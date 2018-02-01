Обамеянг хочет стать для "Арсенала" новым Анри
Новичок "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг признался, что хочет стать для "канониров" новым Тьерри Анри.
В заключительный день трансферного окна Обамеянг все-таки перебрался на "Эмирейтс". Габонец извинился перед "Боруссией" за свое поведение в последние месяцы, поставив подпись под долгосрочным контрактом с "канонирами".
Дебют Пьер-Эмерика состоится уже в субботнем матче Премьер-Лиги с "Эвертоном". Перед игрой Обамеянг выступил с амбициозным заявлением: 28-летний нападающий хочет пойти в "Арсенале" по стопам Анри.
"Этот клуб обладает большой историей, за него выступали такие великие игроки, как Тьерри Анри. Он был примером для всех, кто хотел стать нападающим. И я очень рад, что буду играть за клуб, в котором прошли лучшие годы его карьеры".
"Я тоже обладаю высокой скоростью и забиваю голы так, как это делал Анри. Но, как я уже сказал, мне нужно еще много работать над собой, чтобы достичь его уровня", - сообщил Обамеянг Arsenal Player.
01.02.2018 15:00
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Последние комментарии:
Тупо не успеет уже
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не смеши п*зду, она и так смешная
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Арсенал не играет в ЛЧ в этом сезоне, в ЛЕ Обаму не дозаявить, значит и в следующем году в Лч не попадут. Так зачем пришел?
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Если только по цвету
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Лишь бы не новым Адебайором
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Вряд-ли.
По игре не то (
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трамплин в барселону
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Думаю это и будет замена для РВП, по идее Арсен всех наепал когда подписал Жиру сказав что это не замена РВП а подмога. Так что теперь смотрим и ждем.
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мда, в прицнипе жиру тоже приходил так, посмотрим
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максимум грязью из под бутс Анри!
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А как же Лаказет?
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в барс собрался .
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Только Анри в его возрасте ушел)
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а станет новым Санчисом, и через несколько лет свалит в топ-клуб.
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