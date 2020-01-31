Закрытие зимнего трансферного окна-2018 — LIVE!

Предлагаем вашему вниманию текстовую трансляцию событий заключительного дня зимнего трансферного окна 2018 года в английской Премьер-Лиге.

Сегодня в два часа ночи по московскому времени закрывается зимнее трансферное окно в Англии. Мы будем держать вас в курсе событий этого насыщенного для клубов Премьер-Лиги дня.



