Закрытие зимнего трансферного окна-2018 — LIVE!

FAPL.ru - Английский Футбол Предлагаем вашему вниманию текстовую трансляцию событий заключительного дня зимнего трансферного окна 2018 года в английской Премьер-Лиге.

Сегодня в два часа ночи по московскому времени закрывается зимнее трансферное окно в Англии. Мы будем держать вас в курсе событий этого насыщенного для клубов Премьер-Лиги дня.



Метки Премьер-Лига, трансляции, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 31.01.2018 15:25

Количество просмотров Просмотров: 49577

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Последние комментарии:




  1. blueswin 01.02.2018 00:33 # blueswin
    Бакайоко умудряется и на 93 минуте привезти штрафной, топ

    Кабайеро > Куртуа...

    сколько там Реал за носатого предлагал? Продано.

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  2. electric 01.02.2018 00:33 # electric
    чёт помойка уже в атаку вообще не ходит.
    придётся карать кур в след. туре.

    (ответить)

  3. ian 01.02.2018 00:31 # ian
    А чего Маруана заменили?

    (ответить)

  4. mancityman 01.02.2018 00:29 # mancityman
    КОРОЛИ,
    КДБ 2-0

    (ответить)

  5. blueswin 01.02.2018 00:29 # blueswin
    Сегодня поимели лично Конте. Просто послали его на хуй.

    По игре в кратце: это чёрное гавно в полузащите которое бегает опять привезло сука даже с Борнмутом. я ебу какое он гавно, это неебически феерическое гавно это просто пиздец выдающийся, как умудряется он быть таким гавном??? это поразительно...

    Фабрегас типо вышел на поле? по хую.

    Каждый угловой - хуета в исполнении "технарей"...

    Кэйхила забрать повзялку и продать пока там время есть, отправить в Помпи пусть доигрывает....какая Премьер Лига? Ты чё парниша ебанутый?? Так играть, по фазе ебануться можно...это пиздец просто 999 лвл.

    Судьи конечно то же хороши, свистели в одну сторону и это факт. Мяч не выходил у Алонсо и пендаль чистый был на Акэ, ну это ладно, погоды не делает, просто не приятно. Нафиг так судить то блять?

    Азара жаль, не заслуживает играть в таком дирме, это факт. Печально всё это. И что бы исправить всё это не одна сотня млн. фунтов понадобиться.

    Чемпион на своём поле 0:3 не сосёт периодически и не раз за сезон. Я надеюсь Барселона просто поимеет этих неудачников. Думаю пару крупных поражений отправят этого придурка во свояси.

    Вывод один Conte out.

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  6. skychnie-oboi 01.02.2018 00:28 # skychnie-oboi
    Пенсы видимо выпадают с 4-ки.

    (ответить)

  7. mancityman 01.02.2018 00:27 # mancityman
    далбаёбик, далбаёбииииииииииииииииииииииииик)))

    (ответить)

  8. dragonishka 01.02.2018 00:24 # dragonishka
    Спасибо синим глиномесам, что своей игрой затмевают позор МЮ.

    (ответить)

  9. electric 01.02.2018 00:23 # electric
    31.01.2018 15:36 # удалить
    electric

    Ждём футбольного вечера.
    (ответить)

    31.01.2018 15:42 #
    don-antonio

    да, сегодня годные матичи

    Источник: http://fapl.ru/posts/60268/?c=1#c6593064

    (ответить)

  10. ian 01.02.2018 00:23 # ian
    Лукаку это просто капут. Тихий ужас.
    Что нужно сделать футболисту, чтобы получить такой лимит доверия как у Ромелу?

    (ответить)

  11. golokante 01.02.2018 00:23 # golokante
    Что творит Борнмут. Гомна наелись что ли.

    (ответить)

  12. awacs555 01.02.2018 00:21 # awacs555
    Ребята кто в курсе, что там происхшс дебилушком(bezviz) он в порядке, не утонул в моче?

    (ответить)

  13. electric 01.02.2018 00:21 # electric
    грит любит клубничку, а теперь и вишенку))

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  14. mancityman 01.02.2018 00:20 # mancityman
    Вы представляете что будет с челсидорами когда они приедут играть на Этихад к КОРОЛЯМ, )))))))
    Мне кажется они пидарасы-мазохисты))

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  15. mdfjvnlabngmlas 01.02.2018 00:19 # mdfjvnlabngmlas
    челсе с победой.

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  16. golokante 01.02.2018 00:19 # golokante
    Челси. На классе.

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  17. knvlay 01.02.2018 00:17 # knvlay
    Как же ттх отскакивает.

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  18. electric 01.02.2018 00:15 # electric
    31.01.2018 20:03 #
    bezviz

    как там привкус лебединых яиц, гегешка?))

    Источник: http://fapl.ru/posts/60268/?c=1#c6592946

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  19. gerrard08 01.02.2018 00:14 # gerrard08
    Ебать там бомут пенсов жарит оказывается)

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  20. chelseafanmd 01.02.2018 00:14 # chelseafanmd
    После таких игры его пора отправлять в накуй вместо с кэхилом

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