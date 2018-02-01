"Суонси" за рекордные деньги вернул Андре Айю

Андре Айю После 18 месяцев в "Вест Хэме" нападающий Андре Айю вернулся в "Суонси" за рекордные для валлийского клуба 18 миллионов фунтов.

12 голов Андре в 35 матчах за "лебедей" убедили "Вест Хэм" выложить 20.5 млн. фунтов за Айю в августе 2016. Однако в Лондоне игрок сборной Ганы уже не показывал столь же яркого футбола, отличившись 12 раз в 50 поединках.

Проблемы "Суонси" с забитыми голами заставили главного тренера Карлуша Карвальяла вернуть 28-летнего Айю. Переговоры изрядно затянулись, однако за пару часов до закрытия трансферного окна все вопросы были улажены.

Таким образом, Андре заключил с "лебедями" контракт на три с половиной года и воссоединился на "Либерти" со своим младшим братом Джорданом.



Метки Айю, Вест Хэм, Суонси, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 01.02.2018 00:10

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