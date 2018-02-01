Конте: "Я превосхожу ожидания с "Челси"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте считает, что его команда превосходит ожидания, но в остатке сезона будет вести борьбу за попадание в топ-4 Премьер-Лиги.

В среду вечером "синие" потерпели свое тяжелейшее домашнее поражение за почти два последних года, уступив "Борнмуту" со счетом 0:3. Подопечные Конте были отброшены на четвертое место в Премьер-Лиге, опережая пятый "Тоттенхэм" на два очка.



Вместе с тем действующий чемпион все еще продолжает борьбу в Кубке Англии и Лиге Чемпионов, поэтому Конте, несмотря на непростые месяцы впереди, склонен считать, что превосходит те ожидания, которые на него изначально возлагались перед сезоном.



"Да, думаю, мы делаем больше, чем он нас ожидали. Мы превосходим ожидания. Однако нам следует переживать за свое место в топ-4. Будет непросто финишировать в топ-4, нам нужно сражаться. Я готов к этому, и я думаю, игроки начинают понимать, что в этом сезоне путевка в Лигу Чемпионов не дастся нам без боя".



"До сих пор игроки были великолепны в плане своей самоотдачи и поведения. Если бы они этого не делали, наше положение в таблице было бы хуже. Если бы мы хотели только мечтать, закрывая глаза на реальность, я бы сказал, что мы все еще можем побороться за титул. Вместо этого очень важно быть реалистами. Если мы сможем финишировать в зоне Лиги Чемпионов, это станет огромным успехом для нас".



"Мы делаем все необходимое, я выжимаю максимум из этого состава. Но если кто-то не согласен, я здесь. Я готов принять любое решение, и я очень расслаблен насчет этого. Я знаю, что отлично справляюсь с работой — я, мой штаб и игроки", — цитирует Конте The Guardian.