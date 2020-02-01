Феллайни рискует пропустить до двух месяцев

Маруан Феллайни Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллайни рискует задержаться в лазарете на срок до двух месяцев с очередной травмой.

Напомним, накануне вечером в матче Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо снял с игры Феллайни спустя семь минут после выхода Маруана на замену.

Причиной тому стало повреждение медиальной связки колена. В данный момент нога 30-летнего бельгийца сильно распухла, не позволяя докторам провести углубленное обследование.

Как стало известно ESPN от своих источником, Феллайни рискует пропустить около шести-восьми недель. Более того, экс-игроку "Эвертона" может потребоваться операция.

Отметим, что это уже третья травма одного и того же колена Маруана от отрезке в три месяца, и на сей раз в "Юнайтед" настроены отыскать корень перманентно возникающих проблем у важного игрока, отсутствие которого может продлиться до апреля.



Метки Манчестер Юнайтед, травмы, Феллайни

Автор mihajlo   

Дата 01.02.2018 18:00

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  1. mancunia-planet 01.02.2018 19:05 # mancunia-planet
    Для Филейного есть отличная замена в ПСЖ, такой же одуванчик Рыбьё. Только лучше в несколько раз

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  2. gerrard08 01.02.2018 18:37 # gerrard08
    Норм карма ссыт на автобусника за Гено.

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