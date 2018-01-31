Батшуайи арендован "Боруссией"

Нападающий "Челси" Мичи Батшуайи перебрался в дортмундскую "Боруссию", где проведет остаток сезона на правах аренды.

Таким образом, переход Батшуайи завершил круговорот нападающих: Мичи заменил в "Боруссии" Пьер-Эмерика Обамеянга, который был продан в "Арсенал", который в свою очередь продал "Челси" Оливье Жиру. Единственный нюанс заключается в том, что бельгиец отправился в Дортмунд не насовсем, а в аренду.



Более того, издание Evening Standard утверждает, что "Боруссия" взяла Батшуайи во временное пользование на деньги "Арсенала". "Канонирам" пришлось добавить к компенсации за Обамеянга 1.3 миллиона фунтов, которые покрывают арендную плату за Мичи.



Добавим, что в этом сезоне Премьер-Лиги 24-летний Батшуайи провел 12 матчей, но в стартовом составе выходил лишь трижды. Кроме дубля против "Уотфорда" и автогола в дерби с "Тоттенхэмом", Мичи ничем не запомнился.