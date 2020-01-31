Закрытие зимнего трансферного окна-2018 — LIVE!
Предлагаем вашему вниманию текстовую трансляцию событий заключительного дня зимнего трансферного окна 2018 года в английской Премьер-Лиге.
Сегодня в два часа ночи по московскому времени закрывается зимнее трансферное окно в Англии. Мы будем держать вас в курсе событий этого насыщенного для клубов Премьер-Лиги дня.
31.01.2018 15:25
Просмотров: 49577
Загрузка...
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Бакайоко умудряется и на 93 минуте привезти штрафной, топ
Кабайеро > Куртуа...
сколько там Реал за носатого предлагал? Продано.
(ответить)
чёт помойка уже в атаку вообще не ходит.
придётся карать кур в след. туре.
(ответить)
А чего Маруана заменили?
(ответить)
КОРОЛИ,
КДБ 2-0
(ответить)
Сегодня поимели лично Конте. Просто послали его на хуй.
По игре в кратце: это чёрное гавно в полузащите которое бегает опять привезло сука даже с Борнмутом. я ебу какое он гавно, это неебически феерическое гавно это просто пиздец выдающийся, как умудряется он быть таким гавном??? это поразительно...
Фабрегас типо вышел на поле? по хую.
Каждый угловой - хуета в исполнении "технарей"...
Кэйхила забрать повзялку и продать пока там время есть, отправить в Помпи пусть доигрывает....какая Премьер Лига? Ты чё парниша ебанутый?? Так играть, по фазе ебануться можно...это пиздец просто 999 лвл.
Судьи конечно то же хороши, свистели в одну сторону и это факт. Мяч не выходил у Алонсо и пендаль чистый был на Акэ, ну это ладно, погоды не делает, просто не приятно. Нафиг так судить то блять?
Азара жаль, не заслуживает играть в таком дирме, это факт. Печально всё это. И что бы исправить всё это не одна сотня млн. фунтов понадобиться.
Чемпион на своём поле 0:3 не сосёт периодически и не раз за сезон. Я надеюсь Барселона просто поимеет этих неудачников. Думаю пару крупных поражений отправят этого придурка во свояси.
Вывод один Conte out.
(ответить)
Пенсы видимо выпадают с 4-ки.
(ответить)
далбаёбик, далбаёбииииииииииииииииииииииииик)))
(ответить)
Спасибо синим глиномесам, что своей игрой затмевают позор МЮ.
(ответить)
31.01.2018 15:36 # удалить
electric
Ждём футбольного вечера.
(ответить)
31.01.2018 15:42 #
don-antonio
да, сегодня годные матичи
Источник: http://fapl.ru/posts/60268/?c=1#c6593064
(ответить)
Лукаку это просто капут. Тихий ужас.
Что нужно сделать футболисту, чтобы получить такой лимит доверия как у Ромелу?
(ответить)
Что творит Борнмут. Гомна наелись что ли.
(ответить)
Ребята кто в курсе, что там происхшс дебилушком(bezviz) он в порядке, не утонул в моче?
(ответить)
грит любит клубничку, а теперь и вишенку))
(ответить)
Вы представляете что будет с челсидорами когда они приедут играть на Этихад к КОРОЛЯМ, )))))))
Мне кажется они пидарасы-мазохисты))
(ответить)
челсе с победой.
(ответить)
Челси. На классе.
(ответить)
Как же ттх отскакивает.
(ответить)
31.01.2018 20:03 #
bezviz
как там привкус лебединых яиц, гегешка?))
Источник: http://fapl.ru/posts/60268/?c=1#c6592946
(ответить)
Ебать там бомут пенсов жарит оказывается)
(ответить)
После таких игры его пора отправлять в накуй вместо с кэхилом
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий