"Спартак" отклонил предложение "Саутгемптона" по Квинси Промесу
Московский "Спартак" отклонил предложение "Саутгемптона" в 25 миллионов фунтов о покупке вингера Квинси Промеса, однако сделка все еще возможна.
В минувший уикенд главный тренер "святых" Маурисио Пеллегрино подтвердил, что его клуб прикладывает все усилия для обновления своего трансферного окна.
Сейчас клуб с "Сент Мэри", наконец, созрел до официального предложения, однако суммы в 25 млн. фунтов оказалось недостаточно, чтобы убедить "Спартак" отпустить свою звезду.
Как сообщает Sky Sports, до закрытия зимнего трансферного окна в среду вечером "Саутгемптон" все еще может вернуться с улучшенным предложением насчет 26-летнего голландца, которого "Спартак" оценивает в 30 млн. фунтов.
30.01.2018 20:00
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Потом оттуда Через 1,5 сезона перейдет в Ливерпуль за 70
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CoolStoryBob
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