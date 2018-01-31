"Арсенал" отпустил Дебюши в "Сент-Этьен"
"Арсенал" расторг контракт с правым защитником Матье Дебюши, и тот свободным агентом ушел в "Сент-Этьен".
Напомним, на протяжении нескольких трансферных окон "канониры" безуспешно пытались найти покупателя на игрока, получаювшего 80 тысяч фунтов в неделю.
Дефицит игрового времени, а также отсутствие предложений других клубов заставили 32-летнего француза все-таки согласиться на досрочное расторжение своего контракта, истекавшего в 2019 году.
Получив статус свободного агента, экс-защитник "Ньюкасла" вернулся на родину и присоединился к "Сент-Этьену", соглашение с которым рассчитано до конца сезона.
Добавим, что Дебюши выступал за "Арсенал" с 2014 года, но за это время сыграл лишь 29 матчей. В 2015 главный тренер "канониров" Арсен Венгер заблокировал переход своего соотечественника в "Манчестер Юнайтед".
31.01.2018 22:20
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