"Юнайтед" продлил контракт с Матой до 2019 года
"Манчестер Юнайтед" на 12 месяцев продлил истекавший в конце этого сезона контракт полузащитника Хуана Маты.
С наступлением января Мата получил право свободно вести переговоры с зарубежными клубами, не спрашивая на то разрешения у своего работодателя. Пресса тут же принялась сватать Хуана назад в "Валенсию".
Однако на пресс-конференции перед выездом к "Тоттенхэму" главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо объявил, что его клуб воспользовался своей опцией и автоматически продлили контракт 29-летнего испанца до 2019 года.
"Да, мы сделали это", — приводит лаконичный ответ Моуриньо на вопрос о будущем Маты Manchester Evening News.
Добавим, что ранее в январе "Юнайтед" аналогичным образом поступил с Люком Шоу, а в ноябре — с Андером Эррерой. Такие же опции есть в контрактах Дейли Блинда и Эшли Янга.
31.01.2018 06:00
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обмен на кейна)))
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