Клубы Премьер-Лиги потратили в январе рекордные 430 миллионов фунтов
В зимнее трансферное окно клубы Премьер-Лиги потратили 430 миллионов фунтов, включая 150 млн. фунтов в заключительный день января. Оба показателя являются рекордными.
Самым громким и дорогостоящим трансфером заключительного дня окна стал переход нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга из дортмундской "Боруссии" в "Арсенал" стоимость 56 млн. фунтов.
Кроме того, за считанные часы до дедлайна "Тоттенхэм" расстался с 23 млн. фунтов, оформив переход вингера Лукаса Моуры из ПСЖ, а "Суонси" вернул нападающего Андре Айю из "Вест Хэма" за рекордные для своего клуба 18 млн. фунтов.
Как отмечает BBC, о том, что это зимнее окно будет рекордным по тратам на трансферы, было известно еще до заключительных 24 часов. Уже тогда клубы Премьер-Лиги с лихвой перекрыли свое предыдущее достижение — 205 млн. фунтов в январе 2011.
Самым дорогостоящим трансфером всего января, а не только заключительного дня, стал переход защитника Виргила Ван Дейка в "Ливерпуль" из "Саутгемптона" за 75 млн. фунтов. Между Ван Дейком и Обамеянгом в рейтинге самых затратных покупок затесался защитник Эмерик Лапорт, который перебрался в "Манчестер Сити" из "Атлетика" за 57 млн. фунтов.
Как уже было сказано, все клубы Премьер-Лиги вместе взятые потратили в январе 430 млн. фунтов. Для сравнения, суммарные траты представителей Ла Лиги на трансферы этой зимой составили 250 млн. фунтов, Бундеслиги — 65 млн, Лиги 1 — 50 млн, Серии А — 20 млн.
"Премьер-Лига бьет очередные рекорды в этом сезоне, однако расходы клубов растут в соответствии с генерируемыми доходами".
"Чистые затраты (доходы минус расходы) на трансферы в сезоне 2017/18 составили 755 миллионов фунтов, что составляет лишь 17% от прогнозируемого заработка Премьер-Лиги, и этот показатель соответствует среднему за 15 последних лет, с января 2003. Клубы увеличивают инвестиции в игроков пропорционально росту своего футбольного бизнеса", — сообщил аналитик Deloitte Дэн Джонс.
01.02.2018 09:30
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Последние комментарии:
Зашёл на фапел поссать на челсидоров, а они спрятались под шконарь.
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САС помочился на МОК
охуенно
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как появились кавказцы и казахи:
Американский ученый заявил о создании в 20-х годах прошлого века гибрида человека и обезьяны. Существо якобы назвали humanzee — от слов human (человек) и chimpanzee (шимпанзе). Правда, источником информации выступает профессор университета, в котором обучался Гордон Г. Гэллап — мл., придумавший и реализовавший так называемый «зеркальный тест».
По его словам, самка шимпанзе была искусственно оплодотворена с помощью семенной жидкости от неизвестного донора. Якобы беременность прошла без осложнений и был рожден гибрид человека и обезьяны.
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Просто жиру не выпустили вот и проиграли, хуль тут думать
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чё там, чё там? в кртце расскажите чё там было
кто мом, кто не мом
0:3
ахахахахахахах
Диего! Диего! Диего! Диего!
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А где эти лохи
Челси - супер и прочая залупа
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Норм вчера конечно обосрались...
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Представляю что Барса сделает с этим телом, если Бернли выебала их во все щели
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да вчера пенсы нормально так "таранили" друг другу после матча
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пенсы вчера, конечно, очень жестко отсосали xуй, да еще и у себя дома.
норм камингаутнулись.
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Просто Ливерпуль у которого кризис 50 очков третье место.
Челси чемпионский состав. Топ игроки, усиление зимой 50 очков 4 место.
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Все пенсы доны гандонио
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теперь злоебучие пенсы-самая опущенная каста во вселенной
это же нужно было проебать в тот момент, когда поставил на этих хуесосов, 6лять
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Вовремя конечно Мочериньо продлил контракт, гениальный отсосник
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Все над Жекой смеются, а он единственный пенс, который не под шконарем.
Все эти безвизы, мусту, хуюсты. Все под шконарем.
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Источник: http://fapl.ru/posts/60289/?c=1
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Скюмчики, как вам вчерашняя игра Мортиаля? Вообще не понятно зачем пацан выходил!
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Блд, у тя жена пенс? Мои соболезнования...
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http://www.football-zone.net/wp-content/uploads/2016/02/GettyImages-510257938.jpg
Причина по которой ушел Ориги.
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Когда ты пенс и решил собрать конониров:
https://pp.userapi.com/c824601/v824601720/a1e9e/3Fb7dbfG-Hw.jpg
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https://pbs.twimg.com/media/BkCkt_ICIAAoYk6.jpg
Такой счет устроит ЛФК! Меня бы тоже это устроило бы.
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