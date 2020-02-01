Моуриньо знает, почему Санчес провалился с "Тоттенхэмом"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо объяснил провальный дебют Алексиса Санчеса в футболке "дьяволов" в рамках Премьер-Лиги.

Невыразительная игра Санчеса в атаке и ужасные ошибки защитников МЮ привели к гостевому поражению от "Тоттенхэма" (2:0) накануне вечером. Моуриньо считает, что у Алексиса есть оправдание – чилиец просто был не готов к такого рода игре.



"Санчес много работал, но характер игры ему совершенно не подходил. После перерыва я попытался дать ему свободное пространство, выпустив поближе к Лукаку, но он слишком часто брал на себя игру и пытался успеть везде".



"В любом случае Алексис выложился без остатка, приложил массу усилий, и я рад, что у нас в распоряжении есть игрок, обладающий таким характером", - цитирует Моуриньо Goal.