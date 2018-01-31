Клопп все еще надеется сохранить Джана
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что все еще надеется сохранить в клубе полузащитника Эмре Джана.
Как известно, будущее Джана остается предметом интенсивных спекуляций ввиду истекающего в конце сезона контракта. Несмотря на существующую неопределенность, Клопп продолжает доверять соотечественнику.
Накануне Эмре, проваливший матчи против "Суонси" и "Вест Бромвича", в которых он исполнял роль капитана, помог "красным" разгромить "Хаддерсфилд" со счетом 0:3. После игры Клопп рассказал, что все еще надеется сохранить Джана, ставшего автором первого гола.
"Он был не слишком хорош в предыдущем матче, поэтому у меня был выбор. Однако он исправился и хорошо сыграл. До тех пор, пока люди ведут себя, как Эмре сейчас — трудятся и приносят пользу — все нормально".
"Я говорил это уже несколько раз: иногда ты хочешь продать игрока, иногда ты хочешь сохранить игрока, — одно из двух. Мы всегда можем раздуть историю больше, нежели она есть на самом деле".
"Если нам суждено расстаться, мы пожмем руки и попрощаемся. А если он останется, мы не пожмем руки, но снова поприветствуем друг друга. Время покажет", — сообщил Клопп BT Sport.
31.01.2018 08:00
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Последние комментарии:
клоп клован ебаны
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Все топари убегают из Лфц, беда
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фапел ответь,клопп смирился с уходом джана или клопп надеется сохранить джана?
http://fapl.ru/posts/60182/
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раз в год и палка стреляет... с рикошетом
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