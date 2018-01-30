Бекхэм надеется, что Ибрагимович останется в МЮ

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Дэвид Бекхэм надеется, что нападающий Златан Ибрагимович останется на "Олд Траффорд".

На днях стало известно, что 36-летний Ибрагимович договаривается о переходе в "ЛА Гэлакси", за который Бекхэм с успехом выступал перед завершением профессиональной карьеры.



И хотя в понедельник Дэвид презентовал собственную команду в МЛС и заинтересован в раскрутке северо-американской лиги, Дэвид надеется, что швед останется в "Юнайтед".



"Независимо от того, какое у тебя мнение сложилось о Златане, он входит в число лучших игроков на планете. Будет здорово, если он отправится в МЛС, но прямо сейчас он представляет "Манчестер Юнайтед". Я рад, что Златан играет за мой родной клуб, и я хочу, чтобы он остался там", - цитирует Бекхэма Goal.