Клубы Премьер-Лиги потратили в январе рекордные 430 миллионов фунтов

В зимнее трансферное окно клубы Премьер-Лиги потратили 430 миллионов фунтов, включая 150 млн. фунтов в заключительный день января. Оба показателя являются рекордными.

Самым громким и дорогостоящим трансфером заключительного дня окна стал переход нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга из дортмундской "Боруссии" в "Арсенал" стоимость 56 млн. фунтов.



Кроме того, за считанные часы до дедлайна "Тоттенхэм" расстался с 23 млн. фунтов, оформив переход вингера Лукаса Моуры из ПСЖ, а "Суонси" вернул нападающего Андре Айю из "Вест Хэма" за рекордные для своего клуба 18 млн. фунтов.



Как отмечает BBC, о том, что это зимнее окно будет рекордным по тратам на трансферы, было известно еще до заключительных 24 часов. Уже тогда клубы Премьер-Лиги с лихвой перекрыли свое предыдущее достижение — 205 млн. фунтов в январе 2011.



Самым дорогостоящим трансфером всего января, а не только заключительного дня, стал переход защитника Виргила Ван Дейка в "Ливерпуль" из "Саутгемптона" за 75 млн. фунтов. Между Ван Дейком и Обамеянгом в рейтинге самых затратных покупок затесался защитник Эмерик Лапорт, который перебрался в "Манчестер Сити" из "Атлетика" за 57 млн. фунтов.



Как уже было сказано, все клубы Премьер-Лиги вместе взятые потратили в январе 430 млн. фунтов. Для сравнения, суммарные траты представителей Ла Лиги на трансферы этой зимой составили 250 млн. фунтов, Бундеслиги — 65 млн, Лиги 1 — 50 млн, Серии А — 20 млн.



"Премьер-Лига бьет очередные рекорды в этом сезоне, однако расходы клубов растут в соответствии с генерируемыми доходами".



"Чистые затраты (доходы минус расходы) на трансферы в сезоне 2017/18 составили 755 миллионов фунтов, что составляет лишь 17% от прогнозируемого заработка Премьер-Лиги, и этот показатель соответствует среднему за 15 последних лет, с января 2003. Клубы увеличивают инвестиции в игроков пропорционально росту своего футбольного бизнеса", — сообщил аналитик Deloitte Дэн Джонс.



