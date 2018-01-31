Клопп объяснил, почему усадил Ван Дейка в запас
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что нет ничего удивительного в его решении усадить защитника Виргила Ван Дейка в запас.
В начале месяца "красные" выложили за Ван Дейка 75 миллионов фунтов, однако в поединке с "Хаддерсфилдом" накануне голландец не попал в стартовый состав и наблюдал за победой "Ливерпуля" со скамейки запасных.
По словам Клоппа, в этом решении нет ничего удивительного. Во-первых, Жоэль Матип и Деян Ловрен сыгрались; во-вторых, сам Ван Дейк еще далек от лучшей формы. Юрген ожидает, что новичок выйдет на пик только через полгода.
"Это совершенно нормально – Матип с Ловреном играют вместе на протяжении полутора сезонов, а Виргил к нам только пришел".
"Понятно, что через полгода Виргил будет совершенно другим игроком. Во-первых, "Саутгемптон" играет в отличном от нас стиле. Во-вторых, ему самому нужно набрать необходимые физические кондиции", - цитирует Клоппа Four Four Two.
31.01.2018 12:00
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Последние комментарии:
новый Фердинанд (смех)
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ван-дейк идеален для ливерки.
нелепая внешность, уровень игры в защите, переоценность.
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Через полгода чемпионат закончится, он в курсе?
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На страшную русскую минетчицу похож
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На бабищу какую-то похож на фотке..
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