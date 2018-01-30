Жиру близок к переходу в "Челси"

Оливье Жиру Нападающий "Арсенала" Оливье Жиру находится на пороге перехода в "Челси" по сделке стоимостью 18 миллионов фунтов.

В данный момент "канониры" находятся в шаге от приобретения Пьер-Эмерика Обамеянга. Бомбардир дортмундской "Боруссии" уже прилетел в Лондон и в данный момент проходит медицинское обследование на тренировочной базе "Арсенала".

Ожидаемый трансфер Обамеянга не оставляет Жиру другого выбора, кроме как покинуть "Эмирейтс". Изначально ходили разговоры, что 31-летний француз может отправиться в аренду на остаток сезона, однако Оливье решил разорвать отношения с "Арсеналом" насовсем.

По информации The Telegraph, "Челси" и "Арсенал" совершили прорыв в переговорах, и теперь Жиру направляется из одного лондонского клуба в другой. Также "синие" согласились отпустить своего нападающего Мичи Батшуайи в "Боруссию", где бельгиец как раз заменит Обамеянга.



Метки Арсенал, Жиру, Челси

Автор mihajlo   

Дата 30.01.2018 20:15

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Последние комментарии:




  1. aliluya-nn 30.01.2018 23:29 # aliluya-nn
    Мля, ну что за хрень ..и так отдавать такого классного напа жалко ..против определенных команд Жиру просто незаменим ..так ещё и в Челси ..в общем в это ТО походу все усилились кроме Арсенала

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  2. palach221078 30.01.2018 22:49 # palach221078
    нормально.

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  3. gidro-met 30.01.2018 22:41 # gidro-met
    гол скорпион!=)

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  4. chelsealondon 30.01.2018 22:38 # chelsealondon
    Жиру топарь жуткий...отличный трансфер....

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  5. qess 30.01.2018 22:06 # qess
    нормально погорели тупые гунерасты и один пидарок с голубятни.Пользователь получил предупреждение

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  6. mcfc-fantactic 30.01.2018 22:01 # mcfc-fantactic
    Как там Джеко? В связке с Жиру будет за членси?

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  7. wilegend 30.01.2018 21:20 # wilegend
    глубокий лавочник цель номер 1 для дауноклуба

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  8. pauk 30.01.2018 20:51 # pauk
    на повышение ушел, красава!
    добавит вариативности в завершающей стадии. оч круто.

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  9. chelsea-super 30.01.2018 20:41 # chelsea-super
    Анониры бомбят, как же угарно блеать, терпилы вы ебаные)Пользователь получил предупреждение

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  10. denk 30.01.2018 20:35 # denk
    вытеснит днорату с основы 100%. Надеюсь он подписал контракт на 5 лет с з.п. 200тыс. в неделю

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  11. mixmaster 30.01.2018 20:35 # mixmaster
    Всё, написали, что уже выехал в Лондон Жиру. Пожертвовал собой ради клуба. Будет играть в челси и блевать

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  12. chelsea-super 30.01.2018 20:33 # chelsea-super
    Я не верю своим глазам, забивает Оливье Жиру (с)

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  13. nuka2012 30.01.2018 20:30 # nuka2012
    Заебали уже

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  14. monsieurgood 30.01.2018 20:28 # monsieurgood
    неужели он был замечен в Лондоне?

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  15. pavlix76 30.01.2018 20:26 # pavlix76
    Ну это уж точно бредятина! Зачем забивного напа отдавать конкурентам, чтобы взять проблемного Обезянга? Больше всего выиграет Челси, потом Боруссия, ну а Арсен опять носом в стул.

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