Жиру близок к переходу в "Челси"
Нападающий "Арсенала" Оливье Жиру находится на пороге перехода в "Челси" по сделке стоимостью 18 миллионов фунтов.
В данный момент "канониры" находятся в шаге от приобретения Пьер-Эмерика Обамеянга. Бомбардир дортмундской "Боруссии" уже прилетел в Лондон и в данный момент проходит медицинское обследование на тренировочной базе "Арсенала".
Ожидаемый трансфер Обамеянга не оставляет Жиру другого выбора, кроме как покинуть "Эмирейтс". Изначально ходили разговоры, что 31-летний француз может отправиться в аренду на остаток сезона, однако Оливье решил разорвать отношения с "Арсеналом" насовсем.
По информации The Telegraph, "Челси" и "Арсенал" совершили прорыв в переговорах, и теперь Жиру направляется из одного лондонского клуба в другой. Также "синие" согласились отпустить своего нападающего Мичи Батшуайи в "Боруссию", где бельгиец как раз заменит Обамеянга.
30.01.2018 20:15
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Последние комментарии:
Мля, ну что за хрень ..и так отдавать такого классного напа жалко ..против определенных команд Жиру просто незаменим ..так ещё и в Челси ..в общем в это ТО походу все усилились кроме Арсенала
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нормально.
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гол скорпион!=)
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Жиру топарь жуткий...отличный трансфер....
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нормально погорели тупые гунерасты и один пидарок с голубятни.
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Как там Джеко? В связке с Жиру будет за членси?
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глубокий лавочник цель номер 1 для дауноклуба
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на повышение ушел, красава!
добавит вариативности в завершающей стадии. оч круто.
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Анониры бомбят, как же угарно блеать, терпилы вы ебаные)
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вытеснит днорату с основы 100%. Надеюсь он подписал контракт на 5 лет с з.п. 200тыс. в неделю
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Всё, написали, что уже выехал в Лондон Жиру. Пожертвовал собой ради клуба. Будет играть в челси и блевать
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Я не верю своим глазам, забивает Оливье Жиру (с)
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Заебали уже
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неужели он был замечен в Лондоне?
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Ну это уж точно бредятина! Зачем забивного напа отдавать конкурентам, чтобы взять проблемного Обезянга? Больше всего выиграет Челси, потом Боруссия, ну а Арсен опять носом в стул.
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