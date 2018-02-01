Жиру: "Челси" идеален для меня"
Нападающий Оливье Жиру считает, что "Челси" является "идеальным" клубом для него.
Напомним, в заключительный день зимнего трансферного окна "Арсенал" продал Жиру чемпионам Премьер-Лиги за 18 миллионов фунтов. Оливье заключил с "синими" контракт на 18 месяцев и теперь будет конкурировать за место в составе с Альваро Моратой.
В интервью официальному веб-сайту своего нового клуба 31-летний француз объяснил, что его сподвигло на переход в "Челси". Жиру счастлив, что сделал этот шаг.
"Самой важной вещью был разговор с тренером (Антонио Конте). Я почувствовал, что он действительно хочет заполучить меня и действительно хочет работать со мной. Я хотел перейти только в "Челси" и никуда больше, я действительно хотел играть чаще".
"Я хотел остаться в Премьер-Лиге, и "Челси" идеально мне подходит, потому что так я даже могу остаться в Лондоне. Но в первую очередь я выбрал "Челси" ради спортивного испытания, ведь это всегда в приоритете для меня. Здесь есть все, чтобы я был счастлив", — объяснил Жиру.
01.02.2018 19:00
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Последние комментарии:
Юкио затащился нарами в последние дни то тот и всухую проиграл
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а чет контракт всего на 18 месяцев
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В трансфере Обамеянга были задействованы челики из Дортмунда и из Барсы, недавно вошедшие в штаб Арсэнола. Очевидно, что именно они и посоветовали Венгеру сплавить Жиру в случае их успешных переговоров по нигерку из Боруссии. Раз советовали, и даже не противились против трансфера Оливы в Челсы, то всё в порядке. А в порядке потому, что Венгер вообще не при делах, а всем известно как он "умело" контролил ситуа с игроками в последние годы. Ну хз, так то выглядит перфекто.
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ну конечно ты идеален. Синяя помойка всякий шлак собирает
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Легенда
Сердце
Диспетчер
ЛСД
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быстро перекрасился...
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Идеален для моей жены, моего барбершопа, ну и морату на банку идеально посажу, сказал Жиру
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только перешел и сразу 0-3, совпадение?
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Тупо из-за того что в Лондоне том же остался, так хз будет ли играть он чаще чем у пушек
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блят арсен , ему окончательно пофиг стало. нахуй усиливает конкурентов
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канте и бакайоко партнеры по сборной,азар и куртуа франкоговорящие бельгийцы
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Толковый
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не хотят Лоньдон покидать
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членососы, не льстите себе. Он чисто из-за жены остался в Лондоне)
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Жаль больше чем Стенокота
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любит проигрывать чувак
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Лютый....
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