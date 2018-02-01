"Вест Хэм" отстранил от работы директора за комментарии насчет африканских игроков

Лондонский стадион "Вест Хэм" отстранил от исполнения своих обязанностей директора по набору игроков Тони Генри, которого заподозрили в расизме и дискриминации.

Сегодня утром Daily Mail выпустило свое расследование в отношении Генри, который присоединился к лондонскому клубу в 2014 году. Некоторая переписка Тони с агентами и посредниками, цитируемая изданием, носит провокационный и даже оскорбительный характер.

В одном из сообщений, отправленных по электронной почте, Генри говорит, что "Вест Хэм" не хочет покупать африканских игроков в зимнее трансферное окно и вообще предпочитает сократить количество представителей Черного континента в команде, поскольку такие футболисты обладают "плохим отношением к работе" и "создают хаос".

В адрес Генри и "Вест Хэма" посыпались обвинения в расизме со всех сторон, и клуб был вынужден немедленно отреагировать, отстранив Тони от работы и выпустив официального заявление о нетерпимости к такого рода вещам.

Кроме того, уже пообещала вмешаться в дело и FA. Ассоциация потребует объяснений как от "Вест Хэма", так и от самого Генри, который ранее трудился в "Эвертоне", "Сандерленде" и "Челси".



Метки Вест Хэм

Автор mihajlo   

Дата 01.02.2018 17:00

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Последние комментарии:




  1. wolfsmensch 01.02.2018 22:29 # wolfsmensch
    в вест хэме реально перебор с ниггерами. и на одного топаря Антонио приходится 10 разгильдяев вроде Сако

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  2. sirozhka-ne 01.02.2018 19:53 # sirozhka-ne
    Гасить пидо..ов и нигеров, чел все по делу разложил, а его увольняют, ушлепаны ушастые.

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  3. mcfc-fantactic 01.02.2018 19:10 # mcfc-fantactic
    Повезло что про педиков ничего не написал. А то бы, его лобби пид,арасов на 15 шку закрыла бы.

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  4. ska-skvo 01.02.2018 18:13 # ska-skvo
    Толерасты и терпилы

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  5. tursa 01.02.2018 17:50 # tursa
    уже и за правду наказывают пздц

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  6. lahmatyj 01.02.2018 17:36 # lahmatyj
    Ебанутая толерастия.

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  7. sausage 01.02.2018 17:34 # sausage
    Скоро выведут на чистую воду кого-нибудь, кто про пидоров нечто подобное говорит. Толерастия, мать её.

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  8. bes-ter 01.02.2018 17:28 # bes-ter
    Тот же Обамеянг, как он рвался из Боруссии, так же и из Арсенала будет рваться они все такие, лижь бы место потеплее найти и клали они на клубы

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  9. knucklesboy 01.02.2018 17:26 # knucklesboy
    Работал в челси? А, ну тогда понятно.

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  10. monsieurgood 01.02.2018 17:13 # monsieurgood
    При этом речь шла не обо всех милкивэй, а только о гражданах африканских стран, всяких там Мукумб, Урумб и Тулумб.

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  11. blackdreamer 01.02.2018 17:10 # blackdreamer
    все верно посмотрите хотя бы на лукаку
    мешок гавна который доит мешок

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  12. monsieurgood 01.02.2018 17:10 # monsieurgood
    А где в его словах ложь? Ах, ну да, я забыл, что представители черного континента - неприкасаемы

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  13. melwood-lfc 01.02.2018 17:01 # melwood-lfc
    хорош
    все по делу

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