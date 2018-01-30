Роке Меса сменил "Суонси" на "Севилью"

Испанский полузащитник "Суонси" Роке Меса перебрался в "Севилью", где проведет остаток сезона на правах аренды.

Напомним, сами "лебеди" приобрели Месу лишь прошлым летом, заплатив "Лас-Пальмасу" 11 миллионов фунтов. Однако эта инвестиция оказалась провальной.



В этом сезоне Премьер-Лиги Роке сыграл 11 матчей, включая только один после назначения главным тренером Карлуша Карвальяла. Когда Меса выразил желание вернуться на родину, "Суонси" не стал стоять у него на пути.



Добавим, что "Севилья" также получила опцию последующего выкупа 28-летнего полузащитника.