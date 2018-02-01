Обамеянг хочет стать для "Арсенала" новым Анри

Обамеянг и Венгер Новичок "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг признался, что хочет стать для "канониров" новым Тьерри Анри.

В заключительный день трансферного окна Обамеянг все-таки перебрался на "Эмирейтс". Габонец извинился перед "Боруссией" за свое поведение в последние месяцы, поставив подпись под долгосрочным контрактом с "канонирами".

Дебют Пьер-Эмерика состоится уже в субботнем матче Премьер-Лиги с "Эвертоном". Перед игрой Обамеянг выступил с амбициозным заявлением: 28-летний нападающий хочет пойти в "Арсенале" по стопам Анри.

"Этот клуб обладает большой историей, за него выступали такие великие игроки, как Тьерри Анри. Он был примером для всех, кто хотел стать нападающим. И я очень рад, что буду играть за клуб, в котором прошли лучшие годы его карьеры".

"Я тоже обладаю высокой скоростью и забиваю голы так, как это делал Анри. Но, как я уже сказал, мне нужно еще много работать над собой, чтобы достичь его уровня", - сообщил Обамеянг Arsenal Player.




Метки Анри, Арсенал, Обамеянг

Автор foxmcfc   

Дата 01.02.2018 15:00

Количество просмотров Просмотров: 3485

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Последние комментарии:




  1. irbis85 01.02.2018 21:36 # irbis85
    Тупо не успеет уже

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  2. manutd-20champ 01.02.2018 17:21 # manutd-20champ
    не смеши п*зду, она и так смешная

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  3. pauk 01.02.2018 17:08 # pauk
    Арсенал не играет в ЛЧ в этом сезоне, в ЛЕ Обаму не дозаявить, значит и в следующем году в Лч не попадут. Так зачем пришел?

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  4. januzaj00 01.02.2018 16:59 # januzaj00
    Если только по цвету

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  5. barmaglotik 01.02.2018 16:20 # barmaglotik
    Лишь бы не новым Адебайором

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  6. fail 01.02.2018 16:18 # fail
    Вряд-ли.
    По игре не то (

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  7. askarko 01.02.2018 16:16 # askarko
    трамплин в барселону

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  8. kanoniru-poker 01.02.2018 15:50 # kanoniru-poker
    Думаю это и будет замена для РВП, по идее Арсен всех наепал когда подписал Жиру сказав что это не замена РВП а подмога. Так что теперь смотрим и ждем.

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  9. wengerrrro 01.02.2018 15:45 # wengerrrro
    мда, в прицнипе жиру тоже приходил так, посмотрим

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  10. kalei 01.02.2018 15:33 # kalei
    максимум грязью из под бутс Анри!

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  11. hachidlo 01.02.2018 15:29 # hachidlo
    А как же Лаказет?

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  12. chr1s8rown 01.02.2018 15:13 # chr1s8rown
    в барс собрался .

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  13. moneymaker 01.02.2018 15:12 # moneymaker
    Только Анри в его возрасте ушел)

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  14. fc-zenit 01.02.2018 15:03 # fc-zenit
    а станет новым Санчисом, и через несколько лет свалит в топ-клуб.

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