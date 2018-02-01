"Арсеналу" не удалось приобрести Джонни Эванса

Джонни Эванс В заключительный день зимнего трансферного окна "Арсенал" сделал предложение насчет защитника "Вест Бромвича" Джонни Эванса, но получил отказ.

На протяжении всего января ходили слухи об интересе к Эвансу со стороны больших клубов, а главный тренер "дроздов" Алан Пардью честно признал, что отказавшийся от нового контракта защитник доступен для приобретения по правильной цене.

Однако "Манчестер Сити" решил потратиться на Эмерика Лапорта, а "Арсенал" свое предложение насчет Джонни направил лишь 31 января. По информации The Telegraph, главный тренер "канониров" Арсен Венгер был готов выложить только 12 миллионов фунтов за 30-летнего североирландца, тогда как Daily Star и вовсе называет сумму в 8 млн.

Сообщается, что на "Хоторнс" сочли это предложение "смехотворными", немедленно ответив отказом. Возвращаться с улучшенным предложением "Арсенал" не стал.

Добавим, что в случае вылета "Вест Бромвича" из Премьер-Лиги по итогам этого сезона Эванс будет доступен всего за 3 млн. фунтов. Соответствующее условие прописано в его контракте, истекающем в 2019 году.



Метки Арсенал, Вест Бромвич, Эванс

Автор mihajlo   

Дата 01.02.2018 09:00

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  1. ars19995 01.02.2018 10:21 # ars19995
    летом.... Чамберс, Мустафи, Мерт на выход

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  2. ars19995 01.02.2018 10:19 # ars19995
    пиздёж... дно. и так решето а не зашита

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  3. ed-malcev 01.02.2018 09:19 # ed-malcev
    я перекрестился...Веня красавчег, внедрил конкурентам по шпиону..Му му и Членси теперь вам хана)))Пользователь получил предупреждение

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  4. mixmaster 01.02.2018 09:14 # mixmaster
    летом он за 3кк сможет уйти. Арс им 12 предлагал. знач, летом в МС))

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  5. kontorres 01.02.2018 09:12 # kontorres
    помоему нынешние защи арса ничуть не хуже

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  6. wengerrrro 01.02.2018 09:09 # wengerrrro
    слава богу, отскочили

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  7. skychnie-oboi 01.02.2018 09:04 # skychnie-oboi
    Он даже Челси ненужен... какой Арсенал.

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