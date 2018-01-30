Рияд Махрез подал прошение о трансфере
В свете интереса к своей персоне со стороны "Манчестер Сити" вингер "Лестера" Рияд Махрез подал прошение о трансфере.
Травмы Габриэля Жезуса и Лероя Сане заставили главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолу вновь задуматься об усилении атакующей линии, хотя ранее в январе он отказался от борьбы за Алексиса Санчеса.
По информации Sky Sports, в это трансферное окно лидеры Премьер-Лиги сделали уже два предложения о покупке Махреза — последнее размером свыше 50 миллионов фунтов.
The Telegraph утверждает, что только сумма более 90 млн. фунтов заставил "лис" отпустить 26-летнего алжирца. Поэтому в надежде смягчить позицию своего клуба Махрез подал прошение о трансфере.
Напомним, что в мае 2017 Рияд уже просил "Лестер" о трансфере, но тогда его желание уйти с "Кинг Пауэр" не было подкреплено интересом больших клубов — лишь "Рома" пыталась приобрести Махреза, предлагая за него 32 млн. фунтов.
30.01.2018 20:45
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Поэтому никогда и не хотел его видеть в Тоттенхэме. Типичный наемник.
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если это не утка и сделка состоится за эту ебанутую сумму, тогда я не знаю зачем вообще ффп
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цены конечно зашибись блин
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все сс*т на гпенсов, даже марез)
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надеюсь, останется в Лестере, ну или на крайняк в Арсенал можно его
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