Роке Меса сменил "Суонси" на "Севилью"
Испанский полузащитник "Суонси" Роке Меса перебрался в "Севилью", где проведет остаток сезона на правах аренды.
Напомним, сами "лебеди" приобрели Месу лишь прошлым летом, заплатив "Лас-Пальмасу" 11 миллионов фунтов. Однако эта инвестиция оказалась провальной.
В этом сезоне Премьер-Лиги Роке сыграл 11 матчей, включая только один после назначения главным тренером Карлуша Карвальяла. Когда Меса выразил желание вернуться на родину, "Суонси" не стал стоять у него на пути.
Добавим, что "Севилья" также получила опцию последующего выкупа 28-летнего полузащитника.
30.01.2018 19:35
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Последние комментарии:
лол, ну и рожа же у него, будет не хватать его)
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а Севилье против МЮ в лч играть
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Полчаса назад я его в фф взял.
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в определенных кругах слывет гением, а в суонси обосрался.
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