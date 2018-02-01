"Вест Хэм" отстранил от работы директора за комментарии насчет африканских игроков

"Вест Хэм" отстранил от исполнения своих обязанностей директора по набору игроков Тони Генри, которого заподозрили в расизме и дискриминации.

Сегодня утром Daily Mail выпустило свое расследование в отношении Генри, который присоединился к лондонскому клубу в 2014 году. Некоторая переписка Тони с агентами и посредниками, цитируемая изданием, носит провокационный и даже оскорбительный характер.



В одном из сообщений, отправленных по электронной почте, Генри говорит, что "Вест Хэм" не хочет покупать африканских игроков в зимнее трансферное окно и вообще предпочитает сократить количество представителей Черного континента в команде, поскольку такие футболисты обладают "плохим отношением к работе" и "создают хаос".



В адрес Генри и "Вест Хэма" посыпались обвинения в расизме со всех сторон, и клуб был вынужден немедленно отреагировать, отстранив Тони от работы и выпустив официального заявление о нетерпимости к такого рода вещам.



Кроме того, уже пообещала вмешаться в дело и FA. Ассоциация потребует объяснений как от "Вест Хэма", так и от самого Генри, который ранее трудился в "Эвертоне", "Сандерленде" и "Челси".