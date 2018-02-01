Моуриньо хочет сделать "Юнайтед" "претендентом на все" к 2020 году
Жозе Моуриньо заявил, что собирается тренировать до 70 лет и надеется к 2020 году сделать "Манчестер Юнайтед" реальным претендентом на все существующие трофеи.
Напомним, в январе португальский специалист заключил с "красными дьяволами" новый контракт, рассчитанный до 2020 года и предусматривающий опцию продления еще на 12 месяцев. Жозе надеется, что к тому времени "Юнайтед" вновь станет реальным претендентом на победу в Лиге Чемпионов — турнире, который клуб последний раз выигрывал в 2008.
"Как я себе представляю "Юнайтед" в 2020 году? Лучше, чем сейчас. Я представляю "Юнайтед" сражающимся за все то же, что и сейчас, но лучше оснащенным. Я представляю нас реальными претендентами на все — это уровень, которого мы хотим достичь", — сообщил Моуриньо BT Sports.
Также 55-летний Моуриньо дал понять, что не помышляет о пенсии и надеется потягаться с Арсеном Венгером и сэром Алексом Фергюсоном в футбольном долголетии.
"Правительство может быть спокойно. Я не постучусь в их дверь за пенсией еще лет 10 или 15", — добавил Моуриньо.
01.02.2018 11:00
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сделает
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дайте мне 10 санчесов и я проебу 0-2 (с)
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Понаберёт топов на жирные зарплаты и... всё равно соснёт у юнцов Гвардиолы.
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интересно, будет ли полный развал мю на третий сезон?
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Если раньше не уволят.
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Второй Венгер.
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