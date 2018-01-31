Венгер не может найти "рационального объяснения" ошибкам "Арсенала" в обороне
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что у него нет "рационального объяснения" тем оборонительным ошибкам, которые его команда совершила в матче Премьер-Лиги против "Суонси".
Именно "канониры" открыли счет в матче на "Либерти" во вторник вечером, однако их лидерство длилось менее минуты — "лебеди" очень легко восстановили равновесие и впоследствии одержали победу 3:1, наказав соперника за обилие ошибок в обороне. Венгер недоумевает по поводу того, как защищалась его команда.
"Мы абсолютно повинны в том, что пропустили так быстро. Этому нет рационального объяснения. "Суонси" выигрывал определяющие дуэли как в атаке, так и в обороне. Кроме того, мы совершали несвойственные нам, громадные оборонительные ошибки. Это нас прикончило".
"Суонси" был резок, дисциплинирован и голоден. К сожалению, я вынужден признать, что мы были недостаточно хороши, наша дисциплина была недостаточной. О втором или третьем голе я даже не хочу говорить", — цитирует Венгера The Independent.
31.01.2018 02:20
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Как там Твиттер Эльнени? Всё славное государство Чили отправилось в Бан?
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Эванс за 20 лямов, не никуя, нирационально......
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Бля когда же ты оставишь в покое арсенал , долбоеб старый
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Блин. Мне так грустно за оборону. Ошибки дворовые. Что у них в голове и даже незнаю. Словно подавки защита играла и всегда проирывала. Нужна перестройка.. что то в руководстве надо менять.
Чех вообще молчу.он видимо устал в футбол играть.
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Пора дать шанс Оспине
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просто Петруха хочет вместе с Жиру сыбать. он к трофеям привык.
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Я не могу рационально ничего объяснить. Уже года два..
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Ну дедушка реально не виноват, что Чех совсем плохой уже, а в Начо каратист умер
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Лебеди красавцы!
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старый еб..н
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старикан дурака включил или реально маразм?
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