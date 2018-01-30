"Спартак" отклонил предложение "Саутгемптона" по Квинси Промесу

Московский "Спартак" отклонил предложение "Саутгемптона" в 25 миллионов фунтов о покупке вингера Квинси Промеса, однако сделка все еще возможна.

В минувший уикенд главный тренер "святых" Маурисио Пеллегрино подтвердил, что его клуб прикладывает все усилия для обновления своего трансферного окна.



Сейчас клуб с "Сент Мэри", наконец, созрел до официального предложения, однако суммы в 25 млн. фунтов оказалось недостаточно, чтобы убедить "Спартак" отпустить свою звезду.



Как сообщает Sky Sports, до закрытия зимнего трансферного окна в среду вечером "Саутгемптон" все еще может вернуться с улучшенным предложением насчет 26-летнего голландца, которого "Спартак" оценивает в 30 млн. фунтов.