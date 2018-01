Клопп объяснил, почему усадил Ван Дейка в запас

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что нет ничего удивительного в его решении усадить защитника Виргила Ван Дейка в запас.

В начале месяца "красные" выложили за Ван Дейка 75 миллионов фунтов, однако в поединке с "Хаддерсфилдом" накануне голландец не попал в стартовый состав и наблюдал за победой "Ливерпуля" со скамейки запасных.



По словам Клоппа, в этом решении нет ничего удивительного. Во-первых, Жоэль Матип и Деян Ловрен сыгрались; во-вторых, сам Ван Дейк еще далек от лучшей формы. Юрген ожидает, что новичок выйдет на пик только через полгода.



"Это совершенно нормально – Матип с Ловреном играют вместе на протяжении полутора сезонов, а Виргил к нам только пришел".



"Понятно, что через полгода Виргил будет совершенно другим игроком. Во-первых, "Саутгемптон" играет в отличном от нас стиле. Во-вторых, ему самому нужно набрать необходимые физические кондиции", - цитирует Клоппа Four Four Two.