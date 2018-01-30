Гвардиола планировал купить Лапорта летом

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что изначально планировал приобрести защитника Эмерика Лапорта только по окончании сезона.

Во вторник лидеры Премьер-Лиги официально подтвердили переход Лапорта, заплатив 57 миллионов фунтов отступных по контракту 23-летнего француза с "Атлетиком".



Интерес "горожан" к Эмерику не является спонтанным — "Сити" уже пытался заполучить защитника 18 месяцев назад и планировал предпринять очередную попытку грядущим летом. Однако затем Гвардиола решил ускориться.



"Мы нуждались в центральном защитнике и планировали купить его летом, но из-за большого количества матчей решили пригласить его прямо сейчас. Летом нам будет проще, потому что он уже здесь".



"Да, он готов выступать за "Сити", потому что он в форме и до этого регулярно играл за свой клуб, хотя, конечно, ему необходимо адаптироваться. Премьер-Лига особенна во многих отношениях, но он умен и умеет читать ситуацию".



"Даже английским игрока может быть тяжело в Премьер-Лиге. Мы должны быть терпеливы, потому что он прибыл сюда не на три месяца — он прибыл сюда на четыре-пять лет", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.