Рияд Махрез подал прошение о трансфере

Рияд Махрез В свете интереса к своей персоне со стороны "Манчестер Сити" вингер "Лестера" Рияд Махрез подал прошение о трансфере.

Травмы Габриэля Жезуса и Лероя Сане заставили главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолу вновь задуматься об усилении атакующей линии, хотя ранее в январе он отказался от борьбы за Алексиса Санчеса.

По информации Sky Sports, в это трансферное окно лидеры Премьер-Лиги сделали уже два предложения о покупке Махреза — последнее размером свыше 50 миллионов фунтов.

The Telegraph утверждает, что только сумма более 90 млн. фунтов заставил "лис" отпустить 26-летнего алжирца. Поэтому в надежде смягчить позицию своего клуба Махрез подал прошение о трансфере.

Напомним, что в мае 2017 Рияд уже просил "Лестер" о трансфере, но тогда его желание уйти с "Кинг Пауэр" не было подкреплено интересом больших клубов — лишь "Рома" пыталась приобрести Махреза, предлагая за него 32 млн. фунтов.



Метки Лестер, Манчестер Сити, Махрез

Автор mihajlo   

Дата 30.01.2018 20:45

Количество просмотров Просмотров: 3251

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. ray-black 31.01.2018 00:53 # ray-black
    Поэтому никогда и не хотел его видеть в Тоттенхэме. Типичный наемник.

    (ответить)

  2. tjk4 30.01.2018 21:40 # tjk4
    если это не утка и сделка состоится за эту ебанутую сумму, тогда я не знаю зачем вообще ффп

    (ответить)

  3. van-der-slav 30.01.2018 20:50 # van-der-slav
    цены конечно зашибись блин

    (ответить)

  4. gunars 30.01.2018 20:49 # gunars
    все сс*т на гпенсов, даже марез)

    (ответить)

  5. reams 30.01.2018 20:46 # reams
    надеюсь, останется в Лестере, ну или на крайняк в Арсенал можно его

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: