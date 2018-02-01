Моуриньо: "Нелепые ошибки в обороне"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо посетовал на "нелепые" ошибки своих подопечных в проигранном матче Премьер-Лиги против "Тоттенхэма".

В среду вечером "красные дьяволы" потерпели поражение на "Уэмбли" со счетом 2:0, один гол пропустив уже на 11-й секунде — а второй из-за срезки Фила Джонса в собственные ворота. Жозе остался поражен количеством оборонительных ошибок в исполнении "Юнайтед".



"Я не думаю, что это очень нормально пропускать гол в самом начале, как это сделали мы. Сразу после свистка на старт — это нелепо. Это особенно нелепо потому, что игроки изучали оппонента, анализировали его и работали над тем, чтобы противодействовать динамике и порядкам оппонента".



"Мы не сыграли в прессинге, и это ошибка номер один. Мы не выиграли верховое единоборство — ошибка номер два. Мы не выиграли отскок внизу — третья ошибка. Крайние защитники не подстраховали партнеров в центре, когда туда врывался Эриксен — четвертая ошибка. Четыре ошибки, и ты уже уступаешь 1:0 против хорошей команды. Про второй гол я не хочу говорить, что это было нелепо, я лишь скажу не повезло", — цитирует Моуриньо The Guardian.



Также Жозе объяснил обратную замену полузащитника Маруана Феллайни спустя семь минут после выхода на поле. Моуриньо вовсе не пытался унизить своего подопечного — бельгиец получил травму связок колена и не смог продолжить игру.