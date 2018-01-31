"Стоук" купил Баду Ндиайе

"Стоук" договорился о покупке полузащитника "Галатсарая" Баду Ндиайе. Трансфер обошелся "гончарам" в 16 миллионов евро.

27-летний сенегалец стал третьим новичком "Стоука" в зимнее трансферное окно. Ранее "гончары" заполучили бывшего защитника "Рубина" Морица Бауэра и арендовали Костаса Стафилидиса из "Аугсбурга".



"Этой зимой на Баду был большой спрос, но после разговора с ним мы поняли, что он всегда хотел играть в Премьер-Лиге. Мы рады, что для исполнения своей мечты он выбрал именно "Стоук", - сообщил исполнительный директор клуба Тони Скоулз.