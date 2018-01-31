"Юнайтед" продлил контракт с Матой до 2019 года

"Манчестер Юнайтед" на 12 месяцев продлил истекавший в конце этого сезона контракт полузащитника Хуана Маты.

С наступлением января Мата получил право свободно вести переговоры с зарубежными клубами, не спрашивая на то разрешения у своего работодателя. Пресса тут же принялась сватать Хуана назад в "Валенсию".



Однако на пресс-конференции перед выездом к "Тоттенхэму" главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо объявил, что его клуб воспользовался своей опцией и автоматически продлили контракт 29-летнего испанца до 2019 года.



"Да, мы сделали это", — приводит лаконичный ответ Моуриньо на вопрос о будущем Маты Manchester Evening News.



Добавим, что ранее в январе "Юнайтед" аналогичным образом поступил с Люком Шоу, а в ноябре — с Андером Эррерой. Такие же опции есть в контрактах Дейли Блинда и Эшли Янга.