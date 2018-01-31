Клопп все еще надеется сохранить Джана

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что все еще надеется сохранить в клубе полузащитника Эмре Джана.

Как известно, будущее Джана остается предметом интенсивных спекуляций ввиду истекающего в конце сезона контракта. Несмотря на существующую неопределенность, Клопп продолжает доверять соотечественнику.



Накануне Эмре, проваливший матчи против "Суонси" и "Вест Бромвича", в которых он исполнял роль капитана, помог "красным" разгромить "Хаддерсфилд" со счетом 0:3. После игры Клопп рассказал, что все еще надеется сохранить Джана, ставшего автором первого гола.



"Он был не слишком хорош в предыдущем матче, поэтому у меня был выбор. Однако он исправился и хорошо сыграл. До тех пор, пока люди ведут себя, как Эмре сейчас — трудятся и приносят пользу — все нормально".



"Я говорил это уже несколько раз: иногда ты хочешь продать игрока, иногда ты хочешь сохранить игрока, — одно из двух. Мы всегда можем раздуть историю больше, нежели она есть на самом деле".



"Если нам суждено расстаться, мы пожмем руки и попрощаемся. А если он останется, мы не пожмем руки, но снова поприветствуем друг друга. Время покажет", — сообщил Клопп BT Sport.