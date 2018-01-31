Ибрагимович не определился насчет ухода из "Юнайтед"
Агент Мино Райола рассказал, что нападающий Златан Ибрагимович пока не определился, когда уйдет из "Манчестер Юнайтед".
Согласно слухам в прессе, Ибрагимович уже вовсю ведет переговоры с "ЛА Гэлакси". Некоторые издания и вовсе утверждают, что 36-летний швед дал согласие на переход в клуб МЛС.
Однако Райола поспешил заверить, что Златан не стремится во что бы то ни стало покинуть "Юнайтед", с которым у него есть контракт до конца сезона. Ветеран еще не решил, чего он хочет.
"Я расслаблен. Златан в хорошей форме, и у него есть три-четыре месяца, чтобы подумать и решить, чего он хочет. Может ли он отправиться в МЛС? Если он этого захочет", — сообщил Райола Mediaset.
31.01.2018 17:00
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просто топ
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Слишком техничен для пенсов. Им в идеале нужен Крауч.
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Можно было пенсам продать за полтинник или сотку.
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Топарик жуткий
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