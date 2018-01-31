Венгер объяснил, почему решил потратиться на Обамеянга

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер объяснил, почему он решил потратить рекордные для своего клуба деньги на нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга.

Во вторник "канониры", наконец, объявили о переходе 28-летнего Обамеянга из дортмундской "Боруссии" стоимостью 56 миллионов фунтов. Таким образом, "Арсенал" обновил свой трансферный рекорд, установленный прошлым летом покупкой Александра Лакасетта у "Лиона" за 53 млн. фунтов.



Ранее в январе "Арсенал" лишился Тео Уолкотта и Алексиса Санчеса, поэтому Венгер чувствовал, что атакующая линия его команды нуждается в усилении. Именно поэтому Арсен воссоединил на "Эмирейтс" блиставшую в Дортмунде связку Обамеянга и Генриха Мхитаряна.



"Мы нуждались в людях, которые смогут добавить нам атакующей мощи. В данный момент мы недостаточно эффективны возле чужих ворот, и я убежден, что Пьер-Эмерик поможет нам с этим. Перед ним большое испытание, он хочет выиграть Премьер-Лигу. Уверен, ему здесь будут рады, и это абсолютно хорошие новости для нас".



"Я ценю его скорость, его завершающий удар, качество его рывков, качество приема мяча, а также умение выполнять прострелы и физическую выносливость, чтобы раз за разом совершать рывки. Конечно, это будет важно в Премьер-Лиге, потому что здесь очень высокие требования к физике", — цитирует Венгера The Independent.