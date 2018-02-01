Жиру: "Челси" идеален для меня"

Нападающий Оливье Жиру считает, что "Челси" является "идеальным" клубом для него.

Напомним, в заключительный день зимнего трансферного окна "Арсенал" продал Жиру чемпионам Премьер-Лиги за 18 миллионов фунтов. Оливье заключил с "синими" контракт на 18 месяцев и теперь будет конкурировать за место в составе с Альваро Моратой.



В интервью официальному веб-сайту своего нового клуба 31-летний француз объяснил, что его сподвигло на переход в "Челси". Жиру счастлив, что сделал этот шаг.



"Самой важной вещью был разговор с тренером (Антонио Конте). Я почувствовал, что он действительно хочет заполучить меня и действительно хочет работать со мной. Я хотел перейти только в "Челси" и никуда больше, я действительно хотел играть чаще".



"Я хотел остаться в Премьер-Лиге, и "Челси" идеально мне подходит, потому что так я даже могу остаться в Лондоне. Но в первую очередь я выбрал "Челси" ради спортивного испытания, ведь это всегда в приоритете для меня. Здесь есть все, чтобы я был счастлив", — объяснил Жиру.