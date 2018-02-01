Обамеянг хочет стать для "Арсенала" новым Анри

Новичок "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг признался, что хочет стать для "канониров" новым Тьерри Анри.

В заключительный день трансферного окна Обамеянг все-таки перебрался на "Эмирейтс". Габонец извинился перед "Боруссией" за свое поведение в последние месяцы, поставив подпись под долгосрочным контрактом с "канонирами".



Дебют Пьер-Эмерика состоится уже в субботнем матче Премьер-Лиги с "Эвертоном". Перед игрой Обамеянг выступил с амбициозным заявлением: 28-летний нападающий хочет пойти в "Арсенале" по стопам Анри.



"Этот клуб обладает большой историей, за него выступали такие великие игроки, как Тьерри Анри. Он был примером для всех, кто хотел стать нападающим. И я очень рад, что буду играть за клуб, в котором прошли лучшие годы его карьеры".



"Я тоже обладаю высокой скоростью и забиваю голы так, как это делал Анри. Но, как я уже сказал, мне нужно еще много работать над собой, чтобы достичь его уровня", - сообщил Обамеянг Arsenal Player.