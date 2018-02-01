"Арсеналу" не удалось приобрести Джонни Эванса

В заключительный день зимнего трансферного окна "Арсенал" сделал предложение насчет защитника "Вест Бромвича" Джонни Эванса, но получил отказ.

На протяжении всего января ходили слухи об интересе к Эвансу со стороны больших клубов, а главный тренер "дроздов" Алан Пардью честно признал, что отказавшийся от нового контракта защитник доступен для приобретения по правильной цене.



Однако "Манчестер Сити" решил потратиться на Эмерика Лапорта, а "Арсенал" свое предложение насчет Джонни направил лишь 31 января. По информации The Telegraph, главный тренер "канониров" Арсен Венгер был готов выложить только 12 миллионов фунтов за 30-летнего североирландца, тогда как Daily Star и вовсе называет сумму в 8 млн.



Сообщается, что на "Хоторнс" сочли это предложение "смехотворными", немедленно ответив отказом. Возвращаться с улучшенным предложением "Арсенал" не стал.



Добавим, что в случае вылета "Вест Бромвича" из Премьер-Лиги по итогам этого сезона Эванс будет доступен всего за 3 млн. фунтов. Соответствующее условие прописано в его контракте, истекающем в 2019 году.