игры надеялся что в опорной зоне будут Матич и Эррера. Надо было короче вот так:

    Валенсия Смол Джонс люк (янг)
    Эррера Матич Погба
    Санчес (мата) лукаку марсияль
    ИЛИ хотя бы
    Смол Джонс Рохо
    Валенсия Матич Погба Янг
    Санчес (мата) лукаку марсияль

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  14. graven 01.02.2018 20:24 # graven
    Мерфи - самый топовый эксперт с MOTD.

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  15. mancunia-planet 01.02.2018 20:23 # mancunia-planet
    Погба не Скоулз
    давай досвиданья

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  16. budun 01.02.2018 20:14 # budun
    а ведь среди каликоедов только пошли слухи, что погба ещё и топ опорник, без мяча намного полезнее какого-то там де брёйне... как так-то (

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