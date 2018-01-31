Батшуайи арендован "Боруссией"

Мичи Батшуайи Нападающий "Челси" Мичи Батшуайи перебрался в дортмундскую "Боруссию", где проведет остаток сезона на правах аренды.

Таким образом, переход Батшуайи завершил круговорот нападающих: Мичи заменил в "Боруссии" Пьер-Эмерика Обамеянга, который был продан в "Арсенал", который в свою очередь продал "Челси" Оливье Жиру. Единственный нюанс заключается в том, что бельгиец отправился в Дортмунд не насовсем, а в аренду.

Более того, издание Evening Standard утверждает, что "Боруссия" взяла Батшуайи во временное пользование на деньги "Арсенала". "Канонирам" пришлось добавить к компенсации за Обамеянга 1.3 миллиона фунтов, которые покрывают арендную плату за Мичи.

Добавим, что в этом сезоне Премьер-Лиги 24-летний Батшуайи провел 12 матчей, но в стартовом составе выходил лишь трижды. Кроме дубля против "Уотфорда" и автогола в дерби с "Тоттенхэмом", Мичи ничем не запомнился.



Метки аренда, Батшуайи, Боруссия, трансферы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 31.01.2018 20:00

Количество просмотров Просмотров: 2702

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Последние комментарии:




  1. chelsea-69 31.01.2018 20:47 # chelsea-69
    Лучший трансфер зимы

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  2. rollik707 31.01.2018 20:44 # rollik707
    Удачи Бэтмену! Теперь и за БД придется следить

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  3. wymkentski 31.01.2018 20:32 # wymkentski
    Удачи Мишке, уверен он там спокойно разыграется

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  4. sisyazavr 31.01.2018 20:31 # sisyazavr
    Ну вот наxyя?

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  5. chelsea-super 31.01.2018 20:24 # chelsea-super
    Удачи )

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  6. fc-zenit 31.01.2018 20:22 # fc-zenit
    Тонко потроллил аснл)

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  7. makeewadim 31.01.2018 20:16 # makeewadim
    Хочет усидеть на двух стульях

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  8. windranger 31.01.2018 20:03 # windranger
    44 гыыыы))

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