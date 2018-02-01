Конте: "Я превосхожу ожидания с "Челси"
Главный тренер "Челси" Антонио Конте считает, что его команда превосходит ожидания, но в остатке сезона будет вести борьбу за попадание в топ-4 Премьер-Лиги.
В среду вечером "синие" потерпели свое тяжелейшее домашнее поражение за почти два последних года, уступив "Борнмуту" со счетом 0:3. Подопечные Конте были отброшены на четвертое место в Премьер-Лиге, опережая пятый "Тоттенхэм" на два очка.
Вместе с тем действующий чемпион все еще продолжает борьбу в Кубке Англии и Лиге Чемпионов, поэтому Конте, несмотря на непростые месяцы впереди, склонен считать, что превосходит те ожидания, которые на него изначально возлагались перед сезоном.
"Да, думаю, мы делаем больше, чем он нас ожидали. Мы превосходим ожидания. Однако нам следует переживать за свое место в топ-4. Будет непросто финишировать в топ-4, нам нужно сражаться. Я готов к этому, и я думаю, игроки начинают понимать, что в этом сезоне путевка в Лигу Чемпионов не дастся нам без боя".
"До сих пор игроки были великолепны в плане своей самоотдачи и поведения. Если бы они этого не делали, наше положение в таблице было бы хуже. Если бы мы хотели только мечтать, закрывая глаза на реальность, я бы сказал, что мы все еще можем побороться за титул. Вместо этого очень важно быть реалистами. Если мы сможем финишировать в зоне Лиги Чемпионов, это станет огромным успехом для нас".
"Мы делаем все необходимое, я выжимаю максимум из этого состава. Но если кто-то не согласен, я здесь. Я готов принять любое решение, и я очень расслаблен насчет этого. Я знаю, что отлично справляюсь с работой — я, мой штаб и игроки", — цитирует Конте The Guardian.
01.02.2018 08:00
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Последние комментарии:
Ха-ха, парик максимум выжимает из этого унитаза. Пусть попробует в 11 защитников сыграть, авось сможет не пропустить от команд в зоне вылета.
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УВОЛЬТЕ ГРАНОВСКУЮ
ПРОДАЙТЕ БАКАЙОКО
ДАЙТЕ ШАНС ЖИРУ
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Мусонда-Виллиан тащили норм.
Луиз и Кэхилл - два разных по классу игрока.
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чет запахло жаренным...
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давайте местные долбоебы назовут тренера, который с этим составом добивался бы большего?
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Если он считает ужасную форму Челси против Арсенала, недостаток голов и такой позор как 0-3 от Борнмута успехом, то Конте нечего делать в Челси. Когда же он уйдёт. Достал уже.
P.S. Да еще Морату своего с собой захвати! Бревно и по всяким мелким проблемам сдувается
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У меня такое очучение, что у Бакайоки есть какой-то компромат на тренера и поэтому он всегда в старте. Какого хера Луиз сидит на скамейке, когда он мог бы играть ЦДМ, у него хоть удар есть.
Баркли вообще дно, только тормозит атаки. Зря Мусонду в аренду отдали. Или надо Мозесу заменить Виллиана. Короче без нападения вообще голяк.
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ага, все думали, что конте быстро просечет, что бакаеко не футболист и перестанет ставить его в старт, но он превосходит ожидания и продолжает рыть себе могилу)
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Как же так то? Ведь ЩельФаны трепыхались аве-конте,апл возьмем,лч возьмем. А пока только ху,й ы рот регулярно заглатывают. Даже борнмут их нагнул, епти, на помоечном стадионе.
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хоть и тренириует Щолси, но каждый должен признать что Конте МУЖЧИНА!!!
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Некуй было играть в игры разума с Троллем.
По сути Моур развалил Челси дважды.
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Четко держит удар, но все таки сложно Дону приходится,сложно психологически, никогда наверное в карьере с таким давлением он не сталкивался, пока норм держится!
крепись чувак, я верю в тебя!
Вперед Челси!
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ОЖИДАНИЯ..и ни чего более
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