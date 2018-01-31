Гвардиола защищает трансферную политику "Сити"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола встал на защиту трансферной политики своего клуба.

Накануне Гвардиола совершил свое 16-е приобретение за время работы на "Этихад", заполучив защитника "Атлетика" Эмерика Лапорта за рекордные для "горожан" 57 миллионов фунтов.



Таким образом, за 19 месяцев работы в "Сити" каталонский тренер потратил уже 448 млн. фунтов, причем больше половины этой суммы было инвестировано в линию обороны. Критику в свой адрес по этому поводу Гвардиола отвергает, хотя и относится с пониманием.



Я бы сказал критикам, что понимаю их. Некоторые клубы тратят по 300-400 миллионов фунтов на двух игроков. Мы потратили их на шесть игроков".



"Прошлым летом мы столкнулись с проблемой, ведь у шести игроков истекли контракты. Когда хочешь выступать на высочайшем уровне, ты должен тратить".



"Возможно, однажды этот клуб потратит 100 или 130 миллионов фунтов на одного игрока, но мы решили этого не делать. Мы понимаем, что на рынке есть инфляция. С этим ничего не поделать. Мы принимаем критику, но важно то, что наши приобретения хорошо выступают и хорошо подошли клубу", — цитирует Гвардиолу The Telegraph.