"Тоттенхэм" завершил трансфер Лукаса Моуры
"Тоттенхэм" подтвердил покупку вингера ПСЖ Лукаса Моуры. Приобретение бразильца обошлось "шпорам" в 25 миллионов фунтов.
В начале января сообщалось, что в погоню за 25-летним Моурой устремился "Манчестер Юнайтед". После покупки Алексиса Санчеса "дьяволы" завершили интерес к Лукасу, чем воспользовался "Тоттенхэм".
Спустя пару дней переговоров "шпоры" оформили все необходимые бумаги по игроку, который совершенно лишился практики в этом сезоне. Прибыв в расположение лондонского клуба, Моура заключил с "Тоттенхэмом" контракт до лета 2023 года.
31.01.2018 21:40
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Последние комментарии:
Это топарь, скриньте
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в гарем к петухам пошёл значит...ну-ну.
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поздравляю болельщиков с отличным приобретением.
сильный игрок в и без того мощную атакующую линию, конкуренции хоть отбавляй.
в ПСЖ сейчас залежи ценных креативных игроков - Дракслер и Пасторе тоже не имеют места в старте.
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Эксперты Лиги 1. Моура рил так сдулся, что теперь 25 стоит?
Раньше за него все клубы боролись
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Круто. Отличное приобретение за небольшие деньги. Не кклй нибужь кот в мешке, а практически готовый топ игрок.
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мог и в МЮ оказаться, но Санчес
и хорошо
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Топ-трансфер, вулвичу такие игроки во сне даже не снились. Покупают только за бешеные бабки никому не нужного обамеянга.
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этому гастрабайтеру 25? охуеть
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лфк как всегда похуй
лучше играть каличами
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Вообще заебатый трансфер за 25 лямов. Хер его как шпоры делают это, но это возможно это самая лучшая сделка этого ТО.
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