"Вест Хэм" отстранил от работы директора за комментарии насчет африканских игроков
"Вест Хэм" отстранил от исполнения своих обязанностей директора по набору игроков Тони Генри, которого заподозрили в расизме и дискриминации.
Сегодня утром Daily Mail выпустило свое расследование в отношении Генри, который присоединился к лондонскому клубу в 2014 году. Некоторая переписка Тони с агентами и посредниками, цитируемая изданием, носит провокационный и даже оскорбительный характер.
В одном из сообщений, отправленных по электронной почте, Генри говорит, что "Вест Хэм" не хочет покупать африканских игроков в зимнее трансферное окно и вообще предпочитает сократить количество представителей Черного континента в команде, поскольку такие футболисты обладают "плохим отношением к работе" и "создают хаос".
В адрес Генри и "Вест Хэма" посыпались обвинения в расизме со всех сторон, и клуб был вынужден немедленно отреагировать, отстранив Тони от работы и выпустив официального заявление о нетерпимости к такого рода вещам.
Кроме того, уже пообещала вмешаться в дело и FA. Ассоциация потребует объяснений как от "Вест Хэма", так и от самого Генри, который ранее трудился в "Эвертоне", "Сандерленде" и "Челси".
01.02.2018 17:00
Просмотров: 2413
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
в вест хэме реально перебор с ниггерами. и на одного топаря Антонио приходится 10 разгильдяев вроде Сако
(ответить)
Гасить пидо..ов и нигеров, чел все по делу разложил, а его увольняют, ушлепаны ушастые.
(ответить)
Повезло что про педиков ничего не написал. А то бы, его лобби пид,арасов на 15 шку закрыла бы.
(ответить)
Толерасты и терпилы
(ответить)
уже и за правду наказывают пздц
(ответить)
Ебанутая толерастия.
(ответить)
Скоро выведут на чистую воду кого-нибудь, кто про пидоров нечто подобное говорит. Толерастия, мать её.
(ответить)
Тот же Обамеянг, как он рвался из Боруссии, так же и из Арсенала будет рваться они все такие, лижь бы место потеплее найти и клали они на клубы
(ответить)
Работал в челси? А, ну тогда понятно.
(ответить)
При этом речь шла не обо всех милкивэй, а только о гражданах африканских стран, всяких там Мукумб, Урумб и Тулумб.
(ответить)
все верно посмотрите хотя бы на лукаку
мешок гавна который доит мешок
(ответить)
А где в его словах ложь? Ах, ну да, я забыл, что представители черного континента - неприкасаемы
(ответить)
хорош
все по делу
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий