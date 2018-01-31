"Тоттенхэм" завершил трансфер Лукаса Моуры

Лукас Моура "Тоттенхэм" подтвердил покупку вингера ПСЖ Лукаса Моуры. Приобретение бразильца обошлось "шпорам" в 25 миллионов фунтов.

В начале января сообщалось, что в погоню за 25-летним Моурой устремился "Манчестер Юнайтед". После покупки Алексиса Санчеса "дьяволы" завершили интерес к Лукасу, чем воспользовался "Тоттенхэм".

Спустя пару дней переговоров "шпоры" оформили все необходимые бумаги по игроку, который совершенно лишился практики в этом сезоне. Прибыв в расположение лондонского клуба, Моура заключил с "Тоттенхэмом" контракт до лета 2023 года.




Метки Моура, ПСЖ, Тоттенхэм

Автор foxmcfc   

Дата 31.01.2018 21:40

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Последние комментарии:




  1. selfish 01.02.2018 00:04 # selfish
    Это топарь, скриньте

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  2. arsenallegend 31.01.2018 22:54 # arsenallegend
    в гарем к петухам пошёл значит...ну-ну.

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  3. liverpool888 31.01.2018 22:34 # liverpool888
    поздравляю болельщиков с отличным приобретением.
    сильный игрок в и без того мощную атакующую линию, конкуренции хоть отбавляй.
    в ПСЖ сейчас залежи ценных креативных игроков - Дракслер и Пасторе тоже не имеют места в старте.

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  4. thierryhenry14 31.01.2018 22:27 # thierryhenry14
    Эксперты Лиги 1. Моура рил так сдулся, что теперь 25 стоит?
    Раньше за него все клубы боролись

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  5. ray-black 31.01.2018 22:17 # ray-black
    Круто. Отличное приобретение за небольшие деньги. Не кклй нибужь кот в мешке, а практически готовый топ игрок.

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  6. mancunia-planet 31.01.2018 22:01 # mancunia-planet
    мог и в МЮ оказаться, но Санчес
    и хорошо

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  7. fc-zenit 31.01.2018 21:48 # fc-zenit
    Топ-трансфер, вулвичу такие игроки во сне даже не снились. Покупают только за бешеные бабки никому не нужного обамеянга.

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  8. kukuruzzo 31.01.2018 21:47 # kukuruzzo
    этому гастрабайтеру 25? охуеть

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  9. blackdreamer 31.01.2018 21:44 # blackdreamer
    лфк как всегда похуй
    лучше играть каличами

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  10. gerrard08 31.01.2018 21:42 # gerrard08
    Вообще заебатый трансфер за 25 лямов. Хер его как шпоры делают это, но это возможно это самая лучшая сделка этого ТО.

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