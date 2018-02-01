"Пэлас" укрепил нападение Александером Серлотом

"Кристал Пэлас" укрепил свою атакующую линию нападающим "Митьюлланда" и сборной Норвегии Александером Серлотом. Сделка оценивается в 9 миллионов фунтов.

В этом сезоне "орлы" испытывают серьезные проблемы с забитыми голами, поэтому перед закрытием зимнего трансферного окна главный тренер Рой Ходжсон обратил свой взор на мощного Серлота.



В этом сезоне 22-летний норвежец забил 15 голов в 26 матчах. Переговоры о переходе Серлота длились до самого дедлайна, но все-таки увенчались успехом. Александер заключил с "Пэлас" контракт на четыре с половиной года.



"Моя мечта поиграть в Премьер-Лиге исполнилась. Я мечтал об этом с шести лет. Это большой клуб с амбициями, хороший клуб, который заботится о своих игроках", — сообщил Серлот.