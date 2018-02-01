Почеттино назвал Эриксена ключевым игроком "Тоттенхэма"
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино назвал ключевым игроком "шпор" плеймейкера Кристиана Эриксена.
Накануне именно Эриксен открыл счет в победном матче с "Манчестер Юнайтед", забив самый быстрый гол этого сезона в Премьер-Лиге. Кристиан поразил ворота Давида Де Хеа уже на 11-й секунде.
В остатке игры "красные дьяволы" так и не смогли найти ответа на результативный удар датчанина, который пропустил несколько последних матчей "шпор" из-за травмы. По словам Почеттино, Эриксен показал, насколько он важен для "Тоттенхэма".
"Это была выдающаяся игра в исполнении Кристиана. Он важен для нас не потому, что сегодня был великолепен и забил гол. Он связывает нашу игру, и, конечно, когда он отсутствует, нам его очень не хватает. Это игрок, которого команде всегда будет недоставать", - сообщил Почеттино Sky Sports.
01.02.2018 16:00
Просмотров: 1428
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
А ведь Алли сделал голевой пас.Алли обостряет чаще игру чем Эрексен.
(ответить)
Брёйне , Сильва и Эриксен - вот топ ЦП АПЛ! А не какие нибудь недоигроки, вроде погба и хазара!
(ответить)
не пойму, почему его всё ещё никто не купил из топ-клубов...
(ответить)
лучший апз мира наряду с матой.
(ответить)
так и есть,..тем кто хочет петухов потоптать, надо эриксону ноги связывать
(ответить)
В МЮ его, еще Брюйна и петуха Неймара и ещё несколько дорогущих защитников - может тогда у Маура получится что
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий