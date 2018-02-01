"Сити" может вернуться за Риядом Махрезом в конце сезона

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола намекнул, что его клуб может вернуться за вингером "Лестера" Риядом Махрезом по окончании сезона.

Напомним, Махрез стал неожиданной целью "горожан" перед закрытием зимнего трансферного окна. По информации Sky Sports, лидеры Премьер-Лиги сделали насчет Рияда предложение, включающее в себя деньги и неназванного игрока, общей стоимостью 65 миллионов фунтов.



При этом сам Рияд 30 января даже подал прошение о трансфере, однако "лисы" заняли твердую позицию и были готовы отпустить свою звезду посреди сезона только за 95 млн. фунтов. Платить такие деньги "Сити" не пожелал.



Сорвавшийся переход в "Сити" угнетающим образом подействовал на 26-летнего алжирца, и того накрыла депрессия, как сообщает Sky Sports со ссылкой на близкого друга Рияда. Однако Гвардиола не исключает, что грядущим летом его клуб вернется за Махрезом.



"Он игрок "Лестера". Каждый знает, что мы пытались его приобрести, но не смогли его себе позволить. В данный момент времени они попросили слишком много за него. Я прекрасно это понимаю".



"Мы пытались купить его еще прошлым летом, мы пытались купить его сейчас, но, как и летом, они закрыли дверь. Мы можем снова попытаться летом".



"Этот переход оказался невозможен. С Лапортом у нас получилось, с другими — нет. Посмотрим, что произойдет летом", — сообщил Гвардиола после победы 3:0 над "Вест Бромвичем".