В свете интереса к своей персоне со стороны "Манчестер Сити" вингер "Лестера" Рияд Махрез подал прошение о трансфере.

Травмы Габриэля Жезуса и Лероя Сане заставили главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолу вновь задуматься об усилении атакующей линии, хотя ранее в январе он отказался от борьбы за Алексиса Санчеса.



По информации Sky Sports, в это трансферное окно лидеры Премьер-Лиги сделали уже два предложения о покупке Махреза — последнее размером свыше 50 миллионов фунтов.



The Telegraph утверждает, что только сумма более 90 млн. фунтов заставил "лис" отпустить 26-летнего алжирца. Поэтому в надежде смягчить позицию своего клуба Махрез подал прошение о трансфере.



Напомним, что в мае 2017 Рияд уже просил "Лестер" о трансфере, но тогда его желание уйти с "Кинг Пауэр" не было подкреплено интересом больших клубов — лишь "Рома" пыталась приобрести Махреза, предлагая за него 32 млн. фунтов.