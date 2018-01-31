"Уотфорд" переманил Дидье Ндонга

"Уотфорд" взял в аренду с опцией последующего выкупа полузащитника "Сандерленда" Дидье Ндонга.

Ради приобретения Ндонга в августе 2016 "котам" пришлось обновить свой трансферный рекорд. Дидье не смог избавить "Сандерленд" от вылета из Премьер-Лиги, но произвел очень неплохое впечатление.



Теперь 23-летний габонец возвращается в высший дивизион и будет выступать за команду Хави Грасии. Если Ндонг себя хорошо проявит, "шершни" смогут его выкупить по окончании сезона.



Добавим, что ранее в среду "Уотфорд" провернул еще один трансфер, одолжив вингера Исаака Саксесса испанской "Малаге" до конца сезона.