Бекхэм надеется, что Ибрагимович останется в МЮ
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Дэвид Бекхэм надеется, что нападающий Златан Ибрагимович останется на "Олд Траффорд".
На днях стало известно, что 36-летний Ибрагимович договаривается о переходе в "ЛА Гэлакси", за который Бекхэм с успехом выступал перед завершением профессиональной карьеры.
И хотя в понедельник Дэвид презентовал собственную команду в МЛС и заинтересован в раскрутке северо-американской лиги, Дэвид надеется, что швед останется в "Юнайтед".
"Независимо от того, какое у тебя мнение сложилось о Златане, он входит в число лучших игроков на планете. Будет здорово, если он отправится в МЛС, но прямо сейчас он представляет "Манчестер Юнайтед". Я рад, что Златан играет за мой родной клуб, и я хочу, чтобы он остался там", - цитирует Бекхэма Goal.
30.01.2018 21:25
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Последние комментарии:
соглашусь с обоими пожалуй
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в мю одни высокомерные и переоценки
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в Манчестер Юнайтед одни только крутые игроки играют, круто вобще
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