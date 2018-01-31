Лемар не покинет "Монако" в январе

Вице-президент "Монако" Вадим Васильев исключил продажу атакующего полузащитника Тома Лемара перед закрытием зимнего трансферного окна.

В этом месяце интерес к Лемару приписывали "Арсеналу" и "Ливерпулю", которые лишились Алексиса Санчеса и Филиппе Коутиньо, соответственно. Однако 22-летний француз не покинет "Монако" посреди сезона.



"100 процентов, он останется в "Монако" до конца сезона. Если "Ливерпуль" или "Арсенал" обратятся с большим предложением до закрытия окна? Это не имеет значения. Мы скажет "нет", потому что у нас четкие цели. Без таких важных игроков, как Лемар, нам не достичь успеха", — сообщил Васильев RMC.