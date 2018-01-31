"Челси" подтвердил покупку Жиру

"Челси" объявил о приобретении нападающего "Арсенала" Оливье Жиру. Сумма сделки составила 18 миллионов фунтов.

Перебравшись на "Эмирейтс" летом 2012 года, Жиру успел выиграть с "Арсеналом" три Кубка Англии, провел 253 матча за "канониров" во всех турнирах и забил 105 голов.



Прошлым летом Оливье отказался покидать клуб, несмотря на выгодное предложение "Эвертона" и переезд в Лондон Александра Лакасетта. Сейчас, когда "канониры" обзавелись Пьер-Эмериком Обамеянгом, другого варианта у 31-летнего француза просто не осталось.



Шустрее остальных в ситуации проявил себя "Челси", который в заключительные дни трансферного окна активно искал нападающего. Сегодня переход Оливье был подтвержден на бумаге, а сам игрок заключил контракт на 18 месяцев с опцией продления еще на один год.



"Оливье доказал, что обладает большим талантом, и мы рады приветствовать его в "Челси". На протяжении всей карьеры он стабильно забивал голы, а после переезда в Англию быстро адаптировался к Премьер-Лиге. Мы уверены, что он станет отличным трансфером", - сообщила директор "Челси" Мария Грановская.