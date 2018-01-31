Венгер объяснил, почему решил потратиться на Обамеянга

Пьер-Эмерик Обамеянг Наставник "Арсенала" Арсен Венгер объяснил, почему он решил потратить рекордные для своего клуба деньги на нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга.

Во вторник "канониры", наконец, объявили о переходе 28-летнего Обамеянга из дортмундской "Боруссии" стоимостью 56 миллионов фунтов. Таким образом, "Арсенал" обновил свой трансферный рекорд, установленный прошлым летом покупкой Александра Лакасетта у "Лиона" за 53 млн. фунтов.

Ранее в январе "Арсенал" лишился Тео Уолкотта и Алексиса Санчеса, поэтому Венгер чувствовал, что атакующая линия его команды нуждается в усилении. Именно поэтому Арсен воссоединил на "Эмирейтс" блиставшую в Дортмунде связку Обамеянга и Генриха Мхитаряна.

"Мы нуждались в людях, которые смогут добавить нам атакующей мощи. В данный момент мы недостаточно эффективны возле чужих ворот, и я убежден, что Пьер-Эмерик поможет нам с этим. Перед ним большое испытание, он хочет выиграть Премьер-Лигу. Уверен, ему здесь будут рады, и это абсолютно хорошие новости для нас".

"Я ценю его скорость, его завершающий удар, качество его рывков, качество приема мяча, а также умение выполнять прострелы и физическую выносливость, чтобы раз за разом совершать рывки. Конечно, это будет важно в Премьер-Лиге, потому что здесь очень высокие требования к физике", — цитирует Венгера The Independent.



Метки Арсенал, Венгер, Обамеянг

Автор mihajlo   

Дата 31.01.2018 15:00

Количество просмотров Просмотров: 12627

Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. aavbb 31.01.2018 21:37 # aavbb
    Луиз и Эванс провели шершавым по губам гейгунеров ! Понять можно, смысла нет в середняка переходить

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  2. r-n 31.01.2018 18:33 # r-n
    Посмотрим, как он будет играть спиной к чужим воротам, с перекатыванием мяча возле штрафной. Сомневаюсь, что "скорость и качество его рывков" ему пригодится при нашем "усыпляющем" стиле)))

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  3. mansour 31.01.2018 17:01 # mansour
    Как своих ушей не видать ему кубок АПЛ

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  4. timofey 31.01.2018 16:38 # timofey
    что за чушь, мы недостаточно эффективны у других ворот, так как тактика однобокая! Если на домашнем стадионе она приносит результат, то на выезде она не работает. всю жизнь защищаю Венгера, но походу он реально крышак двинул не в лучшую сторону. Продать Жиру Челси? Катать мяч туда сюда чтобы в итоге привезти себе контратаку? Поставить чешскую дырку,которая по мячу попасть не может в ворота? Засадить калаша в запас? Дайте мне кирпич я вьебу ему, может одумается. я не хочу чтобы он уходил, но чот он поплыл и совсем не ведает что творит

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  5. manutd-20champ 31.01.2018 16:35 # manutd-20champ
    "Арсенал" вынужден был оплатить стоимость аренды нападающего "Челси" Миши Бачуайи в "Боруссию", чтобы ускорить процесс перехода Пьер-Эмерика Обамеянга.
    Таким образом, "канониры" перевели на счёт "Боруссии" на 1,5 млн евро больше, чем было оговорено ранее, сообщает Evening Standard.

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  6. hotangel 31.01.2018 16:12 # hotangel
    Почему никто не пишет, что трансфер Обамеянга обойдется Арсеналу в 106 миллионов фунтов, учитывая трансферную стоимость, бонусы, выплаты агенту, зарплату за 4 года, премиальные, расходы на жилье, питание, амуницию и проездной на метро? &#128514;

    Весело еще, когда сравнивают цены за Обаму &#163;55 млн. и Лукаку &#163;75 млн. Но забывают, что в возрасте 24 лет Обама забил 69 голов, а Лукаку 194 гола. Сейчас Лукаку 24 года, а Обаме 28 лет

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  7. fc-oil 31.01.2018 15:55 # fc-oil
    Урвали топа... который никому не нужен был.

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  8. pauk 31.01.2018 15:46 # pauk
    он хочет выиграть Премьер-Лигу

    Источник: http://fapl.ru/posts/60267/

    Кто хочет выиграть АПЛ не приходит в Арсенал. Ещё бы про Лч пошутил.

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  9. fanat-united 31.01.2018 15:45 # fanat-united
    Хочет выиграть АПЛ... явно не туда перешёл, нужно было идти в МЮ,МС ну на крайняк к пенсам, только этот днарь топ клубам даром не нужен

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  10. mancunia-planet 31.01.2018 15:24 # mancunia-planet
    если б не купили, то шансов на 4ку не было бы

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  11. alishka95 31.01.2018 15:10 # alishka95
    В данный момент мы недостаточно эффективны возле чужих ворот

    А в защите смотрю я прям прёт эффективностью)

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  12. mixmaster 31.01.2018 15:08 # mixmaster
    вот возьмет и выиграет.
    146% тут все ооочень быстро переобуются

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  13. ccchelsea 31.01.2018 15:05 # ccchelsea
    >Хочет выиграть премьер лигу
    >Перешёл в Арсенал

    Ору просто

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  14. vegasok 31.01.2018 15:03 # vegasok
    он хочет выиграть Премьер-Лигу

    Источник: http://fapl.ru/posts/60267/
    дальше можно не читать

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