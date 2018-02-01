"Арсеналу" не удалось приобрести Джонни Эванса
В заключительный день зимнего трансферного окна "Арсенал" сделал предложение насчет защитника "Вест Бромвича" Джонни Эванса, но получил отказ.
На протяжении всего января ходили слухи об интересе к Эвансу со стороны больших клубов, а главный тренер "дроздов" Алан Пардью честно признал, что отказавшийся от нового контракта защитник доступен для приобретения по правильной цене.
Однако "Манчестер Сити" решил потратиться на Эмерика Лапорта, а "Арсенал" свое предложение насчет Джонни направил лишь 31 января. По информации The Telegraph, главный тренер "канониров" Арсен Венгер был готов выложить только 12 миллионов фунтов за 30-летнего североирландца, тогда как Daily Star и вовсе называет сумму в 8 млн.
Сообщается, что на "Хоторнс" сочли это предложение "смехотворными", немедленно ответив отказом. Возвращаться с улучшенным предложением "Арсенал" не стал.
Добавим, что в случае вылета "Вест Бромвича" из Премьер-Лиги по итогам этого сезона Эванс будет доступен всего за 3 млн. фунтов. Соответствующее условие прописано в его контракте, истекающем в 2019 году.
01.02.2018 09:00
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летом.... Чамберс, Мустафи, Мерт на выход
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пиздёж... дно. и так решето а не зашита
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я перекрестился...Веня красавчег, внедрил конкурентам по шпиону..Му му и Членси теперь вам хана)))
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летом он за 3кк сможет уйти. Арс им 12 предлагал. знач, летом в МС))
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помоему нынешние защи арса ничуть не хуже
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слава богу, отскочили
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Он даже Челси ненужен... какой Арсенал.
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