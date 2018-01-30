Роке Меса сменил "Суонси" на "Севилью"

Роке Меса Испанский полузащитник "Суонси" Роке Меса перебрался в "Севилью", где проведет остаток сезона на правах аренды.

Напомним, сами "лебеди" приобрели Месу лишь прошлым летом, заплатив "Лас-Пальмасу" 11 миллионов фунтов. Однако эта инвестиция оказалась провальной.

В этом сезоне Премьер-Лиги Роке сыграл 11 матчей, включая только один после назначения главным тренером Карлуша Карвальяла. Когда Меса выразил желание вернуться на родину, "Суонси" не стал стоять у него на пути.

Добавим, что "Севилья" также получила опцию последующего выкупа 28-летнего полузащитника.



Метки аренда, Меса, Севилья, Суонси, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 30.01.2018 19:35

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  1. wolfsmensch 30.01.2018 21:04 # wolfsmensch
    лол, ну и рожа же у него, будет не хватать его)

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  2. mancunia-planet 30.01.2018 20:50 # mancunia-planet
    а Севилье против МЮ в лч играть

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  3. ian 30.01.2018 19:48 # ian
    Полчаса назад я его в фф взял.

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  4. mdfjvnlabngmlas 30.01.2018 19:41 # mdfjvnlabngmlas
    в определенных кругах слывет гением, а в суонси обосрался.

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