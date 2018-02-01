Клубы Премьер-Лиги потратили в январе рекордные 430 миллионов фунтов

Виргил Ван Дейк В зимнее трансферное окно клубы Премьер-Лиги потратили 430 миллионов фунтов, включая 150 млн. фунтов в заключительный день января. Оба показателя являются рекордными.

Самым громким и дорогостоящим трансфером заключительного дня окна стал переход нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга из дортмундской "Боруссии" в "Арсенал" стоимость 56 млн. фунтов.

Кроме того, за считанные часы до дедлайна "Тоттенхэм" расстался с 23 млн. фунтов, оформив переход вингера Лукаса Моуры из ПСЖ, а "Суонси" вернул нападающего Андре Айю из "Вест Хэма" за рекордные для своего клуба 18 млн. фунтов.

Как отмечает BBC, о том, что это зимнее окно будет рекордным по тратам на трансферы, было известно еще до заключительных 24 часов. Уже тогда клубы Премьер-Лиги с лихвой перекрыли свое предыдущее достижение — 205 млн. фунтов в январе 2011.

Самым дорогостоящим трансфером всего января, а не только заключительного дня, стал переход защитника Виргила Ван Дейка в "Ливерпуль" из "Саутгемптона" за 75 млн. фунтов. Между Ван Дейком и Обамеянгом в рейтинге самых затратных покупок затесался защитник Эмерик Лапорт, который перебрался в "Манчестер Сити" из "Атлетика" за 57 млн. фунтов.

Как уже было сказано, все клубы Премьер-Лиги вместе взятые потратили в январе 430 млн. фунтов. Для сравнения, суммарные траты представителей Ла Лиги на трансферы этой зимой составили 250 млн. фунтов, Бундеслиги — 65 млн, Лиги 1 — 50 млн, Серии А — 20 млн.

"Премьер-Лига бьет очередные рекорды в этом сезоне, однако расходы клубов растут в соответствии с генерируемыми доходами".

"Чистые затраты (доходы минус расходы) на трансферы в сезоне 2017/18 составили 755 миллионов фунтов, что составляет лишь 17% от прогнозируемого заработка Премьер-Лиги, и этот показатель соответствует среднему за 15 последних лет, с января 2003. Клубы увеличивают инвестиции в игроков пропорционально росту своего футбольного бизнеса", — сообщил аналитик Deloitte Дэн Джонс.

Топ-10 самых дорогих трансферов в январе-2018



Метки Премьер-Лига, трансферы, финансы

Автор mihajlo   

Дата 01.02.2018 09:30

Количество просмотров Просмотров: 3911

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Последние комментарии:




  1. electric 01.02.2018 12:24 # electric
    Зашёл на фапел поссать на челсидоров, а они спрятались под шконарь.

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  2. melwood-lfc 01.02.2018 12:22 # melwood-lfc
    САС помочился на МОК
    охуенно

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  3. narcot 01.02.2018 12:14 # narcot
    как появились кавказцы и казахи:

    Американский ученый заявил о создании в 20-х годах прошлого века гибрида человека и обезьяны. Существо якобы назвали humanzee — от слов human (человек) и chimpanzee (шимпанзе). Правда, источником информации выступает профессор университета, в котором обучался Гордон Г. Гэллап — мл., придумавший и реализовавший так называемый «зеркальный тест».

    По его словам, самка шимпанзе была искусственно оплодотворена с помощью семенной жидкости от неизвестного донора. Якобы беременность прошла без осложнений и был рожден гибрид человека и обезьяны.

    (ответить)

  4. cfc000000 01.02.2018 12:13 # cfc000000
    Просто жиру не выпустили вот и проиграли, хуль тут думать

    (ответить)

  5. chelsea-69 01.02.2018 12:06 # chelsea-69
    чё там, чё там? в кртце расскажите чё там было
    кто мом, кто не мом
    0:3
    ахахахахахахах
    Диего! Диего! Диего! Диего!

    (ответить)

  6. mikkiynwa 01.02.2018 12:05 # mikkiynwa
    А где эти лохи
    Челси - супер и прочая залупа

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  7. chelsealondon 01.02.2018 12:03 # chelsealondon
    Норм вчера конечно обосрались...

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  8. beatles-red 01.02.2018 11:55 # beatles-red
    Представляю что Барса сделает с этим телом, если Бернли выебала их во все щели

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  9. wengerrrro 01.02.2018 11:53 # wengerrrro
    да вчера пенсы нормально так "таранили" друг другу после матча

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  10. hammersmith 01.02.2018 11:44 # hammersmith
    пенсы вчера, конечно, очень жестко отсосали xуй, да еще и у себя дома.
    норм камингаутнулись.

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  11. mikkiynwa 01.02.2018 11:44 # mikkiynwa
    Просто Ливерпуль у которого кризис 50 очков третье место.

    Челси чемпионский состав. Топ игроки, усиление зимой 50 очков 4 место.

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  12. mikkiynwa 01.02.2018 11:41 # mikkiynwa
    Все пенсы доны гандонио

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  13. kos9k 01.02.2018 11:35 # kos9k
    теперь злоебучие пенсы-самая опущенная каста во вселенной
    это же нужно было проебать в тот момент, когда поставил на этих хуесосов, 6лять

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  14. spartan 01.02.2018 11:15 # spartan
    Вовремя конечно Мочериньо продлил контракт, гениальный отсосник

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  15. mikkiynwa 01.02.2018 11:14 # mikkiynwa
    Все над Жекой смеются, а он единственный пенс, который не под шконарем.


    Все эти безвизы, мусту, хуюсты. Все под шконарем.
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    Источник: http://fapl.ru/posts/60289/?c=1

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  16. lfc-mad-fan13 01.02.2018 11:13 # lfc-mad-fan13
    Скюмчики, как вам вчерашняя игра Мортиаля? Вообще не понятно зачем пацан выходил!

    (ответить)

  17. masterofcactus 01.02.2018 11:09 # masterofcactus
    Блд, у тя жена пенс? Мои соболезнования...

    (ответить)

  18. ian 01.02.2018 11:09 # ian
    http://www.football-zone.net/wp-content/uploads/2016/02/GettyImages-510257938.jpg

    Причина по которой ушел Ориги.

    (ответить)

  19. masterofcactus 01.02.2018 11:08 # masterofcactus
    Когда ты пенс и решил собрать конониров:

    https://pp.userapi.com/c824601/v824601720/a1e9e/3Fb7dbfG-Hw.jpg

    (ответить)

  20. ian 01.02.2018 11:04 # ian
    https://pbs.twimg.com/media/BkCkt_ICIAAoYk6.jpg
    Такой счет устроит ЛФК! Меня бы тоже это устроило бы.

    (ответить)

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