Венгер не может найти "рационального объяснения" ошибкам "Арсенала" в обороне

Арсен Венгер Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что у него нет "рационального объяснения" тем оборонительным ошибкам, которые его команда совершила в матче Премьер-Лиги против "Суонси".

Именно "канониры" открыли счет в матче на "Либерти" во вторник вечером, однако их лидерство длилось менее минуты — "лебеди" очень легко восстановили равновесие и впоследствии одержали победу 3:1, наказав соперника за обилие ошибок в обороне. Венгер недоумевает по поводу того, как защищалась его команда.

"Мы абсолютно повинны в том, что пропустили так быстро. Этому нет рационального объяснения. "Суонси" выигрывал определяющие дуэли как в атаке, так и в обороне. Кроме того, мы совершали несвойственные нам, громадные оборонительные ошибки. Это нас прикончило".

"Суонси" был резок, дисциплинирован и голоден. К сожалению, я вынужден признать, что мы были недостаточно хороши, наша дисциплина была недостаточной. О втором или третьем голе я даже не хочу говорить", — цитирует Венгера The Independent.



Метки Арсенал, Венгер, Премьер-Лига, Суонси

Автор mihajlo   

Дата 31.01.2018 02:20

Количество просмотров Просмотров: 3973

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Последние комментарии:




  1. r-n 31.01.2018 11:45 # r-n
    Как там Твиттер Эльнени? Всё славное государство Чили отправилось в Бан?

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  2. parlor3 31.01.2018 11:06 # parlor3
    Эванс за 20 лямов, не никуя, нирационально......

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  3. speedwagon-ars 31.01.2018 09:46 # speedwagon-ars
    Бля когда же ты оставишь в покое арсенал , долбоеб старый

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  4. alienripley 31.01.2018 09:10 # alienripley
    Блин. Мне так грустно за оборону. Ошибки дворовые. Что у них в голове и даже незнаю. Словно подавки защита играла и всегда проирывала. Нужна перестройка.. что то в руководстве надо менять.
    Чех вообще молчу.он видимо устал в футбол играть.

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  5. kily 31.01.2018 08:46 # kily
    Пора дать шанс Оспине

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  6. palach221078 31.01.2018 07:13 # palach221078
    просто Петруха хочет вместе с Жиру сыбать. он к трофеям привык.

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  7. liver-winner 31.01.2018 04:38 # liver-winner
    Я не могу рационально ничего объяснить. Уже года два..

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  8. aavbb 31.01.2018 03:14 # aavbb
    Ну дедушка реально не виноват, что Чех совсем плохой уже, а в Начо каратист умер

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  9. layert 31.01.2018 03:11 # layert
    Лебеди красавцы!

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  10. mufansince1998 31.01.2018 02:34 # mufansince1998
    старый еб..н

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  11. van-der-slav 31.01.2018 02:31 # van-der-slav
    старикан дурака включил или реально маразм?

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