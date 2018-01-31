"Челси" подтвердил покупку Жиру

Оливье Жиру "Челси" объявил о приобретении нападающего "Арсенала" Оливье Жиру. Сумма сделки составила 18 миллионов фунтов.

Перебравшись на "Эмирейтс" летом 2012 года, Жиру успел выиграть с "Арсеналом" три Кубка Англии, провел 253 матча за "канониров" во всех турнирах и забил 105 голов.

Прошлым летом Оливье отказался покидать клуб, несмотря на выгодное предложение "Эвертона" и переезд в Лондон Александра Лакасетта. Сейчас, когда "канониры" обзавелись Пьер-Эмериком Обамеянгом, другого варианта у 31-летнего француза просто не осталось.

Шустрее остальных в ситуации проявил себя "Челси", который в заключительные дни трансферного окна активно искал нападающего. Сегодня переход Оливье был подтвержден на бумаге, а сам игрок заключил контракт на 18 месяцев с опцией продления еще на один год.

"Оливье доказал, что обладает большим талантом, и мы рады приветствовать его в "Челси". На протяжении всей карьеры он стабильно забивал голы, а после переезда в Англию быстро адаптировался к Премьер-Лиге. Мы уверены, что он станет отличным трансфером", - сообщила директор "Челси" Мария Грановская.




Метки Арсенал, Жиру, трансферы, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 31.01.2018 19:55

Количество просмотров Просмотров: 7895

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Последние комментарии:




  1. theo-zm 31.01.2018 23:28 # theo-zm
    Удачи Оливье!

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  2. r-n 31.01.2018 23:05 # r-n
    Самый неприятный момент за последние несколько лет.
    Удачи Оли, и спасибо за всё!!! Надеюсь, эти перемены позволят тебе сохранить место основного форварда на летнем ЧМ.
    Мы ещё много раз пожалеем об этом, можешь не сомневаться.

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  3. r-n 31.01.2018 23:01 # r-n
    И мы считаем что это самое удачное ТО для нас???
    Ушли: Санчес, Жиру, Уолкотт, Коклен, Дебюши
    Пришли: Мхитарян и Обамеянг
    При этом, самые проблемные зоны так и остались без усиления.
    Одному мне кажется, что этот сезон завершён для нас?

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  4. venger14 31.01.2018 23:00 # venger14
    Венгер лол зачем Мой любимий игрок :(

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  5. sexan 31.01.2018 22:07 # sexan
    Welcome. Только не многовато ли столько отдавать за 31 летнего?

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  6. jekatatarin 31.01.2018 21:37 # jekatatarin
    ...ну хоть за чемпионов поиграет!

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  7. jekatatarin 31.01.2018 21:35 # jekatatarin
    Веня... старый маразматик что же ты делаешь? No comment...

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  8. kedr 31.01.2018 21:26 # kedr
    Что бля происходит, Санчес в МЮ, Жиру в Челси... Еще Озила в Тот пусть продадут и будет полный набор... Где блять старый-добрый принципиальный футбол, одно бабло осталось...

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  9. ganinilyha 31.01.2018 21:18 # ganinilyha
    Лол))))

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  10. joker08 31.01.2018 21:11 # joker08
    канонирам отгрузит

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  11. thierryhenry14 31.01.2018 21:06 # thierryhenry14
    Пенсы забрали просто охуенного джокера.
    Теперь в Арсенале два напа, которые по сути должны быть основными. Хз что из этого получится.

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  12. selfish 31.01.2018 20:58 # selfish
    Тпенсы

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  13. walker02 31.01.2018 20:58 # walker02
    Ахаха, я в шоке от венгерки, продать отличного напа конкурентам, ахаха.
    ПС проверка на лицемерие кокониров, ведь их игрок перешел к прямому конкуренту по таблице и городу. Шлюха ли он или нет?)

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  14. alienripley 31.01.2018 20:56 # alienripley
    Удачи и спасибо за все. Как кусок серлуа вырвали из Арсенала. Все тут понятно.. хочет мграть и это правельно. Хватит сидеть на замене. Удачи французкому скорпиону в челси.

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  15. irbis85 31.01.2018 20:46 # irbis85
    Вот не пойму...зачем усиливать конкурента???помню был обмен галласа коула...но это был равноценный обмен...а теперь получается отдали качественного нападающего в стан прямого конкурента...взамен никого не взяли...в итоге Обама пришёл на место уолкота...а кто на место жиру???получается в итоге дефицит одного нападающего всё равно....что мешало в Боруссиию отдать до конца сезона...он был предан клубу

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  16. chelsea-69 31.01.2018 20:46 # chelsea-69
    Пацан к успеху идёт. Здоровья

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  17. hammersmith 31.01.2018 20:42 # hammersmith
    новый крауч

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  18. j-silver 31.01.2018 20:40 # j-silver
    изи топа подписали да еще и за копейки

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  19. sisyazavr 31.01.2018 20:37 # sisyazavr
    Отличная покупка, но наxyя отдали Батшуайи?

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  20. gerrard08 31.01.2018 20:34 # gerrard08
    По цене/качество и на фоне того кто был в шорт листе у пенсов это выглядит отличной сделкой.

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