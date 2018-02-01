Мерфи: "Погба усложняет жизнь защитникам МЮ"
Эксперт BBC Данни Мерфи считает, что полузащитник Поль Погба создает большие проблемы для своих защитников.
Накануне рулевой "красных дьяволов" Жозе Моуриньо досрочно снял Погба в поединке с "Тоттенхэмом", которому МЮ без особых шансов проиграл 2:0.
Мерфи уверен, что француз заслужил к себе такое отношение тренера: недисциплинированностью без мяча Поль регулярно оголял тылы и усложнял жизнь Крису Смоллингу и Филу Джонсу.
"Погба один из лучших атакующих полузащитников мира, но с точки зрения игры в обороне он далеко не лучший".
"Джонсу и Смоллингу приходилось покидать свои позиции, чтобы подстраховать Погба. Он оставлял слишком много свободных зон, что привело к большим неприятностям для МЮ".
"В целом Погба великолепно выступает за "Юнайтед", но я предпочел бы видеть его не в опорной зоне, а впереди. Ему не хватает оборонительной дисциплины", - сообщил Мерфи.
01.02.2018 20:00
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Последние комментарии:
Просто Моуринье слишком слабохарактерен, чтоб сделать замечание своим священным обезьянкам. Пусть лучше Матич, Фелайни да и вся команда надрывается и чистит им попку, чем эти конченные обидятся на папика.
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МЮ был не готов к быстрой игре Тотенхэма и тотальному общекомандному прессингу, но местным обрыганам покоя не даёт ценник этого нигера.
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Да Погба зазвездил, при чем давно и наглухо... При Фергюсоне давно бы уже за эгоизм и понты на лавку сел...
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Погба самый слабый полузащитник в Англии уже 2 подряд сезона
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не комфортный состав,быстрый гол,хорошо подготовленная игра ттх сыграла свою роль
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моур надеясь на ничью выпустил атакующую команду. конеш они не умеют защищаться. нужно было просто играть 4-3-3 а не 4-2-3-1 которая была по сути 4-1-4-1 изза погба
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полный бред
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Всё правильно, поэтому Матич и бегает с языком на плече дыша, как лошадь, отрабатывает и за себя, и за дядю.
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больше балетом на поле занимается и дешёвыми понтами.
(ответить)
Матич/Эррера есть для опорной зоны.
Вообще бы хорошо попробовать тройку всю в полузащите Матич-Погба-Эррера и сыграть в три дэфа, может что и получится толкового.
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да это всем давно очевидно
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такого бреда давно не слышал. Это негритянское бревно опасно только для себя
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Думаю всё таки ошибся Моур с составом. Эта тактика хороша против брайтонов у себя дома, но не против Тоттенхэма в гостях. До игры надеялся что в опорной зоне будут Матич и Эррера. Надо было короче вот так:
Валенсия Смол Джонс люк (янг)
Эррера Матич Погба
Санчес (мата) лукаку марсияль
ИЛИ хотя бы
Смол Джонс Рохо
Валенсия Матич Погба Янг
Санчес (мата) лукаку марсияль
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Мерфи - самый топовый эксперт с MOTD.
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Погба не Скоулз
давай досвиданья
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а ведь среди каликоедов только пошли слухи, что погба ещё и топ опорник, без мяча намного полезнее какого-то там де брёйне... как так-то (
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