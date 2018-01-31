Венгер объяснил, почему решил потратиться на Обамеянга
Наставник "Арсенала" Арсен Венгер объяснил, почему он решил потратить рекордные для своего клуба деньги на нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга.
Во вторник "канониры", наконец, объявили о переходе 28-летнего Обамеянга из дортмундской "Боруссии" стоимостью 56 миллионов фунтов. Таким образом, "Арсенал" обновил свой трансферный рекорд, установленный прошлым летом покупкой Александра Лакасетта у "Лиона" за 53 млн. фунтов.
Ранее в январе "Арсенал" лишился Тео Уолкотта и Алексиса Санчеса, поэтому Венгер чувствовал, что атакующая линия его команды нуждается в усилении. Именно поэтому Арсен воссоединил на "Эмирейтс" блиставшую в Дортмунде связку Обамеянга и Генриха Мхитаряна.
"Мы нуждались в людях, которые смогут добавить нам атакующей мощи. В данный момент мы недостаточно эффективны возле чужих ворот, и я убежден, что Пьер-Эмерик поможет нам с этим. Перед ним большое испытание, он хочет выиграть Премьер-Лигу. Уверен, ему здесь будут рады, и это абсолютно хорошие новости для нас".
"Я ценю его скорость, его завершающий удар, качество его рывков, качество приема мяча, а также умение выполнять прострелы и физическую выносливость, чтобы раз за разом совершать рывки. Конечно, это будет важно в Премьер-Лиге, потому что здесь очень высокие требования к физике", — цитирует Венгера The Independent.
31.01.2018 15:00
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Последние комментарии:
Луиз и Эванс провели шершавым по губам гейгунеров ! Понять можно, смысла нет в середняка переходить
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Посмотрим, как он будет играть спиной к чужим воротам, с перекатыванием мяча возле штрафной. Сомневаюсь, что "скорость и качество его рывков" ему пригодится при нашем "усыпляющем" стиле)))
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Как своих ушей не видать ему кубок АПЛ
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что за чушь, мы недостаточно эффективны у других ворот, так как тактика однобокая! Если на домашнем стадионе она приносит результат, то на выезде она не работает. всю жизнь защищаю Венгера, но походу он реально крышак двинул не в лучшую сторону. Продать Жиру Челси? Катать мяч туда сюда чтобы в итоге привезти себе контратаку? Поставить чешскую дырку,которая по мячу попасть не может в ворота? Засадить калаша в запас? Дайте мне кирпич я вьебу ему, может одумается. я не хочу чтобы он уходил, но чот он поплыл и совсем не ведает что творит
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"Арсенал" вынужден был оплатить стоимость аренды нападающего "Челси" Миши Бачуайи в "Боруссию", чтобы ускорить процесс перехода Пьер-Эмерика Обамеянга.
Таким образом, "канониры" перевели на счёт "Боруссии" на 1,5 млн евро больше, чем было оговорено ранее, сообщает Evening Standard.
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Почему никто не пишет, что трансфер Обамеянга обойдется Арсеналу в 106 миллионов фунтов, учитывая трансферную стоимость, бонусы, выплаты агенту, зарплату за 4 года, премиальные, расходы на жилье, питание, амуницию и проездной на метро? 😂
Весело еще, когда сравнивают цены за Обаму £55 млн. и Лукаку £75 млн. Но забывают, что в возрасте 24 лет Обама забил 69 голов, а Лукаку 194 гола. Сейчас Лукаку 24 года, а Обаме 28 лет
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Урвали топа... который никому не нужен был.
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он хочет выиграть Премьер-Лигу
Источник: http://fapl.ru/posts/60267/
Кто хочет выиграть АПЛ не приходит в Арсенал. Ещё бы про Лч пошутил.
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Хочет выиграть АПЛ... явно не туда перешёл, нужно было идти в МЮ,МС ну на крайняк к пенсам, только этот днарь топ клубам даром не нужен
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если б не купили, то шансов на 4ку не было бы
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В данный момент мы недостаточно эффективны возле чужих ворот
А в защите смотрю я прям прёт эффективностью)
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вот возьмет и выиграет.
146% тут все ооочень быстро переобуются
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>Хочет выиграть премьер лигу
>Перешёл в Арсенал
Ору просто
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он хочет выиграть Премьер-Лигу
Источник: http://fapl.ru/posts/60267/
дальше можно не читать
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