Клопп объяснил, почему усадил Ван Дейка в запас

Виргил Ван Дейк Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что нет ничего удивительного в его решении усадить защитника Виргила Ван Дейка в запас.

В начале месяца "красные" выложили за Ван Дейка 75 миллионов фунтов, однако в поединке с "Хаддерсфилдом" накануне голландец не попал в стартовый состав и наблюдал за победой "Ливерпуля" со скамейки запасных.

По словам Клоппа, в этом решении нет ничего удивительного. Во-первых, Жоэль Матип и Деян Ловрен сыгрались; во-вторых, сам Ван Дейк еще далек от лучшей формы. Юрген ожидает, что новичок выйдет на пик только через полгода.

"Это совершенно нормально – Матип с Ловреном играют вместе на протяжении полутора сезонов, а Виргил к нам только пришел".

"Понятно, что через полгода Виргил будет совершенно другим игроком. Во-первых, "Саутгемптон" играет в отличном от нас стиле. Во-вторых, ему самому нужно набрать необходимые физические кондиции", - цитирует Клоппа Four Four Two.




Метки Ван Дейк, Клопп, Ливерпуль

Автор foxmcfc   

Дата 31.01.2018 12:00

Количество просмотров Просмотров: 1272

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  1. mancunia-planet 31.01.2018 12:24 # mancunia-planet
    новый Фердинанд (смех)

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  2. multazar 31.01.2018 12:13 # multazar
    ван-дейк идеален для ливерки.
    нелепая внешность, уровень игры в защите, переоценность.

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  3. sasykbai 31.01.2018 12:03 # sasykbai
    Через полгода чемпионат закончится, он в курсе?

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  4. kara-balapan 31.01.2018 12:02 # kara-balapan
    На страшную русскую минетчицу похож

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  5. gunnerfromvlad 31.01.2018 12:01 # gunnerfromvlad
    На бабищу какую-то похож на фотке..

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