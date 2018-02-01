Моуриньо хочет сделать "Юнайтед" "претендентом на все" к 2020 году

Жозе Моуриньо Жозе Моуриньо заявил, что собирается тренировать до 70 лет и надеется к 2020 году сделать "Манчестер Юнайтед" реальным претендентом на все существующие трофеи.

Напомним, в январе португальский специалист заключил с "красными дьяволами" новый контракт, рассчитанный до 2020 года и предусматривающий опцию продления еще на 12 месяцев. Жозе надеется, что к тому времени "Юнайтед" вновь станет реальным претендентом на победу в Лиге Чемпионов — турнире, который клуб последний раз выигрывал в 2008.

"Как я себе представляю "Юнайтед" в 2020 году? Лучше, чем сейчас. Я представляю "Юнайтед" сражающимся за все то же, что и сейчас, но лучше оснащенным. Я представляю нас реальными претендентами на все — это уровень, которого мы хотим достичь", — сообщил Моуриньо BT Sports.

Также 55-летний Моуриньо дал понять, что не помышляет о пенсии и надеется потягаться с Арсеном Венгером и сэром Алексом Фергюсоном в футбольном долголетии.

"Правительство может быть спокойно. Я не постучусь в их дверь за пенсией еще лет 10 или 15", — добавил Моуриньо.



Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 01.02.2018 11:00

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  1. osivori 01.02.2018 11:45 # osivori
    сделает

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  2. kos9k 01.02.2018 11:39 # kos9k
    дайте мне 10 санчесов и я проебу 0-2 (с)

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  3. budun 01.02.2018 11:30 # budun
    Понаберёт топов на жирные зарплаты и... всё равно соснёт у юнцов Гвардиолы.

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  4. slavik92 01.02.2018 11:08 # slavik92
    интересно, будет ли полный развал мю на третий сезон?

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  5. fc-zenit 01.02.2018 11:01 # fc-zenit
    Если раньше не уволят.

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  6. role-playin 01.02.2018 11:01 # role-playin
    Второй Венгер.

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