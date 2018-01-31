Гвардиола отказался спекулировать насчет будущего Махреза

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола очень осторожно высказался насчет вингера Рияда Махреза, лишь сообщив, что "заинтересован во многих хороших игроках".

Во вторник "горожане" обновили свой трансферный рекорд, оформив переход защитника Эмерика Лапорта из "Атлетика" за 57 миллионов фунтов. В этот же день, сообщает Sky Sports, лидеры Премьер-Лиги улучшили свое предложение по Махрезу до 55 млн. фунтов, а сам Рияд подал прошение о трансфере.



55 млн. фунтов — это уже третье предложение "Сити" о покупке Рияда в зимнее трансферное окно, однако на своей пресс-конференции Гвардиола предпочел не спекулировать на тему будущего 26-летнего алжирца.



"Я заинтересован во многих игроках, хороших игроках — их много".



"Трансферное окно закрывается 31 числа. Мы много раз разговаривали с клубом о количестве имеющихся игроков и о том, как будет лучше всего для наших игроков. Прямо сейчас у нас только три нападающих, включая Рахима (Стерлинга). Других на ближайшие полтора месяца у нас нет".



"Лерой (Сане) и Габриэль (Жезус) вернулся в течение пяти-шести недель, поэтому у нас не слишком много игроков, а ведь мы играем каждые три дня. У нас много матчей, и мы хотим найти решение", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.