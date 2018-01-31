"Челси" подтвердил покупку Жиру
"Челси" объявил о приобретении нападающего "Арсенала" Оливье Жиру. Сумма сделки составила 18 миллионов фунтов.
Перебравшись на "Эмирейтс" летом 2012 года, Жиру успел выиграть с "Арсеналом" три Кубка Англии, провел 253 матча за "канониров" во всех турнирах и забил 105 голов.
Прошлым летом Оливье отказался покидать клуб, несмотря на выгодное предложение "Эвертона" и переезд в Лондон Александра Лакасетта. Сейчас, когда "канониры" обзавелись Пьер-Эмериком Обамеянгом, другого варианта у 31-летнего француза просто не осталось.
Шустрее остальных в ситуации проявил себя "Челси", который в заключительные дни трансферного окна активно искал нападающего. Сегодня переход Оливье был подтвержден на бумаге, а сам игрок заключил контракт на 18 месяцев с опцией продления еще на один год.
"Оливье доказал, что обладает большим талантом, и мы рады приветствовать его в "Челси". На протяжении всей карьеры он стабильно забивал голы, а после переезда в Англию быстро адаптировался к Премьер-Лиге. Мы уверены, что он станет отличным трансфером", - сообщила директор "Челси" Мария Грановская.
31.01.2018 19:55
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Последние комментарии:
Удачи Оливье!
(ответить)
Самый неприятный момент за последние несколько лет.
Удачи Оли, и спасибо за всё!!! Надеюсь, эти перемены позволят тебе сохранить место основного форварда на летнем ЧМ.
Мы ещё много раз пожалеем об этом, можешь не сомневаться.
(ответить)
И мы считаем что это самое удачное ТО для нас???
Ушли: Санчес, Жиру, Уолкотт, Коклен, Дебюши
Пришли: Мхитарян и Обамеянг
При этом, самые проблемные зоны так и остались без усиления.
Одному мне кажется, что этот сезон завершён для нас?
(ответить)
Венгер лол зачем Мой любимий игрок :(
(ответить)
Welcome. Только не многовато ли столько отдавать за 31 летнего?
(ответить)
...ну хоть за чемпионов поиграет!
(ответить)
Веня... старый маразматик что же ты делаешь? No comment...
(ответить)
Что бля происходит, Санчес в МЮ, Жиру в Челси... Еще Озила в Тот пусть продадут и будет полный набор... Где блять старый-добрый принципиальный футбол, одно бабло осталось...
(ответить)
Лол))))
(ответить)
канонирам отгрузит
(ответить)
Пенсы забрали просто охуенного джокера.
Теперь в Арсенале два напа, которые по сути должны быть основными. Хз что из этого получится.
(ответить)
Тпенсы
(ответить)
Ахаха, я в шоке от венгерки, продать отличного напа конкурентам, ахаха.
ПС проверка на лицемерие кокониров, ведь их игрок перешел к прямому конкуренту по таблице и городу. Шлюха ли он или нет?)
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Удачи и спасибо за все. Как кусок серлуа вырвали из Арсенала. Все тут понятно.. хочет мграть и это правельно. Хватит сидеть на замене. Удачи французкому скорпиону в челси.
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Вот не пойму...зачем усиливать конкурента???помню был обмен галласа коула...но это был равноценный обмен...а теперь получается отдали качественного нападающего в стан прямого конкурента...взамен никого не взяли...в итоге Обама пришёл на место уолкота...а кто на место жиру???получается в итоге дефицит одного нападающего всё равно....что мешало в Боруссиию отдать до конца сезона...он был предан клубу
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Пацан к успеху идёт. Здоровья
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новый крауч
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изи топа подписали да еще и за копейки
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Отличная покупка, но наxyя отдали Батшуайи?
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По цене/качество и на фоне того кто был в шорт листе у пенсов это выглядит отличной сделкой.
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