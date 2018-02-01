Жиру: "Челси" идеален для меня"

Оливье Жиру Нападающий Оливье Жиру считает, что "Челси" является "идеальным" клубом для него.

Напомним, в заключительный день зимнего трансферного окна "Арсенал" продал Жиру чемпионам Премьер-Лиги за 18 миллионов фунтов. Оливье заключил с "синими" контракт на 18 месяцев и теперь будет конкурировать за место в составе с Альваро Моратой.

В интервью официальному веб-сайту своего нового клуба 31-летний француз объяснил, что его сподвигло на переход в "Челси". Жиру счастлив, что сделал этот шаг.

"Самой важной вещью был разговор с тренером (Антонио Конте). Я почувствовал, что он действительно хочет заполучить меня и действительно хочет работать со мной. Я хотел перейти только в "Челси" и никуда больше, я действительно хотел играть чаще".

"Я хотел остаться в Премьер-Лиге, и "Челси" идеально мне подходит, потому что так я даже могу остаться в Лондоне. Но в первую очередь я выбрал "Челси" ради спортивного испытания, ведь это всегда в приоритете для меня. Здесь есть все, чтобы я был счастлив", — объяснил Жиру.



Метки Жиру, Челси

Автор mihajlo   

Дата 01.02.2018 19:00

Количество просмотров Просмотров: 4410

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Последние комментарии:




  1. gidro-met 01.02.2018 21:38 # gidro-met
    Юкио затащился нарами в последние дни то тот и всухую проиграл

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  2. suarezov 01.02.2018 21:32 # suarezov
    а чет контракт всего на 18 месяцев

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  3. olmarchik 01.02.2018 21:27 # olmarchik
    В трансфере Обамеянга были задействованы челики из Дортмунда и из Барсы, недавно вошедшие в штаб Арсэнола. Очевидно, что именно они и посоветовали Венгеру сплавить Жиру в случае их успешных переговоров по нигерку из Боруссии. Раз советовали, и даже не противились против трансфера Оливы в Челсы, то всё в порядке. А в порядке потому, что Венгер вообще не при делах, а всем известно как он "умело" контролил ситуа с игроками в последние годы. Ну хз, так то выглядит перфекто.

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  4. lfc-in-my-heart 01.02.2018 21:24 # lfc-in-my-heart
    ну конечно ты идеален. Синяя помойка всякий шлак собирает

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  5. mcart 01.02.2018 21:21 # mcart
    Легенда
    Сердце
    Диспетчер

    ЛСД

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  6. kojan 01.02.2018 20:59 # kojan
    быстро перекрасился...

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  7. mixmaster 01.02.2018 20:55 # mixmaster
    Идеален для моей жены, моего барбершопа, ну и морату на банку идеально посажу, сказал Жиру

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  8. manutd-20champ 01.02.2018 20:48 # manutd-20champ
    только перешел и сразу 0-3, совпадение?

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  9. red-devil-4ever 01.02.2018 20:37 # red-devil-4ever
    Тупо из-за того что в Лондоне том же остался, так хз будет ли играть он чаще чем у пушек

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  10. chr1s8rown 01.02.2018 19:47 # chr1s8rown
    блят арсен , ему окончательно пофиг стало. нахуй усиливает конкурентов

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  11. askarko 01.02.2018 19:45 # askarko
    канте и бакайоко партнеры по сборной,азар и куртуа франкоговорящие бельгийцы

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  12. chelsea-69 01.02.2018 19:39 # chelsea-69
    Толковый

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  13. mancunia-planet 01.02.2018 19:31 # mancunia-planet
    не хотят Лоньдон покидать

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  14. knucklesboy 01.02.2018 19:15 # knucklesboy
    членососы, не льстите себе. Он чисто из-за жены остался в Лондоне)Пользователь получил предупреждение

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  15. element-ekb 01.02.2018 19:10 # element-ekb
    Жаль больше чем Стенокота

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  16. hammersmith 01.02.2018 19:05 # hammersmith
    любит проигрывать чувак

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  17. chelsealondon 01.02.2018 19:05 # chelsealondon
    Лютый....

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