"Суонси" за рекордные деньги вернул Андре Айю

После 18 месяцев в "Вест Хэме" нападающий Андре Айю вернулся в "Суонси" за рекордные для валлийского клуба 18 миллионов фунтов.

12 голов Андре в 35 матчах за "лебедей" убедили "Вест Хэм" выложить 20.5 млн. фунтов за Айю в августе 2016. Однако в Лондоне игрок сборной Ганы уже не показывал столь же яркого футбола, отличившись 12 раз в 50 поединках.



Проблемы "Суонси" с забитыми голами заставили главного тренера Карлуша Карвальяла вернуть 28-летнего Айю. Переговоры изрядно затянулись, однако за пару часов до закрытия трансферного окна все вопросы были улажены.



Таким образом, Андре заключил с "лебедями" контракт на три с половиной года и воссоединился на "Либерти" со своим младшим братом Джорданом.