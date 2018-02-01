Почеттино назвал Эриксена ключевым игроком "Тоттенхэма"

Кристиан Эриксен Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино назвал ключевым игроком "шпор" плеймейкера Кристиана Эриксена.

Накануне именно Эриксен открыл счет в победном матче с "Манчестер Юнайтед", забив самый быстрый гол этого сезона в Премьер-Лиге. Кристиан поразил ворота Давида Де Хеа уже на 11-й секунде.

В остатке игры "красные дьяволы" так и не смогли найти ответа на результативный удар датчанина, который пропустил несколько последних матчей "шпор" из-за травмы. По словам Почеттино, Эриксен показал, насколько он важен для "Тоттенхэма".

"Это была выдающаяся игра в исполнении Кристиана. Он важен для нас не потому, что сегодня был великолепен и забил гол. Он связывает нашу игру, и, конечно, когда он отсутствует, нам его очень не хватает. Это игрок, которого команде всегда будет недоставать", - сообщил Почеттино Sky Sports.




Метки Тоттенхэм, Эриксен

Автор foxmcfc   

Дата 01.02.2018 16:00

Количество просмотров Просмотров: 1428

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Последние комментарии:




  1. jack-willsher 01.02.2018 21:26 # jack-willsher
    А ведь Алли сделал голевой пас.Алли обостряет чаще игру чем Эрексен.

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  2. lfc-in-my-heart 01.02.2018 21:15 # lfc-in-my-heart
    Брёйне , Сильва и Эриксен - вот топ ЦП АПЛ! А не какие нибудь недоигроки, вроде погба и хазара!

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  3. vasya-mu 01.02.2018 17:34 # vasya-mu
    не пойму, почему его всё ещё никто не купил из топ-клубов...

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  4. mdfjvnlabngmlas 01.02.2018 16:45 # mdfjvnlabngmlas
    лучший апз мира наряду с матой.

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  5. ed-malcev 01.02.2018 16:23 # ed-malcev
    так и есть,..тем кто хочет петухов потоптать, надо эриксону ноги связывать

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  6. mancunia-planet 01.02.2018 16:22 # mancunia-planet
    В МЮ его, еще Брюйна и петуха Неймара и ещё несколько дорогущих защитников - может тогда у Маура получится что

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