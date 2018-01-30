Бекхэм надеется, что Ибрагимович останется в МЮ

Ибрагимович и Бекхэм Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Дэвид Бекхэм надеется, что нападающий Златан Ибрагимович останется на "Олд Траффорд".

На днях стало известно, что 36-летний Ибрагимович договаривается о переходе в "ЛА Гэлакси", за который Бекхэм с успехом выступал перед завершением профессиональной карьеры.

И хотя в понедельник Дэвид презентовал собственную команду в МЛС и заинтересован в раскрутке северо-американской лиги, Дэвид надеется, что швед останется в "Юнайтед".

"Независимо от того, какое у тебя мнение сложилось о Златане, он входит в число лучших игроков на планете. Будет здорово, если он отправится в МЛС, но прямо сейчас он представляет "Манчестер Юнайтед". Я рад, что Златан играет за мой родной клуб, и я хочу, чтобы он остался там", - цитирует Бекхэма Goal.



Метки Бекхэм, Ибрагимович, Манчестер Юнайтед

Автор foxmcfc   

Дата 30.01.2018 21:25

Количество просмотров Просмотров: 1061

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  1. van-der-slav 30.01.2018 22:00 # van-der-slav
    соглашусь с обоими пожалуй

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  2. chr1s8rown 30.01.2018 21:39 # chr1s8rown
    в мю одни высокомерные и переоценки

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  3. mancunia-planet 30.01.2018 21:31 # mancunia-planet
    в Манчестер Юнайтед одни только крутые игроки играют, круто вобще

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