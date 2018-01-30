Жиру близок к переходу в "Челси"

Нападающий "Арсенала" Оливье Жиру находится на пороге перехода в "Челси" по сделке стоимостью 18 миллионов фунтов.

В данный момент "канониры" находятся в шаге от приобретения Пьер-Эмерика Обамеянга. Бомбардир дортмундской "Боруссии" уже прилетел в Лондон и в данный момент проходит медицинское обследование на тренировочной базе "Арсенала".



Ожидаемый трансфер Обамеянга не оставляет Жиру другого выбора, кроме как покинуть "Эмирейтс". Изначально ходили разговоры, что 31-летний француз может отправиться в аренду на остаток сезона, однако Оливье решил разорвать отношения с "Арсеналом" насовсем.



По информации The Telegraph, "Челси" и "Арсенал" совершили прорыв в переговорах, и теперь Жиру направляется из одного лондонского клуба в другой. Также "синие" согласились отпустить своего нападающего Мичи Батшуайи в "Боруссию", где бельгиец как раз заменит Обамеянга.