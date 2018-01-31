Венгер не может найти "рационального объяснения" ошибкам "Арсенала" в обороне

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что у него нет "рационального объяснения" тем оборонительным ошибкам, которые его команда совершила в матче Премьер-Лиги против "Суонси".

Именно "канониры" открыли счет в матче на "Либерти" во вторник вечером, однако их лидерство длилось менее минуты — "лебеди" очень легко восстановили равновесие и впоследствии одержали победу 3:1, наказав соперника за обилие ошибок в обороне. Венгер недоумевает по поводу того, как защищалась его команда.



"Мы абсолютно повинны в том, что пропустили так быстро. Этому нет рационального объяснения. "Суонси" выигрывал определяющие дуэли как в атаке, так и в обороне. Кроме того, мы совершали несвойственные нам, громадные оборонительные ошибки. Это нас прикончило".



"Суонси" был резок, дисциплинирован и голоден. К сожалению, я вынужден признать, что мы были недостаточно хороши, наша дисциплина была недостаточной. О втором или третьем голе я даже не хочу говорить", — цитирует Венгера The Independent.