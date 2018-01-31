"Тоттенхэм" завершил трансфер Лукаса Моуры

"Тоттенхэм" подтвердил покупку вингера ПСЖ Лукаса Моуры. Приобретение бразильца обошлось "шпорам" в 25 миллионов фунтов.

В начале января сообщалось, что в погоню за 25-летним Моурой устремился "Манчестер Юнайтед". После покупки Алексиса Санчеса "дьяволы" завершили интерес к Лукасу, чем воспользовался "Тоттенхэм".



Спустя пару дней переговоров "шпоры" оформили все необходимые бумаги по игроку, который совершенно лишился практики в этом сезоне. Прибыв в расположение лондонского клуба, Моура заключил с "Тоттенхэмом" контракт до лета 2023 года.