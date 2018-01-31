Сандро Рамирес покинул "Эвертон"

Нападающий "Эвертона" Сандро Рамирес был арендован до конца сезона "Севильей".

Напомним, Рамирес прибыл на "Гудисон Парк" лишь прошлым летом из "Малаги" за 5.2 миллионов фунтов. Сандро был призван заменить ушедшего в "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку, но с этой ролью совершенно не справился.



22-летний испанец отличился лишь раз в 15 матчах за "ирисок" с учетом всех соревнований и теперь возвращается в "Севилью", где доиграет этот сезон. Арендное соглашение предусматривает опцию выкупа за заранее оговоренную сумму в размере 8.3 млн. фунтов.