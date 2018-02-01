Конте: "Я превосхожу ожидания с "Челси"

Антонио Конте Главный тренер "Челси" Антонио Конте считает, что его команда превосходит ожидания, но в остатке сезона будет вести борьбу за попадание в топ-4 Премьер-Лиги.

В среду вечером "синие" потерпели свое тяжелейшее домашнее поражение за почти два последних года, уступив "Борнмуту" со счетом 0:3. Подопечные Конте были отброшены на четвертое место в Премьер-Лиге, опережая пятый "Тоттенхэм" на два очка.

Вместе с тем действующий чемпион все еще продолжает борьбу в Кубке Англии и Лиге Чемпионов, поэтому Конте, несмотря на непростые месяцы впереди, склонен считать, что превосходит те ожидания, которые на него изначально возлагались перед сезоном.

"Да, думаю, мы делаем больше, чем он нас ожидали. Мы превосходим ожидания. Однако нам следует переживать за свое место в топ-4. Будет непросто финишировать в топ-4, нам нужно сражаться. Я готов к этому, и я думаю, игроки начинают понимать, что в этом сезоне путевка в Лигу Чемпионов не дастся нам без боя".

"До сих пор игроки были великолепны в плане своей самоотдачи и поведения. Если бы они этого не делали, наше положение в таблице было бы хуже. Если бы мы хотели только мечтать, закрывая глаза на реальность, я бы сказал, что мы все еще можем побороться за титул. Вместо этого очень важно быть реалистами. Если мы сможем финишировать в зоне Лиги Чемпионов, это станет огромным успехом для нас".

"Мы делаем все необходимое, я выжимаю максимум из этого состава. Но если кто-то не согласен, я здесь. Я готов принять любое решение, и я очень расслаблен насчет этого. Я знаю, что отлично справляюсь с работой — я, мой штаб и игроки", — цитирует Конте The Guardian.



Метки Конте, Челси

Автор mihajlo   

Дата 01.02.2018 08:00

Количество просмотров Просмотров: 3801

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. knucklesboy 01.02.2018 11:02 # knucklesboy
    Ха-ха, парик максимум выжимает из этого унитаза. Пусть попробует в 11 защитников сыграть, авось сможет не пропустить от команд в зоне вылета.

    (ответить)

  2. beatboy 01.02.2018 10:49 # beatboy
    УВОЛЬТЕ ГРАНОВСКУЮ
    ПРОДАЙТЕ БАКАЙОКО
    ДАЙТЕ ШАНС ЖИРУ

    (ответить)

  3. gidro-met 01.02.2018 10:42 # gidro-met
    Мусонда-Виллиан тащили норм.

    Луиз и Кэхилл - два разных по классу игрока.

    (ответить)

  4. suarezov 01.02.2018 10:36 # suarezov
    чет запахло жаренным...

    (ответить)

  5. pauk 01.02.2018 09:32 # pauk
    давайте местные долбоебы назовут тренера, который с этим составом добивался бы большего?

    (ответить)

  6. zhoma1986 01.02.2018 09:17 # zhoma1986
    Если он считает ужасную форму Челси против Арсенала, недостаток голов и такой позор как 0-3 от Борнмута успехом, то Конте нечего делать в Челси. Когда же он уйдёт. Достал уже.
    P.S. Да еще Морату своего с собой захвати! Бревно и по всяким мелким проблемам сдувается

    (ответить)

  7. mata-hazard 01.02.2018 08:58 # mata-hazard
    У меня такое очучение, что у Бакайоки есть какой-то компромат на тренера и поэтому он всегда в старте. Какого хера Луиз сидит на скамейке, когда он мог бы играть ЦДМ, у него хоть удар есть.
    Баркли вообще дно, только тормозит атаки. Зря Мусонду в аренду отдали. Или надо Мозесу заменить Виллиана. Короче без нападения вообще голяк.

    (ответить)

  8. slavik92 01.02.2018 08:52 # slavik92
    ага, все думали, что конте быстро просечет, что бакаеко не футболист и перестанет ставить его в старт, но он превосходит ожидания и продолжает рыть себе могилу)

    (ответить)

  9. mcfc-fantactic 01.02.2018 08:52 # mcfc-fantactic
    Как же так то? Ведь ЩельФаны трепыхались аве-конте,апл возьмем,лч возьмем. А пока только ху,й ы рот регулярно заглатывают. Даже борнмут их нагнул, епти, на помоечном стадионе.

    (ответить)

  10. kara-balapan 01.02.2018 08:24 # kara-balapan
    хоть и тренириует Щолси, но каждый должен признать что Конте МУЖЧИНА!!!

    (ответить)

  11. skychnie-oboi 01.02.2018 08:19 # skychnie-oboi
    Некуй было играть в игры разума с Троллем.
    По сути Моур развалил Челси дважды.

    (ответить)

  12. kontorres 01.02.2018 08:13 # kontorres
    Четко держит удар, но все таки сложно Дону приходится,сложно психологически, никогда наверное в карьере с таким давлением он не сталкивался, пока норм держится!
    крепись чувак, я верю в тебя!
    Вперед Челси!

    (ответить)

  13. ed-malcev 01.02.2018 08:10 # ed-malcev
    ОЖИДАНИЯ..и ни чего более

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: