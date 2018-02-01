Почеттино назвал Эриксена ключевым игроком "Тоттенхэма"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино назвал ключевым игроком "шпор" плеймейкера Кристиана Эриксена.

Накануне именно Эриксен открыл счет в победном матче с "Манчестер Юнайтед", забив самый быстрый гол этого сезона в Премьер-Лиге. Кристиан поразил ворота Давида Де Хеа уже на 11-й секунде.



В остатке игры "красные дьяволы" так и не смогли найти ответа на результативный удар датчанина, который пропустил несколько последних матчей "шпор" из-за травмы. По словам Почеттино, Эриксен показал, насколько он важен для "Тоттенхэма".



"Это была выдающаяся игра в исполнении Кристиана. Он важен для нас не потому, что сегодня был великолепен и забил гол. Он связывает нашу игру, и, конечно, когда он отсутствует, нам его очень не хватает. Это игрок, которого команде всегда будет недоставать", - сообщил Почеттино Sky Sports.