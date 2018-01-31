Моуриньо планирует купить минимум одного полузащитника летом

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо объявил, что его приоритетом на грядущее лето будет покупка минимум одного полузащитника.

Ранее в январе Моуриньо поведал, что по окончании сезона капитан команды Майкл Кэррик завершит игровую карьеру и войдет в его тренерский штаб. Вдобавок "красные дьяволы" рискуют лишиться Маруана Феллайни, чей контракт истекает через полгода.



Ситуация складывается таким образом, что летом "Юнайтед" потребуется усиление центра поля. Что касается атаки, то эту линию Жозе укреплять не планирует.



"Думаю, нам было бы сложно усилить нашу атаку. Где мы найдем сочетание игроков лучше, чем имеем? Мы не можем купить Месси, мы не можем купить Криштиану — они лучшие игроки последнего десятилетия".



"Где мы найдем игроков лучше, чем Мата, Мартиаль, Лингард, Рэшфорд, Алексис, Лукаку? В атаку у нас удивительная группа игроков".



"А вот в полузащите Майкл Кэррик перестанет носить футболку с 16-м номером. В следующем сезоне на его форму будут инициалы "MC". Так что мы лишимся игрока".



"Именно полузащита нуждается — я не говорю, в усилении, но в компенсации ситуации Майкла. Если уйдет Маруан, тогда у нас будут две вакансии в полузащите, так что посмотрим, что случится", — цитирует Моуриньо The Independent.