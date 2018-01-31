Конте приятно удивлен формой Баркли

Наставник "Челси" Антонио Конте признался, что был приятно удивлен физической формой своего новичка Росса Баркли.

Ранее в этом месяце "синие" приобрели полузащитника сборной Англии у "Эвертона" за 15 миллионов фунтов. Баркли переходил к чемпионам Премьер-Лиги, не имея игровой практики с мая.



И хотя дебют 24-летнего Баркли против "Арсенала" в Кубке Лиги вышел невнятным, появившись на замену против "Ньюкасла", Росс выглядел гораздо лучше. Конте не ожидал, что его новичок настолько хорошо готов.



"Я ожидал, что его физическое состояние будет хуже, чем оказалось на самом деле. Я думал, что обнаружу игрока, который находится в неважной физической форме. Вместо этого я был удивлен обнаружить игрока в столь хорошей физической форме".



"Это приятный сюрприз. Это было видно еще в матче с "Арсеналом". Он первым появился на замену, когда Виллиан получил травму".



"Мое единственное беспокойство касается не его физической формы, а того, чтобы он проникся нашей идеей футбола, понял бы движение без мяча и с мячом. Для понимания этого ему требуется некоторое время", — цитирует Конте Evening Standard.