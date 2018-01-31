Ибрагимович не определился насчет ухода из "Юнайтед"

Златан Ибрагимович Агент Мино Райола рассказал, что нападающий Златан Ибрагимович пока не определился, когда уйдет из "Манчестер Юнайтед".

Согласно слухам в прессе, Ибрагимович уже вовсю ведет переговоры с "ЛА Гэлакси". Некоторые издания и вовсе утверждают, что 36-летний швед дал согласие на переход в клуб МЛС.

Однако Райола поспешил заверить, что Златан не стремится во что бы то ни стало покинуть "Юнайтед", с которым у него есть контракт до конца сезона. Ветеран еще не решил, чего он хочет.

"Я расслаблен. Златан в хорошей форме, и у него есть три-четыре месяца, чтобы подумать и решить, чего он хочет. Может ли он отправиться в МЛС? Если он этого захочет", — сообщил Райола Mediaset.



Метки Ибрагимович, Манчестер Юнайтед, Райола

Автор mihajlo   

Дата 31.01.2018 17:00

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  1. mancunia-planet 31.01.2018 20:31 # mancunia-planet
    просто топ

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  2. fc-oil 31.01.2018 19:22 # fc-oil
    Слишком техничен для пенсов. Им в идеале нужен Крауч.

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  3. reddevil13 31.01.2018 17:29 # reddevil13
    Можно было пенсам продать за полтинник или сотку.

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  4. karandash 31.01.2018 17:27 # karandash
    Топарик жуткий

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