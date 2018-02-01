Моуриньо: "Нелепые ошибки в обороне"
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо посетовал на "нелепые" ошибки своих подопечных в проигранном матче Премьер-Лиги против "Тоттенхэма".
В среду вечером "красные дьяволы" потерпели поражение на "Уэмбли" со счетом 2:0, один гол пропустив уже на 11-й секунде — а второй из-за срезки Фила Джонса в собственные ворота. Жозе остался поражен количеством оборонительных ошибок в исполнении "Юнайтед".
"Я не думаю, что это очень нормально пропускать гол в самом начале, как это сделали мы. Сразу после свистка на старт — это нелепо. Это особенно нелепо потому, что игроки изучали оппонента, анализировали его и работали над тем, чтобы противодействовать динамике и порядкам оппонента".
"Мы не сыграли в прессинге, и это ошибка номер один. Мы не выиграли верховое единоборство — ошибка номер два. Мы не выиграли отскок внизу — третья ошибка. Крайние защитники не подстраховали партнеров в центре, когда туда врывался Эриксен — четвертая ошибка. Четыре ошибки, и ты уже уступаешь 1:0 против хорошей команды. Про второй гол я не хочу говорить, что это было нелепо, я лишь скажу не повезло", — цитирует Моуриньо The Guardian.
Также Жозе объяснил обратную замену полузащитника Маруана Феллайни спустя семь минут после выхода на поле. Моуриньо вовсе не пытался унизить своего подопечного — бельгиец получил травму связок колена и не смог продолжить игру.
01.02.2018 06:00
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Последние комментарии:
"Парни это всего лишь Тоттенхем"(с)
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вот и санчес
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У кого есть память можете вспомнить игру МС против ТТХ
Бюджеты трансферов 1в1
Подбор игроков одинаковый + -
Комментарии излишни. С мозгом люди поняли
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по сути, после 11-й секунды игра была окончена (и Моуриньо, так подробно описывая этот эпизод, это признаёт). При нём МЮ никогда не вырывал победы у топ-команд, пропуская первым, и весь последующий ход игры это подтверждает. Обмен одного мудака на другого, но баснословно дорогого - это тоже не новость о том, как Жозе ведёт дела. про замену Фела даже говорить нечего...
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пазорник - просрать тотенХаму, они всю жизнь не сопротивлялись никогда. Это всё твои тупые отговорки - вали в дальний темный угол и рыдай там урод!
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Отлично. Главное - главную ошибку переподписали, продлили контракт.
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Ну да. В обороне. А хули в атаке говно такое? Или он не скрывает что план был скатать по нулям и разойтись?
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