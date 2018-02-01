Эльяким Мангала арендован "Эвертоном"

Эльяким Мангала Перед самым закрытием зимнего трансферного окна "Эвертон" успел взять в аренду до конца сезона защитника "Манчестер Сити" Эльякима Мангала.

В этом сезоне Премьер-Лиги Эльяким сыграл девять матчей за "горожан, но все — еще до Нового года. Появление же на "Этихад" Эмерика Лапорта не оставило Мангала иного выбора, кроме как уйти в другой клуб.

Переговоры насчет арендного соглашения изрядно затянулись, но компромисс все же был достигнут в положенное время, и 26-летний француз присоединился к команде Сэма Эллардайса.

Таким образом, Мангала стал третьим зимним новичком "ирисок" после Тео Уолкотта и Дженка Тосуна.



Метки аренда, Мангала, Манчестер Сити, трансферы, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 01.02.2018 07:15

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